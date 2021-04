EU-topp fikk ikke stol under toppmøte

Til sin store overraskelse oppdaget presidenten for EU-kommisjonen at det ikke var en stol til henne under toppmøtet med Tyrkia-president Recep Tayyip Erdogan og EU-kollega Charles Michel.

Av Knut Arne Hansen

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag var EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og presidenten for Det europeiske råd Charles Michel i Tyrkia for å møte president Recep Tayyip Erdogan. Møtet som skulle ha fokus på forholdet mellom EU og Tyrkia, har endt opp med å skape reaksjoner.

TV-bildene viser de tre komme inn i et stort rom der møtet skulle holdes, men det er kun satt frem to stoler foran Tyrkia og EUs flagg. Disse stolene tok Michel og Erdogan, mens en overrasket von der Leyen ser på de to andre og uttrykker et «ehm».

Situasjonen ender opp med at EU-kommisjonens president blir sittende i en sofa. Nå har «sofagate» blitt en snakkis.

– Kommisjonens president var tydelig overrasket, sier EU-talsmann Eric Mamer til nyhetsbyrået Reuters.

Foto: PRESIDENTIAL PRESS OFFICE / via REUTERS / NTB

Von der Leyen ble sittende flere meter unna Erdogan og Michel, og ovenfor Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu, som ifølge vanlig protokoll har lavere rang enn henne, skriver Washington Post. Van der Leyen er den første kvinnelige presidenten i EU-kommisjonen.

– Hun burde sittet akkurat på samme måte som presidenten for Det europeiske rådet og Tyrkias president, sier Mamer til nyhetsbyrået AP.

Videre forteller han at von der Leyen bestemte seg for å holde seg til agendaen for møtet, men understreker at hun forventer at noe lignende ikke skjer igjen.

– Hun har derfor bedt teamet sitt ta alle forholdsregler slik at en lignende hendelse ikke skjer i fremtiden, sier Mamer.

– Å være kvinne eller mann endrer ikke det faktum at hun burde sittet i henhold til de samme protokollordningene som de to andre. Hun benyttet anledningen til å snakke om Istanbul-konvensjonen og kvinners rettigheter. Jeg tror det sendte et tydelig budskap, legger han til.

Da EU-toppene ankom møtet skal Erdogan ha håndhilst på Michel, men bukket forsiktig med hånden til brystet da han hilste på von der Leyen.

HÅNDHILSTE IKKE: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan skal ha håndhilst på Charles Michel (t.v.), men ikke Ursula von der Leyen. Foto: PRESIDENTIAL PRESS OFFICE / via REUTERS / NTB

Flere har reagert på at Charles Michel ikke reagerte på situasjonen. Onsdag forklarte han seg i et innlegg på Facebook.

– Vårt besøk markerte et viktig øyeblikk i den komplekse prosessen med å forbedre EUs forhold til Tyrkia. Det var et resultat av nøye forberedelser og diplomatisk arbeid, skriver han.

Videre forklarer han at tyrkiske myndigheters «strenge tolkning» av protokollregler førte til situasjonen.

– Da vi oppfattet den beklagelige situasjonen valgte vi ikke å forverre den ved å skape en «offentlig hendelse». Jeg er lei meg for at denne hendelsen setter den viktige arbeidet som vi har gjort i Ankara i skyggen.

Tyrkiske myndigheter har ikke kommentert hendelsen.

Sophie in ’t Veld, som representerer Nederland i Europaparlamentet, mener hendelsen ikke var tilfeldig. Sammen med bilder fra tidligere møter mellom Erdogan, Michel og von der Leyens forgjengere – med tre stoler – skriver hun:

– Og nei, dette var ikke tilfeldig, det var bevisst. Hvorfor var presidenten for Det europeiske råd stille?

Den tyske politikeren Sergey Lagodinsky skriver på Twitter at «ehm» har blitt det nye uttrykket for «det er ikke slik forholdet mellom EU og Tyrkia bør være», og bruker blant annet emneknaggen GiHenneEnStol.

– Det er en grunn til at det finnes protokollordninger. Slike ting skal ikke skje, sier Ian Lesser, direktør for det tyske Mashallfondet i Brussel, ifølge New York Times.

Den spanske representanten i Europaparlamentet Iratxe García Pérez reagerer også på hendelsen:

– Først trekker de seg fra Istanbul-konvensjonen, og nå lar de presidenten for EU-kommisjonen uten stol på et offisielt besøk. Skamfullt.

20. mars ble det kjent at Tyrkia trekker seg fra Istanbul-konvensjonen fra 2011, en konvensjon som ønsker å bekjempe vold mot kvinner, inkludert vold i nære relasjoner, voldtekt i ekteskapet og kvinnelig kjønnslemlesting.

– Det gjør meg svært bekymret. Her handler det om å beskytte kvinner og barn, og dette er helt feil signal å sende, sa von der Leyen etter møtet ifølge NTB.

– Menneskerettighetsspørsmål er ikke åpne for forhandlinger. Det var vi veldige tydelige på. Vi oppfordrer Tyrkia til å reversere sin beslutning, sa hun videre.