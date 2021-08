ETTERFORSKES: Andrew Cuomo etterforskes for seksuell trakassering. Bildet er tatt ved en annen anledning hvor han i mars 2021 holder en tale på vaksinesenter. Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

New York Times: Guvernør avhørt i 11 timer etter anklager om seksuell trakassering

NEW YORK (VG) Etterforskningen av New York-guvernøren Andrew Cuomo (63) er i full gang etter påstander om seksuell trakassering. Nå kan hans politiske fremtid stå på spill.

I et rom i 39-etasje, midt blant de høye skyskraperne i Midtown på Manhattan, skal den sittende New York-guvernøren ha blitt avhørt om de alvorlige påstandene om seksuell trakassering.

Det skriver New York Times mandag kveld, amerikansk tid.

Det var i mars at New Yorks justisminister, Letitia James, satte i gang – etter å ha fått myndigheten hun trengte fra guvernørens kontor – etterforskningen om anklagene mot demokraten Cuomo.

Siden den gang har et uavhengig advokatteam samlet inn vitneavhør, tekstmeldinger, data og e-poster.

Og lørdag 17. juli skal det, ifølge avisen, ha vært Cuomo sin tur til å svare på spørsmål under ed. Møtet skal ha vart i hele 11 timer, og hele intervjuet skal ha blitt filmet.

Cuomo om anklagene: − Har blitt feilaktig tolket som uønsket flørting

Vil få «fakta ut til folket»

Det er få detaljer som er lekket fra møtet, men ifølge fem anonyme kilder som New York Times lener seg på, skal Cuomo ha konfrontert en av advokatene som etterforsker ham, Joon H. Kim, og utfordret hans evne til en rettferdig prosess og hans uavhengighet.

– Jeg er veldig ivrig etter å få fakta ut til folket.

Det sa Cuomo i en uttalelse forrige mandag.

– Jeg tror at når de hører de aktuelle faktaene, om hva som skjedde, og hvordan situasjonen har blitt håndtert, tror jeg at de kommer til å bli sjokkert. Sjokkert, fortsatte han.

Cuomo ble hyllet for sin innsats i starten av coronapandemien, men har vært i hardt vær for anklaget om at hans kontor har holdt tilbake dødsfall ved sykehjem i delstaten. I tillegg kommer anklagene om seksuell trakassering.

Skal ha blitt spurt om sexlivet sitt

Lindsey Boylan fortalte i mars om hvordan Cuomo angivelig skal ha skapt et arbeidsmiljø der seksuell trakassering og mobbing var «så gjennomgående at det ikke bare ble tolerert, men forventet».

– Jeg kom kvalm på jobb hver dag, skrev hun i et innlegg.

Charlotte Bennett, som har jobbet som assistent i Cuomo-administrasjonen, har tidligere fortalt hvordan guvernøren blant annet skal ha spurt henne om sexlivet hennes og om hun noen gang har hatt sex med en eldre mann.

Avisen skriver at etterforskningen skal trolig være klar på slutten av sommeren – og vil kunne avgjøre guvernørens politiske fremtid, om han skulle finne på å stille til gjenvalg neste år.