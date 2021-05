Nærmest fritt fram i Danmark fra fredag

ÅPNER: Roskilde-festivalen er fortsatt avlyst og deler av utelivet kommer fortsatt til å være stengt, men fra fredag det meste annet er åpent for dansker som er vaksinert eller kan dokumentere at de er friske. Her fra en utekafe i Køpenhavn i slutten av april. Foto: Mads Claus Rasmussen / RITZAU SCANPIX