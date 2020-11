PÅ VEI UT? Smittevernekspert og lege Anthony Fauci. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Trump antyder at han vil sparke Fauci etter valget

Donald Trump og USAs smittevernekspert Anthony Fauci har lenge fremstått som uenige om coronapandemien. Nå kan legen bli den neste ut døren av Det hvite hus.

For mindre enn 10 minutter siden

USAs president Donald Trump tror pressedekningen av pandemien vil avta etter valget og antyder at han vil sparke landets smittevernekspert Anthony Fauci, skriver NTB.

På et valgmøte i Florida i natt uttrykket han også frustrasjon over at koronapandemien fremdeles er høyt oppe i mediebildet.

Publikum svarte med å rope «Gi Fauci sparken».

– Ikke si det til noen, men la meg vente litt til etter valget, svarte han da folkemengden.

Trump har tidligere vært i munnhuggeri med USAs smittevernekspert en rekke ganger, og han har uttrykket bekymring for et potensielt politisk tilbakeslag ved å fjerne den populære og respekterte legen før valget. På valgmøtet i Florida takket han publikum for «rådet».

Fauci (79) er den ledende eksperten i coronakrisegruppen til Det hvite hus. Han er immunolog og sjef for National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

les også Fauci ut mot ny Trump-reklame etter sitering: – Tatt ut av kontekst

Kritiserer Trump

I et sjeldent åpent intervju med Washington Post mandag sier Fauci at Trump bryr seg mer om økonomien enn om folkehelsen.

I intervjuet blir han spurt om hva han mener om hvilke forskjeller det er i hvordan de to presidentkandidatene har håndtert smitten.

– Bidens kampanje tar det alvorlig fra et folkehelseperspektiv. Trump ser på det fra et annet perspektiv, sa Fauci.

På spørsmål om hvilket perspektiv det var, svarte Fauci: «Økonomien, og det å gjenåpne landet».

Flest smittede og døde i verden

USA har registrert flest coronasmittede i verden, og fredag ble det registrert flest nye smittede på én dag så langt, viser oversikten til VG.

Totalt er det meldt om 9.207.362 coronatilfeller i USA.

Landet har også helt klart flest dødsfall som følge av coronapandemien. Over 230.000 mennesker med coronasykdom mistet livet i USA. Det er over 70.000 flere enn Brasil, som har nest flest dødsfall.

Under valgkampen har Donald Trump ved flere anledninger uttalt at pandemien er under kontroll og snakket ned alvorlighetsgraden av den.

Publisert: 02.11.20 kl. 09:02

Les også