EX-PRESIDENT: Donald Trump i det han ankom Florida 20. januar, hans siste dag som president i USA. Foto: Carlos Barria / REUTERS

USA-ekspert: Tror ikke Trump er et vinnerkort

Donald Trump har sagt han vil hjelpe Republikanerne med å vinne tilbake makten i Kongressen. USA-ekspert Eirik Løkke er langt fra overbevist om at det er en fordel for partiet.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg tror ikke Trump er et vinnerkort for Republikanerne i 2022, sier Eirik Løkke, rådgiver i tankesmien Civita, til VG.

I et møte mellom den nylig avgåtte presidenten og mindretallslederen i Representantenes hus, Kevin McCarthy i Florida i torsdag, ble det klart at Trump har stilt seg til disposisjon for å hjelpe Republikanerne i mellomvalget i 2022.

Da står samtlige medlemmer i Representantenes hus til valg, samt en tredjedel av medlemmene i Senatet, Kongressens andre kammer. I dag har Demokratene et knapt flertall begge steder.

– Trump er enig med McCarthy om å hjelpe republikanerne å få flertall i Representantenes hus. De jobbet veldig godt sammen ved det forrige valget, og vant 15 seter, selv om meningsmålingene sa det motsatte. De vil gjøre det igjen, og arbeidet har allerede startet, skrev Trump-leiren i en uttalelse etter møtet.

I uttalelsen blir det også hevdet at Trump aldri har vært mer populær, og at en offentlig støtte fra ham til republikanske kandidater «kanskje betyr mer enn noen annen offentlig støtte».

Det første er en sannhet med visse modifikasjoner. Selv om Trump fremdeles er svært populær blant mange av republikanernes kjernevelgere har målinger vist at han har lav standing blant andre amerikanere – dette inkluderer også en god del moderate republikanere.

I FLORIDA: Tidligere president Donald Trump og republikanernes mindretallsleder i Representantenes hus Kevin McCarthy under et møte torsdag. Foto: Kevin McCarthy-kampanjen

Fordel Biden

Og her ligger Republikanernes problem, ifølge Eirik Løkke, som dermed heller ikke er overbevist om den andre delen av uttalelsen.

– De kan hende han kan mobilisere en del republikanske velgere som ellers ikke ville ha stemt. Problemet til Republikanerne er at Trump også mobiliserer noe voldsomt mot. Han bidrar til å mobilisere demokrater i hopetall. Det var derfor Demokratene lykkes i å vinne begge senatsplassene i omvalgene i Georgia i januar, forklarer Løkke.

Han mener at dersom 2022 nok engang skulle bli en avstemning for eller imot Trump - så vil det dermed være en fordel for Demokratene.

– Det kan også bidra til å dempe den negative effekten for Joe Biden og demokratene, og tradisjonen som ligger i at sittende presidents parti taper oppslutning i første mellomvalg etter å ha vunnet presidentperioden, sier USA-eksperten.

– Mer ekstreme kandidater

Løkke tror derimot at Trump, ettersom han fremdeles har stor støtte blant partiets kjernevelgere, vil kunne få stor innvirkning på hvem som vinner de republikanske primærvalgene foran 2022-valget, altså det interne valget i partiet om hvem som skal bli deres kandidat til de ulike plassene i Kongressen.

– Og det er republikanske kongressmedlemmer klar over, slik at mange er forsiktige i kritikken, påpeker han.

Allerede skal Trump ha uttrykt vilje til å jobbe mot de ti republikanske kongressmedlemmene som stemte for å stille ham for riksrett. Trolig vil disse nå bli utfordret av Trump-lojalister. Og det er nettopp dersom slike kandidater vinner primærvalgene at Løkke tror Trumps hjelp kan ende opp som en bjørnetjeneste.

– Mer ekstreme kandidater, støttet av Trump, vil tale til fordel for Demokratene, slår USA-eksperten fast.

VALGMØTE: Donald Trump og kona Melania under et valgmøtet til støtte for to senatskandidater i Georiga, som begge tapte. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Elsker oppmerksomhet

Og at Trump-lojalistene kan vinne primærvalgene er langt fra utenkelig ettersom det ofte er kjernevelgerne, de Trump altså fremdeles har et godt grep om, som semmer ved de valgene.

Det har så langt ikke kommet frem noe konkret om hvordan Donald Trump skal forsøke hjelpe sitt parti, men Eirik Løkke ser for seg at det vil handle om støtteerklæringer, pengeinnsamlinger og valgmøter.

– Trump elsker jo oppmerksomhet, så jeg tror særlig han vil være interessert i å bidra på valgmøter når den tid kommer.