PÅGREP FLERE: Jordanske myndigheter har pågrepet flere personer lørdag. Minst en av dem har nære bånd til kong Abdullah II. Foto: Yousef Allan / The Royal Hashemite Court

Høytstående personer pågrepet: Prins sier han er satt i husarrest

Jordanske myndigheter skal ha anholdt nesten 20 personer lørdag. Blant dem er en tidligere minister og hoffsjef.

Av Pernille Solheim

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tidligere lørdag meldte Washington Post at kong Abdullah IIs halvbror og tidligere kronprins Hamzah bin Hussein ifølge en etterretningskilde var blant de anholdte.

Senere avviste imidlertid jordanske myndigheter at prinsen var arrestert. Men han skal ifølge det statlige nyhetsbyrået Petra ha fått en advarsel.

Selv sier prinsen i en video til BBC at han er satt i husarrest.

Lederen for generalstaben i den jordanske hæren, Yousef Huneiti, sier at Hamzah er blitt bedt om å «stanse noen bevegelser og aktiviteter som er blitt brukt for å ramme Jordans sikkerhet og stabilitet».

Hamzah er den eldste sønnen av avdøde kong Hussein og hans fjerde kone dronning Noor. Han var kronprins fire år frem til sittende kong Abdullah løste ham fra sine plikter i 2004. Kronprinstittelen fikk da kongens eldste sønn, Hussein.

Nyhetsbyrået Petra melder at Sharif Hassan bin Zaid, tidligere kongelig utsending til Saudi-Arabia, og tidligere hoffsjef, planleggingsminister og finansminister Basem Ibrahim Awadallah er blant de pågrepne.

Det er foreløpig uklart hva de er siktet for, men Petra siterer en sikkerhetskilde på at «sikkerhetsårsaker» er bakgrunnen for arrestasjonene.

Generalstabsleder Huneti bekrefter at det pågår en etterforskning.

– Ingen står over loven, og Jordans sikkerhet og stabilitet er øverste prioritet, sier han til Petra.

Ifølge Washington Posts etterretningskilde pågår det en etterforskning rundt et angivelig kuppforsøk mot den sittende kongen, Abdullah II. Avisen siterte en kilde tett på hoffet på at bakgrunnen var en «trussel mot landets stabilitet».

Overfor Reuters har to kilder tett på situasjonen oppgitt at sikkerhetspersonell skal ha oppsøkt tidligere kronprins Hamzahs hjem.

Jordan er blant de mer stabile landene i regionen, og har lenge vært en viktig alliert av vestlige land. Landet har imidlertid en potent etterretningstjeneste som ifølge Reuters har fått større innflytelse siden introduksjonen av kriselover som følge av coronautbruddet i 2020.