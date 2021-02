PRESIDENT: Joe Biden. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

Biden: Trump bør ikke få etterretningsinformasjon

USAs president Joe Biden mener forgjengeren Donald Trump ikke bør ha fordelen av å få oppdateringer med etterretningsinformasjon.

Publisert: Nå nettopp

I moderne tid har tidligere amerikanske presidenter fått etterretningsinformasjon og tilgang til hemmeligstemplet informasjon for å fortsette sitt arbeid med å fremme amerikanske interesser. Dette har vært en måte for den nye presidenten å vise sin forgjenger respekt.

Denne fordelen mener Joe Biden at Donald Trump ikke fortjener. Det sier han i et intervju med «CBS Evening News With Norah O’Donnell» ifølge Washington Post.

TIDLIGERE PRESIDENT: Donald Trump. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / NTB

Avisen skriver at Biden mener Donald Trump bør ikke få etterretningsinformasjon «på grunn av sin uberegnelige oppførsel». Biden understreker at dette ikke er relatert til angrepet mot Kongressen 6. januar.

– Jeg mener han ikke har noe behov for å få oppdateringer med etterretningsinformasjon. Hvilken verdi gir det ham? Hvilken innvirkning har han egentlig, annet enn at han kanskje går på et bananskall og sier noe?, sier Biden.

– Du har kalt ham en trussel. Du har kalt ham farlig og hensynsløs, sier O’Donnell i intervjuet.

– Ja, det har jeg, og jeg mener det.

Tidligere denne uken bekrefter Bidens pressesekretær Jen Psaki at de vurderer ikke å gi Trump tilgang til etterretningsinformasjon. Hun påpekte riktignok at det ikke er tatt en beslutning.

– Ikke under noen omstendigheter er det nødvendig at Trump skal få oppdateringer med etterretningsinformasjon. Jeg mener han ikke kan stoles på med det nå, eller i fremtiden, har toppdemokraten Adam Schiff uttalt til CBS.

Også tidligere FBI-direktør James Comey, som flere ganger har vært kritisk til Donald Trump, mener den tidligere presidenten bør få oppdateringer med etterretningsinformasjon.

– Man kan ikke stole på ham. Du skal være veldig, veldig forsiktig med hva du gir ham. Jeg håper han blir fratatt disse oppdateringene, sier han til ABC.

Til tross for at The New Yorker har hevdet at Trump selv fratok sin forgjenger, Barack Obama, tilgangen på denne informasjonen, gikk Trump ifølge Washington Post i 2018 ut og benekter dette og i kjent stil kalte det «fake news».