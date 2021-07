DESPERAT: Ahmad Smil (49) forsøkte illegalt å krysse Middelhavet for å komme seg til EU-landet Kypros. Foto: Kyrre Lien, VG

Desperate libanesere forlater et land i kollaps: − Den økonomiske krisen tvang meg

TRIPOLI, LIBANON (VG) Mens Libanon faller lengre utfor stupet, tar stadig flere dette desperate valget: risikere livet i en båtferd mot Europa.

Av Kyrre Lien

Publisert: Nå nettopp

– Barna i Libanon dør fordi vi ikke har medisiner. Alle steder er bedre enn her akkurat nå.

Ahmad Smil (49) tar seg et trekk mens han søker ly fra den brennende solen.

I hele sitt liv har han jobbet som fisker i Tripoli. Levd fra hånd til munn, som så mange andre i denne fattige byen nord i Libanon.

Men da den økonomiske kollapsen i 2019 rammet middelhavslandet, hadde han ikke noe valg, sier han selv. Han måtte prøve å komme seg til EU-landet Kypros.

– Det var den økonomiske krisen som tvang meg til å dra, forteller han.

Ahmad føyde seg dermed inn i den økende statistikken. Så langt i år har 732 mennesker forsøkt å forlate Libanon med båt, ifølge tall fra FNs høykommissær for flyktninger.

– Det har vært betydelig flere båtflyktninger i første halvdel av 2021 enn tiden før, forteller FN-talspersonen Lisa Abou Khaled til VG.

HAVET: Det er omkring 18 mil med hav som skiller kystlinjene til Libanon og Kypros. Foto: Kyrre Lien, VG

Den libanesiske mafia

For Ahmad starter historien da han kom i kontakt med de han kaller mafiaen i fjor.

VG har ikke hatt muligheten til å uavhengig kontrollere alle opplysningene Ahmad kommer med i saken, men hans beretning stemmer med lignende historier fra libanesiske båtmigranter.

Han vil ikke fortelle nøyaktig hvordan han kom i kontakt med de mystiske mennene. Men avtalen var at hvis de kunne bruke navnet hans når de skulle registrere en båt, samt at han skulle være kapteinen, skulle han slippe å betale de 1500 dollarene smuglerne tok i betaling for de andre båtflyktningene.

Ahmad takket ja, og 29. september 2020 satte de kursen mot Kypros, forteller han.

FISKER: Ahmad tar VG med ut på en liten båttur i havneområdet utenfor Tripoli. I hele sitt liv har han jobbet på havet. Foto: Kyrre Lien, VG

Flyktningene og havet

I den ti meter lange båten som Ahmad førte, var det også 41 syrere – både menn og kvinner. De fleste hadde håp om å nå Tyskland til slutt. De hadde pakket mengder av mat og drikke, for de visste at ferden var farlig, lang og uoversiktlig.

Bare en uke tidligere hadde en båt med migranter kantret på den samme ruten mellom Libanon og Kypros.

En femåring omkom i bølgene, før resten ble reddet av marinen.

– Syrerne i båten min var redde. De dro fra døden her i Libanon, og ville ha et nytt liv. Slik som meg, forteller Ahmad.

Båtturen tar vanligvis 20 timer, men da de var halvveis på veien mot et nytt liv, dukket det opp et libanesisk marineskip i horisonten.

De var blitt oppdaget.

Alle ble arrestert og tvangsreturnert til Libanon. Ahmad satt en måned i fengsel, forteller han.

TRIPOLI: En kvinne med barn på havnepromenaden i Tripoli, en av libanons fattigste byer. Foto: Kyrre Lien, VG

Erklært unntakstilstand

Antallet båtflyktninger som har forsøkt å ta seg til Kypros, har gjort at den lille middelhavsøyen i mai erklærte unntakstilstand og ba om hjelp fra EU.

Kypros har også tryglet Libanon om å prøve å stoppe flere av båtflyktningene fra å sette kursen dit.

Håndteringen fra myndighetene i de to landene får sterk kritikk fra hjelpeorganisasjoner for deres behandling av flyktninger.

Flere er også blitt tvangsreturnert til Libanon uten å få prøvd asylsaken sin, under såkalte pushbacks. En praksis flere menneskerettighetsorganisasjoner og europeiske toppledere har kalt brudd på internasjonal rett og grunnleggende europeiske verdier.

– Pushbacks har vært den brutale konsekvensen av grensekontroll. Vi trenger en mekanisme som holder medlemslandene i EU ansvarlige, for de bryter med de grunnleggende rettighetene flyktninger har, forteller talsperson for Human Rights Watch, Nadia Hardman.

STRØMBRUDD: Kollapsen i Libanon er tydelig når man ser utover hovedstaden Beirut. Den offentlige strømmen er ofte borte 23 timer i døgnet, og det er vanskelig å få nok drivstoff til de private generatorene. Foto: Kyrre Lien, VG

Illegale migranter

I midten av juli meldte den libanesiske marinen at de hadde arrestert enda flere båtflyktninger. 73 migranter, inkludert 32 syrere, en tyrker og 40 libanesere ble pågrepet nær hovedstaden Beirut.

– Den ustabile sikkerhetssituasjonen, flyktningsituasjonen og den økonomiske krisen gjør at flere velger å migrere illegalt via sjøen og mot europeiske land, opplyser en talsperson for militæret til VG.

Talspersonen, som ønsker å være anonym, forteller at det er blitt vanskelig også for dem.

– Soldatene våre må takle frustrasjonen til uskyldige mennesker som forsøker å forlate et dårlig liv, og som velger denne risikable ruten for å nå et bedre liv i Europa. Våre sjømenn er tross alt også en del av dette samfunnet og har de samme dårlige levekårene som alle andre, forteller vedkommende.

ARRESTERT: Båtmigrantene som her er avbildet, ble arrestert av det libanesiske militæret før de kom seg ut i båten. Hendelsen skjedde 25 april i år. Foto: Det libanesiske militæret / handout

Braindrain

Arrestasjonen av båtflyktningene skjer samtidig som situasjonen i Libanon er blitt enda verre.

Før kollapsen var minstelønnen i landet på omkring 4000 kroner i måneden. Nå er den samme lønnen verdt omtrent 250 kroner.

Det har også gjort at horder av velutdannede, som leger, ingeniører og akademikere, har forlatt Libanon. Kort sagt: privilegerte som har hatt mulighet og/eller råd til å skaffe seg visum i andre land.

Tall fra FN viser at halvparten av befolkningen nå lever i fattigdom. Blant de halvannen million syriske flyktningene i landet lever 90 prosent under fattigdomsgrensen.

DEMONSTRASJON: Forrige uke stengte demonstranter en av hovedfartsårene i millionbyen Beirut i Libanon på grunn av de vanskelige levekårene i landet. Bilister og mopedister måtte forsere brennende dekk for å komme seg gjennom. Foto: Kyrre Lien, VG

– Situasjonen er blitt mye verre for mange. Folk klarte så vidt å overleve i fjor, og jeg sliter med å skjønne hvordan de klarer seg nå. De har allerede kuttet i dietten. Kjøtt og fisk er kuttet ut for lengst, forteller Nadia Hardman i Human Rights Watch.

Mangel på mat, bensin, medisiner, politiske løsninger og et anstendig liv har gjort at mange har tatt til gatene for å demonstrere.

I midten av juli brøt det ut gatekamper i sentrum av Beirut, og VG var vitne til at militæret rykket inn med pansrede personellkjøretøy, tåregass og avfyrte skudd i luften.

Demonstrantene sperret en av motorveiene i byen med et lass med søppel, før de kastet stein på militæret.

Den franske utenriksministeren, Jean-Yves Le Drian, gjør som mange andre og legger skylden på politikerne i Libanon.

– Libanon er vitne til selvskading, og den politiske eliten har all skyld, uttalte han nylig.

fullskjerm neste ANGRIPER: Militæret bryter opp en veisperring i Beirut, Libanon. 1 av 4 Foto: Kyrre Lien, VG

Vil prøve igjen

Tilbake på havnen i Tripoli viser Ahmad frem fiskebåten sin. Det er også der han bor, mellom garn, kroker og størknet fiskeslo.

– Hver dag jeg er ute på havet i båten min, tenker jeg på om jeg bare skal prøve igjen, sette kursen mot Kypros.

Ahmad frykter at det skal bryte ut en ny, blodig borgerkrig i Libanon, lik den som raste fra 1975 til 1990.

– Den økonomiske situasjonen nå er verre enn under borgerkrigen. Da hadde vi i det minste mat og vann. Nå har vi verken det, strøm eller medisin.

Han forteller at han gjerne vil reise igjen, hvis han får sjansen.

– Noen klarer å komme seg til Kypros med båt, men noen blir også stoppet, slik som jeg ble.

– Hadde du uflaks?

– I hele mitt liv har jeg hatt uflaks.

VG I BEIRUT: Journalist og fotograf Kyrre Lien rapporterer fra Libanon. Foto: Benedicte Tobiassen

