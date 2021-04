TILTALT: J. Alexander Kueng, Thomas Lane og Tou Thao skulle egentlig stilles for retten samtidig som Derek Chauvin, men på grunn av coronasituasjonen ble det bestemt å dele saken i to. Foto: Hennepin County Sheriff's office

Disse kan også bli dømt for George Floyd-drapet

I går ble Derek Chauvin dømt for drapet på George Floyd. I august stilles hans tre kolleger for retten tiltalt for medvirkning til drap.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

Sent i går kveld norsk tid kom en enstemmig jury i Minneapolis frem til at politimannen Derek Chauvin var skyldig i alle tre tiltalepunktene for drapet på George Floyd i samme by i mai i fjor.

Kommentar: En dom som vil bli husket

I ni minutter og 29 sekunder satt Chauvin med kneet mot halsen til Floyd som lå på bakken. Til slutt stoppet Floyds hjerte fordi han ikke fikk nok tilgang til oksygen. Den storvokste, svarte mannen døde.

En video av den fatale pågripelsen gikk viralt og demonstrasjoner mot politivold mot svarte amerikanere startet umiddelbart over hele USA.

Men videoen viste ikke bare Derek Chauvin. Den viste også tre andre politimenn. Tou Thao, Thomas Lane og J. Alexander Kueng.

De har, naturlig nok, ikke fått samme oppmerksomhet som han som presset kneet i nakken på Floyd, men det vil endre seg på andre siden av sommeren. De tre er alle tiltalt for medvirkning til drap. I august vil de ifølge CNN trolig bli stilt for retten samtidig.

– Det slutter ikke her. Vi har ikke glemt at de andre tre politibetjentene, som spilte sine roller i George Floyds død, også må bli holdt ansvarlig for sine handlinger, skrev Ben Crump, Floyd-familiens advokat, i en uttalelse etter dommen i går.

Chauvin holdes adskilt

For Derek Chauvins del venter nå åtte uker i varetekt. Han ble i går tatt med til et fengsel der man blir holdt adskilt fra andre fanger. Ifølge kriminalomsorgen i Minnesota er dette et fengsel som «iblant blir brukt mens etterforskninger pågår, eller når en tilstedeværelse blant andre kan utgjøre en særlig sikkerhetsrisiko».

I fengselet vil han ifølge USA Today få utdelt en oransje kjeledress og hvit t-skjorte

I løpet av de ukene vil dommer Peter Cahill ta stilling til hva han mener er en passende straff for den tidligere politimannen. Der vil han blant annet måtte ta hensyn til at drapet skjedde foran mindreårige vitner.

les også George Floyds kjæreste til VG: – Rettferdigheten er her

PÅGRIPELSEN: Bildet viser hvordan Derek Chauvin sitter med knærne på George Floyd som er ilagt håndjern. Politibetjenten i fremgrunnen er Alexander Kueng. Foto: MINNEAPOLIS POLICE DEPARTMENT / Reuters

De tre ulike tiltalepunktene Chauvin ble dømt for har strafferammer på henholdsvis 40, 25 og 10 års fengsel. Retningslinjer for straffeutmåling i Minnesota anbefaler rundt 12,5 år for de to første og rundt fire år for det siste tiltalepunktet, men aktoratet har bedt om strengere straffer.

Kan anke

Chauvin har uansett mulighet til å anke dommen. Normalt er det ikke gode sjanser for å vinne frem med en anke. Ifølge USA Today blir 9 av 10 anker avvist i landet.

les også Demonstrerte etter Floyd-dom: – Vi har bare skrapt i overflaten

Mange eksperter forventer likevel at en anke vil komme, skriver avisen, som legger til at spørsmålet er hva Chauvins advokat Eric Nelson vil bruke som ankegrunnlag. Han må nemlig finne noe han mener har vært teknisk galt i rettsbehandlingen. Den mest sannsynlige ankeruten er trolig den massive publisiteten saken har fått, og det faktum at jurymedlemmene ikke var isolert, og dermed skjermet fra medier og andre mennesker, mens saken pågikk.

Ted Sampsell-Jones, som er ankeadvokat og professor, sier til avisen at det ville vært en veldig stor inngripen overfor jurymedlemmene å isolere dem i en måned, noe som ville ha inkludert å ta fra dem telefonene deres.

– Folk ville rett og slett ha nektet å sitte i juryen, sier han, og kaller det en «helt normal avgjørelse» å ikke isolere dem.

Likevel ser han at dette er en ankemulighet for forsvareren til Floyd. Han får støtte fra jusprofessor Jon J. Lee.

– En del av problemet er at dommeren har bedt juryen om å ikke høre på nyhetene, men som Chauvins advokat har argumentert så har den kollektive mediadekningen av denne saken strakt seg langt utover nyhetssendinger.

Blir sjelden dømt

Uansett om dette skulle ende med en ankesak er det faktum at Chauvin ble dømt skyldig i drap i går noe som ikke ofte skjer med politibetjenter i USA. Det er til og med sjelden at de i det hele tatt blir tiltalt og stilt for retten.

Naturlig nok er politiet i lovverket mer beskyttet mot å bli dømt for voldsbruk, fordi dette ofte er nødvendig i større eller mindre grad i forbindelse med pågripelser, men dette har også andre årsaker, forklarer jusprofessor Philip Matthew Stinson, som leder en gruppe ved Bowling Green State University som forsker på politikriminalitet, til CNN.

– Det er sjelden de blir dømt fordi jurymedlemmer normalt er nølende til å sette spørsmålstegn ved og bedømme politibetjenters handlinger i voldelige møter på gaten.

Siden 2005 har professoren funnet at minst 140 politibetjenter i USA har blitt tiltalt etter at ha avfyrt skytevåpen som endte med at noen døde. Rundt en tredjedel ble dømt, men bare syv av dem ble dømt for drap.