Åtte skadet i skyting på kjøpesenter i Wisconsin

Flere personer er skutt på et kjøpesenter i en forstad til Milwaukee i delstaten Wisconsin. Gjerningspersonen er ikke pågrepet.

På en pressekonferanse fredag kveld opplyser politisjefen i Wauwatosa at åtte personer er skadet, en av dem er en tenåring. Gjerningspersonen var ikke på stedet da politiet ankom, sier politisjefen.

Politisjefen opplyser at det florerer flere falske rykter om gjerningspersonens identitet, men at det politiet vet er at det dreier seg om en hvit mann i 20- eller 30-årene som ennå ikke er identifisert eller pågrepet.

– Vi vet ikke om skytteren fortsatt er i kjøpesenteret, sier politisjef Barry Weber på pressekonferansen.

De skadde er fraktet til sykehus, men ingen av dem skal ha livstruende skader.

POLITI: Politibetjenter går inn på kjøpesenteret Mayfair Mall. Foto: Nam Y. Huh / AP

Massiv utrykning

Flere bilder på sosiale medier og overvåkningsbilder av parkeringsplassen utenfor senteret viser et titalls politibiler og andre nødetater.

– Alle løp ut av senteret. Det var rundt 14.50 (lokal tid). Det hørtes ut som de var i første etasje av senteret, sier Carol, ansatt ved butikken «Knew What to Do» til amerikanske WISN 12.

KJØPESENTERET: Amerikanske medier melder om skyting på Mayfair Mall Macy’s i Wauwatosa. Foto: Nam Y. Huh / AP

TV-bilder fra WISN 12 viste flere mennesker som blir båret ut av senteret og inn i ambulanser og flere politiske politienheter gikk inn i senteret med fullt beskyttelsesutstyr.

– Panikk

Et vitne forteller til kanalen at de hørte åtte skudd inne i kjøpesenteret. Et annet forteller til Milwuakee journal sentinel at han løp ut til kjøpesenteret, der onkelen eier to kiosker, for å finne ut hva som hadde skjedd. Onkelen skal ha blitt skutt to ganger i foten.

Andre beskriver hendelsen som «svært skremmende». Det skal ha brutt ut panikk og folk løp ut av senteret.

– Det var veldig skremmende. Jeg var veldig nervøs da vi ikke visste hva som pågikk. Men nå er jeg trygg og vet at ingen kan komme inn, så jeg har det greit. Men det var veldig skummelt og noe panikk, sier Cecilia Guerrero (20).

AMBULANSER: TV-bildene viser flere mennesker som blir båret inn i ambulanser Foto: WISN-TV

