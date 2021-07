Joey Chestnut vant den tradisjonelle pølsespisekonkurransen i New York på amerikanernes nasjonaldag 4. juli. Chestnut, også kjent som «Jaws», slukte 76 pølser i brød på ti minutter – én mer enn sin egen verdensrekord fra i fjor. Foto: Brittainy Newman / AP / NTB

«Jaws» med ny verdensrekord: 76 pølser i brød på ti minutter

Joey Chestnut, iblant omtalt som «Jaws», vant den årlige pølsespisekonkurransen i New York for 14. gang. Samtidig slo han sin egen verdensrekord fra i fjor.

Av NTB-TT-AFP

Publisert: Nå nettopp

Konkurransen avholdes årlig 4. juli, på amerikanernes nasjonaldag. 37 år gamle Chestnut fikk tvunget i seg 76 pølser i brød på ti minutter, 26 mer enn andreplassen, og én hel pølse mer enn rekorden han satt i fjor.

Joey Chestnut og Michelle Lesco, som vant kvinnenes konkurranse, poserer med mesterskapsbelter og trofeer. Foto: Brittainy Newman / AP / NTB

Den gangen ble konkurransen arrangert innendørs uten publikum på grunn av pandemien, men i år ble Chestnut heiet fram av publikum.

– Det føltes bra. Da jeg fikk det vondt, hørte jeg folk heie på meg og presse meg, og det gjorde at jeg følte meg bra, sa han til ESPN etter at seieren var et faktum. Chestnut har nå vunnet 14 av de 15 siste konkurransene.

Michelle Lesco vant kvinnenes konkurranse med 30 og trekvart pølser i brød.