Ariel Henry ble tatt ed som ny statsminister i Haiti tirsdag. Foto: Joseph Odelyn / AP / NTB

Haitis nye statsminister tatt i ed

Haitis nye statsminister Ariel Henry ble tatt i ed tirsdag etter at landets president ble drept for to uker siden.

Av NTB-AFP

Henry er innsatt som leder for en ny regjering i et forsøk på å stabilisere et land som står på randen av kaos etter drapet på president Jovenel Moïse 7. juli.

– En av de viktigste oppgavene mine blir å forsikre folket om at vi skal gjøre alt vi kan for å gjenopprette orden og sikkerhet, sa Henry.

Innsettelsesseremonien ble holdt tirsdag. Henry sa at han lover å bedre den dystre sikkerhetssituasjonen i landet og organisere nyvalg.

Moïse hadde pekt på Henry som ny statsminister bare to dager før drapet.

Etter attentatet utropte utenriksminister Claude Joseph seg som fungerende statsminister, noe som utløste kritikk. Henry fikk støtte fra verdenssamfunnet og Joseph sa etterpå at han ville trekke seg fra embetet og vende tilbake til sin tidligere rolle som utenriksminister.

Myndighetene i det fattige karibiske landet har fått hjelp fra FBI i USA til å etterforske attentatet på Moïse.