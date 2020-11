SØRGER: Familien til Mads Sørensen har levd av å avle mink i 38 år. Nå er det slutt. Levebrødet er tatt fra ham. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

Mads har avlivet 65.000 mink på ti dager

VARDE, JYLLAND (VG) Egenhendig har danske Mads Sørensen avlivet av 65.000 dyr, hele livsverket han hadde bygget opp.

Frederik Tillitz

Ólafur Steinar Rye Gestsson (foto)

Harald Berg Sævereid

Nå nettopp

Minken skriker da den blir dratt ut av buret sitt. Den kjemper og vrir seg for å komme ut av grepet til den store hansken.

Med et fast grep blir dyret kastet opp i en trekasse med lem som er merket med et dødninghode. Under kassen er en motor i gang og sender avkjølt gass inn.

SKUFFET: Mads Sørensen er lei seg for at den danske regjeringen kanskje ikke har handlet i tråd med grunnloven. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

To åndedrag og minken besvimer. Snart skal kullosdøden inntreffe.

Imidlertid river denne minken seg løs og faller ned på stallgulvet, men blir fanget igjen og forsvinner sekundet etterpå inn under lemmen og ned i den mørke kassen.

– Dette er jo måten vi normalt gjør det på, men det er trist å se hvordan vi avliver hver eneste mink. På mandag ved midnatt har vi ikke en eneste mink igjen her, sier Mads Sørensen.

Han er minkavler i Varde på den vestlige delen av Jylland.

Klikk for å aktivere kartet

For en uke siden hadde han en besetning som produserte over 55.000 minkskinn i året. Den danske regjeringen har etter et utbrudd av det muterte corona-viruset hos danske mink, valgt å legge ned hele minknæringen i løpet av en drøy uke.

Leste du denne? Kilometerlange massegraver: - Folk er rystet

Ikke bare minkbedrifter med smitte, men all mink i Danmark skal avlives, eller «slås ned» som det heter på fagspråket.

– Dette er siste kapittel av et stolt stykke dansk næringseventyr. Det er både sørgelig og uforklarlig, sier Sørensen, som i tillegg til å være minkbonde også sitter i byrådet i Varde kommune for Det liberale bondeparti Venstre.

– Vi hadde håpet til det siste at vi ikke behøvde å avlive all mink, men det ser ut som om det var den eneste løsningen, sier han.

forrige







fullskjerm neste

Nedleggelsen av dansk minkavl begynte etter en virtuell pressekonferanse med den danske sosialdemokratiske statsministeren Mette Fredriksen, relevante ministre og representanter fra danske helsemyndigheter.

WHO om avlivingen av mink: - Ikke nødvendig

Her ble det opplyst at det var konstatert en mutasjon med betegnelsen cluster-5 hos dansk mink, og at dette viruset nå hadde smittet til mennesker.

Det som var verre, var at det denne virusmutasjonen kunne sannsynligvis være resistent mot de vaksiner som nettopp er blitt utviklet.

Vi vet hva coronaviruset er, men vet du egentlig hvordan livsfarlige virus oppstår?

Et nytt Wuhan

Derfor var beslutningen klar. Danmark måtte ikke bli det nye Wuhan, og alle danske mink måtte derfor bøte med livet.

Avlivningen startet umiddelbart over hele Danmark. Ikke en eneste dansk mink skulle være igjen. Heller ikke avlsdyrene, som gjennom generasjoner har gjort Danmark til verdens ledende pelsnasjon.

Men midt under avlivningen viser det seg at regjeringen ikke har helt styr på lovgivningen, og ifølge opposisjonen har den handlet i uoverensstemmelse med Grunnloven.

Den danske sosialdemokratiske matvareministeren, Mogens Jensens politiske liv henger i en tynn tråd.

Og i tillegg er forskere fra både inn- og utland begynt å så tvil om sannsynligheten for at det muterte viruset vil ødelegge effekten av en kommende vaksine.

Men avlives skal dyrene likevel.

forrige





fullskjerm neste FAR OG SØNN: Familien leverte førsteklasses minkskinn på verdensmarkedet. Nå har Mads Sørensen og faren Henning blitt pålagt å gasse hjel 65 000 mink, levebrødet deres. Mads kone Tina har tatt seg fri for å delta i avlivningen.

Det blå lyset fra fjernsynsskjermen skinner i familien Sørensens ansikter, mens de etter en lang dag hviler ut i tv-stuen hjemme på gården.

Sørensens far Henning sitter i sofaen og ser på nyhetene. Konen Tina, som har tatt seg fri fra jobben for å hjelpe til med avlivningen, smører matpakker til familiens to barn.

– Det kan godt være at Danmark ikke kommer til å bli det nye Wuhan. Men nå flytter pelsproduksjonen nok til Wuhan, tror Sørensen og fortsetter:

– Det er i hvert fall ikke dyrevelferden som vinner på dette.

Så du denne? Espen Nakstad forklarer hva som er de mest smittefarlige hverdagsaktivitetene akkurat nå:

For verden kommer til å fortsette med og etterspørre pels, men familien kan ikke se hvordan de skal kunne starte opp igjen, når alle dyrene er blitt avlivet.

For det er ikke lengre noen fremtid for mink i Danmark. Det har selv det store danske auksjonshuset Kopenhagen Fur måttet innse. De har tatt konsekvensen og meddelt at de avvikler virksomheten.

Det er ikke noen tvil om at familien er svært misfornøyd med regjeringens håndtering av saken.

forrige











fullskjerm neste Nederlandske Dirk Boomstra kaster levende mink ned i kassene hvor de blir gasset ihjel.

– Det er trist at så fine dyr skal måtte bøte med livet, sier 78-årige Henning, som for 38 år siden grunnla bedriften i Varde med kun 25 dyr.

– Når man har startet det opp med kun få dyr, og fram til i dag har bygget opp en så stor virksomhet, er det grusomt at vi må avlive minkbesetningen vår på så tynt grunnlag, mener Henning Sørensen og viser til forskernes tvil om hvor farlig mutasjonen egentlig er.

– Vi startet på 1980-tallet helt på flatmark og bygde et nytt hus for mink hvert år, forteller den pensjonerte minkavleren.

– Vi var drevet av en pionerånd. Det fantes ingen kjøreplan for å avle mink. Man måtte bare gjøre sitt beste, sier Mads Sørensen om sin fars generasjon som minkavlere.

Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

Verdens beste skinn

Det lille avlange rovdyret hører opprinnelig hjemme i Nord-Amerika, men kom til Danmark for snart 100 år siden.

Det danske minkeventyret nådde toppen i begynnelsen av 2010-tallet, da hvert skinn ble solgt for 600 kroner, og historier om helikoptre som fløy minkavlere til auksjonshus i Nordsjælland, ikke var ingen sjeldenhet.

I dag blir det under normale forhold produsert omkring 12 millioner skinn i året på de 1100 danske minkfarmene. Selv om prisen kun ligger på 150 kroner skinnet, var Danmark inntil i forrige uke verdens største minknasjon.

En milliardindustri, som beskjeftiger, tusener av mennesker.

forrige







fullskjerm neste

I oppholdsstuen på minkfarmen blir de syv ansatte traktert med fleskesteg og poteter servert i take-away-esker, skyllet ned med cola på boks.

De er fra Latvia, Holland og Ukraina, og også Mads Sørensens to nevøer Andreas og Jeppe har tatt fri fra skole og arbeid for å hjelpe til med avlivningen.

Vadim Sviatkevitj er ansvarlig for foringen i minkbedriften. Han er opprinnelig fra det vestlige Ukraina, men har oppholdt seg i Danmark i snart åtte år.

Hans kone Oksana arbeider også på farmen.

– Dette er mitt liv. Min kone og jeg er begge avhengige av denne jobben, og vi har et lite barn. Nå betyr det, at vår arbeidstillatelse må gjøres om, men først må vi finne en ny jobb. Men jeg har aldri jobbet med griser tidligere. I åtte år har jeg kun arbeidet med mink, sier 28-årige Vadim.

Døden i kisten

Mads Sørensen avbryter:

– Der er ingen av mine ansatte som står uten jobb om to uker. Vi skal jo måtte rive ned 40.000 kvadratmeter med minkhus.

Gasskassen med dødningehodet på blir åpnet og en bølge av døde kropper velter ut. 115 døde mink kan befinne seg inne i en slik kasse, så det er trangt om plassen for minkene som er gasset ihjel.

Den søtlige stanken fra væsken som minkene utskiller når det føler seg truet, henger tungt i luften.

– Slike sett minner de jo litt om stinkdyr, siger Mads Sørensen.

Et samlebånd fører de døde dyrene opp lokket på en trommel, hvor de blir sentrifugert og vendes i sagmugg, som suger fukt ut av pelsen.

Minkene er sølvblå, brune eller hvite i pelsen.

forrige







fullskjerm neste

– Vi er jo ikke smittet, så vi har fått lov til å flå og selge alle våre mink, siger Mads Sørensen.

Det er heldigvis omkring 12 kilometer til nærmeste gård med utbrudd av coronavirus. Så Mads Sørensen får lov til at selge sine skinn på verdensmarkedet.

– Det vil være uverdig for minkene om de bare endte opp i en container og sendt til forbrenning. Derfor er jeg virkelig glad for at vi rekker å flå dem, sier han og fortsetter:

– Se den her. Det er topp ti i verden av det aller beste skinn. Eller i hvert fall topp ti prosent, sier Mads Sørensen og holder opp en død mink.

Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

Blå, røde og gule kasser venter utenfor på at bli pakket med døde mink. På grunn av det høye presset fra områdets minkfarmer på den lokale bedriften som flår minken, blir dyrene fryst ned.

– Vi har hatt det så travelt, at det slett ikke har gått opp for meg ennå, at alt snart er borte. Men når den siste mink er blitt avlivet, kommer det nok til at ramme hardt. Det er som sagt 38 års livsverk som forsvinner helt, sier Sørensen.

Tilbake står da spørsmålet om hvor stort milliardbeløp de danske minkprodusentene skal kompenseres med for å vri nøkkelen om og stenge døren.

– Nå må vi ut og skape oss en ny identitet. Men først har jeg behov for å drikke meg sørpe full og og bare glemme dette en liten stund, sier Mads Sørensen.

Publisert: 15.11.20 kl. 12:20

Mer om Coronaviruset Danmark Dyr Smittevern