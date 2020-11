Borgermester: Bekrefter skyting på kjøpesenter i Wisconsin

Flere amerikanske medier meldte fredag om en skyteepisode på et kjøpesenter i byen Wauwatosa i Wisconsin. Senere bekreftet borgermesteren episoden.

Flere personer er skadet etter skyting på Mayfair kjøpesenter i Wauwatosa, forteller borgermester til ABC News.

– Ingen av ofrene ser ut til å være livstruende skadet, og de blir nå fraktet til sykehus, sier ordfører i Wauwatosa Dennis McBride til kanalen.

Borgermesteren er også sitert på at gjerningsmannen skal være på frifot.

Politiet i Wauwatosa har kalt inn til en pressekonferanse klokken 00.45 norsk tid.

De melder også at det skal være omlag 75 politiansatte tilstede i tillegg til at de lokale FBI-kontoret i Milwaukee har rykket for å assistere politiet i situasjonen.

Flere bilder på sosiale medier og overvåkningsbilder av parkeringsplassen utenfor senteret viser et titalls politibiler og andre nødetater.

– Alle løp ut av senteret. Det var rundt 14.50 (lokal tid). Det hørtes ut som de var i første etasje av senteret, sier Carol, ansatt ved butikken «Knew What to Do» til amerikanske WISN 12.

Kjøpesenteret er eid av det Chicago-baserte selskapet Brookfield Properties. Talskvinne Lindsay Kahn sier at de ikke har noen detaljer ennå.

KJØPESENTERET: Amerikanske medier melder om skyting på Mayfair Mall Macy’s i Wauwatosa.

– Det er en situasjon under utvikling og vi kommer ikke til å uttale oss før vå vet mer, sier Kahn.

TV-bilder fra WISN 12 viser flere mennesker som blir båret ut av senteret og inn i ambulanser og flere politiske politienheter har gått inn i senteret med fullt beskyttelsesutstyr.

Et vitne forteller til kanalen at de hørte åtte skudd inne i kjøpesenteret.

AMBULANSER: TV-bildene viser flere mennesker som blir båret inn i ambulanser Foto: WISN-TV

