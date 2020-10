HETT VALG: Ignacio Cuesta (81) har slått seg ned ved siden av Ivette Blanco (52), som driver valgkamp utenfor stemmelokalene i Little Havanna i Miami. Eksilcubanerne i solskinnsstaten Florida er helt avgjørende for en seier for Trump. Foto: Gisle Oddstad, VG

Derfor elsker cubanerne Trump

MIAMI, FLORIDA (VG) I nesten 30 år satt han fengslet på Cuba. Ignacio (81) mener det bare er én mann som kan sikre ham friheten.

Han var bare 18 år da han ble fengslet under den cubanske revolusjonen på 1950-tallet. Ignacio Cuesta, eller «El Pichi» som vennene kaller ham, hadde slåss mot Castro-brødrene og Che Guevaras styrker i fjellene. Han og tusenvis av andre unge menn forsøkte å beskytte republikken mot marxistene, et slag de ble dømt til å tape.

I 29 år og ti måneder var Ignacio en politisk fange. Hjemmet hans var rom 34 i et enormt fengselskompleks på en øy utenfor Cuba; en celle ment for én, som han delte med fire.

– Det var utrolig hardt i fengsel. Vi fikk ingenting. De torturerte oss. De kledde oss nakne og kastet vann på oss. Det var verre enn alt du har sett på film, forteller 81-åringen med et matt blikk som rommer alt han har vært gjennom.

– De stjal ungdommen min. Jeg har aldri kunnet stifte familie, sier han.

PREGET AV FORTIDEN: Livet i fengsel frarøvet Ignacio hele hans unge voksenliv. Etter han kom til Miami, har han jobbet som gartner og sikkerhetsvakt. Han bor alene i byen. Foto: Gisle Oddstad, VG

Hevder at Biden er en kommunist

Ignacio sitter med munnbindet dyttet under haken, på en campingstol utenfor et valglokale i Little Havanna i Miami, et lite stykke Cuba i USA. Dette har vært hans nye hjem siden han ble frigjort i 1988. Han snakker knapt et ord engelsk etter alle disse årene, men bruker stemmeretten sin i presidentvalget med den største selvfølge og entusiasme.

forrige









fullskjerm neste FORHÅNDSSTEMMER: Det er jevnt sig inn i valglokalene i Little Havana, og mange benytter seg av muligheten til å forhåndsstemme i det spennende valget.

– Jeg stemmer på Trump. Dette er et ideologisk valg for meg. De som stemmer på Biden, stemmer på kommunister. Kamala Harris er mitt største problem. Hun er radikal, sier Ignacio på spansk til VG.

– Hvis Biden vinner, vil han gjøre som Obama. Han vil åpne opp mot Cuba. Det vil styrke kommunismen i hele verden. Han er en stor trussel, fortsetter 81-åringen.

Splittede latino-velgere

Ignacio gjør som flertallet av cubanere i Florida: Stemmer republikansk. Hovedgrunnen er at de frykter at demokratene skal innføre sosialisme og i verste fall kommunisme i USA, og styrke relasjonene til Castro-regimet på Cuba. Dette er et budskap Trump-kampanjen vet å spille på.

Latinos (folk med bakgrunn fra Sør- og Mellom-Amerika) utgjør rekordhøye 17 prosent av alle de registrerte velgerne i den avgjørende vippestaten, ifølge Pew Research Center. Hva disse 2,5 millioner menneskene stemmer, kan avgjøre hvem som blir USAs president. Mens cubanere flest stemmer Trump, ønsker majoriteten av de fra Puerto Rico, den nest største latino-gruppen i Florida, å kvitte seg med ham.

FAKTA: Slik stemmer latinamerikanerne i USA Latino-velgerne er en sammensatt gruppe. Slik stemte de ved valget i 2016, da republikanernes Donald Trump vant over demokratenes Hillary Clinton i Florida med 1,2 prosentpoeng: Cuba: 54 prosent til Trump, 41 prosent til Clinton

Ikke-cubanere: 71 prosent til Clinton, 26 prosent til Trump

I sistnevnte gruppe er de fra Puerto Rico av størst betydning Kilde: Pew Research Center Vis mer

Ekstremt jevnt løp

Det er neglebitende spennende i Florida nå. Demokratenes presidentkandidat Joe Biden (77) har ledet lenge på meningsmålingene, men nå biter republikanernes Donald Trump (74) ham i halen. Tidligere denne uken tok Trump ledelsen for første gang med marginale 0,4 prosentpoeng, ifølge RealClearPolitics. Nå kappes de to i å besøke Florida flest ganger før valget på tirsdag. Hver stemme teller.

Slik ser det ut på meningsmålingene i Florida akkurat nå:

I Little Havanna i Miami er det 30 varmegrader og klamt bak munnbindene. Coronapandemien har krevd nærmere 17.000 menneskeliv i solskinnsstaten, og smittebølgen er faretruende stigende.

Men det ødelegger ikke den gode stemningen i bydelen.

forrige







fullskjerm neste CUBA I USA: Miami er en by med en stor latino-befolkning, og cubanerne preger bybildet i Little Havana.

Ramiro Collazo (30), som flyttet hit fra Havanna for åtte år siden i jakten på et bedre liv, ruller ned bilvinduene og setter på en hyllestsang til Trump på høyttaleranlegget mens vi cruiser forbi de svakt blafrende palmene:

«Oh my God I will vote.

I will vote. For Donald Trump.»

Ramiro synger med til det enkle, men så smått geniale refrenget og trommer på låret til de cubanske rytmene. Når sangen er ferdig, kjører han på med den spanske varianten.

– Dette presidentvalget er århundrets viktigste. Jeg kom til USA uten noen ting. Dette er vår siste skanse for frihet, og nå står denne på spill, sier han.

Ramiro er rammemaker og kunstner, med sin egen nettbutikk. Han er negativ til demokratenes valgløfter om å øke skattene og doble minstelønnen, noe han mener vil svekke kapitalismen.

KAMPANJE: 30-åringen Ramiro fra Havanna bruker all sin fritid på å få folk til å stemme på Trump, og på de republikanske kandidatene til kongressvalget. Foto: Gisle Oddstad, VG

Nå bruker han tiden sin på å overbevise andre om å stemme Trump, som en del av kampanjen «Cubanos por Trump» i Miami. 30-åringen mener presidenten har skapt et «sterkt Amerika».

– Han har gitt oss lavere arbeidsledighet, lavere skatter og intensiver til bedrifter. Og han hjelper sivilsamfunnet på Cuba og innfører sanksjoner mot regimet.

Trump-hyllest på hvert gatehjørne

I Little Havanna møter vi utelukkende Trump-tilhengere. På sigarbutikken ligger røyken tungt i rommet. I taushet spiller innehaver Chris Mena (46) kort med kompisen Aviaro Chavez (56). De kom hit fra Cuba for rundt 25 år siden, og mener at Trump er historiens beste president.

TAR DET HELT SIGAR: Chris Mena (46) (t.v.) spiller kort i ro og make med Aviaro Chavez (56) inne på sigarbutikken i Little Havanna. Foto: Gisle Oddstad, VG

I galleriet til Luis Molina (77) pranger de fargesterke bildene på veggen. Han satt i konsentrasjonsleir på Cuba, og sier han kan gjenkjenne en kommunist på lang avstand. Og når han ser Biden, er han ikke i tvil, sier han.

– Biden er veldig farlig for USA. Bak ham står kommunistene. Han er en forræder, akkurat som Obama, Carter, Clinton og Kennedy var mot oss cubanere, hevder Molina med alvorlig mine.

FRYKTER BIDEN: Galleristen Luis Molina (77) sier han er redd for hva sin jevngamle Joe Biden kan finne på hvis han blir valgt. Men han lover å respektere valgresultatet uansett tilfelle. Foto: Gisle Oddstad, VG

Så skifter han sinnsstemning:

– Jeg elsker Trump. Han er ikke en politisk fyr, han er vanlig, en vi kan forstå når han snakker.

Sterke og aggressive menn

Enkelte analyser peker på at eksilcubanerne stemmer Trump fordi de foretrekker sterke og aggressive menn. Det er feil, mener 30-åringen Ramiro.

– Det vi er opptatt av, er ideologi. Jeg bryr meg ikke om Trumps personlighet, sier han, men legger så til:

– Men USA har mange fiender, så landet trenger en sterk leder.

