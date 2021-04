UTENRIKSMINISTER: Ine Eriksen Søreide. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Ine Eriksen Søreide om barnedrap i Myanmar: − Helt uakseptabelt

Torsdag meldte Redd Barna at over 40 barn skal være drept i Myanmar siden militærkuppet for to måneder siden. Det opprører utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

– Militærkuppet og den brutale volden har rammet barn og ungdom i Myanmar på en forferdelig måte. Det er helt uakseptabelt at vold rettes mot barn og unge, og de skyldige må straffes. Det er opprørende at barn er blitt drept i sine egne hjem, skriver utenriksministeren i en uttalelse til VG.

Siden kuppet 1. februar, der de militæret tok makten i landet og fjernet den demokratisk valgte regjeringslederen Aung San Suu Kyi, har over 500 sivile blitt drept under demonstrasjoner mot kuppet.

Av disse er minst 43 barn, ifølge Redd Barna.

De forteller om konkrete hendelser der barn har blitt skutt og drept blant annet i sine egne hjem. Den yngste skal ha vært bare seks år gammel.

BAKGRUNN: Derfor kommer militærkuppet nå: − Et voldsomt tilbakeslag for Myanmar

Bekymret

Ifølge FN er også rundt 1000 barn og unge mennesker vilkårlig arrestert av kuppmakerne, opplyser utenriksministeren.

– Jeg er svært bekymret over at et stort antall barn og unge over hele landet er blitt alvorlig skadd og traumatiserte av det de har opplevd disse to månedene.

Hennes frykt er nå at situasjonen skal bli både verre og langvarig, og dermed ramme barna enda mer, for eksempel gjennom en borgerkrig, eller fattigdom.

– Norge var blant de aller første som fordømte kuppet, krevde at militæret stanser volden mot sivile og løslater arresterte, inkludert de demokratisk valgte lederne, sier Eriksen Søreide.

les også Redd Barna: Over 40 barn drept i Myanmar siden kuppet

SØRGER: Familiemedlemmer gråter mens de tar et siste farvel med tenåringen Tun Tun Aung som ble skutt og drept i nærheten av hjemmet sitt 23. mars i byen Mandalay. Foto: STRINGER / EPA

Også en rekke andre har reagert kraftig på det som nå skjer. Blant dem er Storbritannia, som i går innført sanksjoner for å ramme det myanmarske militæret. Sanksjonene er rettet mot selskapet Myanmar Economic Corporation (MEC).

– De siste handlingene til Storbritannia er rettet mot en av de viktigste finansieringsstrømmene til militæret og påfører dem ytterligere kostnader for deres brudd på menneskeretter, sa den britiske utenriksministeren Dominic Raab.

Les også: «En skrekkens dag» i Myanmar: – De dreper oss som fugler

Kina-nei

Også Norge ønsker seg sanksjoner mot Myanmar, men har forsøkt å gjøre det via sin plass i FNs sikkerhetsråd. Det tok de til orde for på et møte om situasjonen onsdag. Eriksen Søreide tror derimot ikke at dette fører frem.

– Gitt dynamikken vi nå ser, vil Sikkerhetsrådet neppe vedta Myanmar-sanksjoner, sier hun.

Kina, et av Sikkerhetsrådets faste medlemmer, sa nemlig at de mener sanksjoner er feil vei å gå.

– Økonomisk press vil bare føre til økt spenningsnivå og mer konfrontasjon, noe som kan komplisere situasjonen ytterligere, og er derfor ikke et konstruktivt tiltak, sa landets FN-ambassadør Zhang Jun.