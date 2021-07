INFISERT: Hackingprogramvaren har gjort det mulig å hente ut bl.a. bilder, meldinger og e-post fra iPhoner og Android-enheter. Foto: Shutterstock

Stor avsløring: Spionprogram brukt mot journalister og aktivister

Spionprogramvare solgt til flere land er blitt brukt til å hacke tusenvis av målrettede personer, ifølge et nytt graveprosjekt fra flere mediehus.

Av Elise Rønnevig Andersen

Publisert: Nå nettopp

Menneskerettighetsaktivister, journalister og advokater over hele verden kan ha blitt overvåket av myndigheter som bruker hackingsprogramvare solgt av det israelske overvåkningsselskapet NSO Group.

Det melder avisen The Guardian, som sammen med 16 andre mediehus over lengre tid har arbeidet med det de omtaler som utbredt misbruk av NSOs hackingspionprogramvare Pegasus.

Pegasus er en programvare som infiserer iPhones og Android-enheter for å gjøre det mulig for operatører av verktøyet å trekke ut meldinger, bilder og e-post, ta opp samtaler og i hemmelighet aktivere mikrofoner.

Ifølge avisen har NSO insistert på at programvaren kun er ment for bruk mot kriminelle og terrorister.

Mer enn 50.000 telefonnumre på listen

Lekkasjen The Guardian omtaler, inneholder en liste over mer enn 50.000 telefonnumre som det antas har vært av interesse for kunder av NSO siden 2016.

Forbidden Stories, en Paris-basert medieorganisasjon, og Amnesty International, har hatt tilgang til den lekkede listen og delt denne med The Guardian og flere medier i det som nå omtales som Pegasus-prosjektet.

NSO Group og Pegasus NSO Group Technologies er et israelsk teknologifirma. De har spionprogramvare kalt Pegasus som muliggjør fjernovervåkning av smarttelefoner. Vis mer

180 journalister på listen, blant dem avdød meksikansk journalist

Publiseringen av gravearbeidet startet søndag, med avsløringen om at blant andre 180 journalister er oppført i dataene, inkludert journalister, redaktører og ledere i Financial Times, CNN, New York Times, France 24, Economist, Associated Press og Reuters.

Blant telefonnumrene på listen er den avdøde meksikanske journalisten Cecilio Pineda Bitro – som ble funnet drept i 2017.

Telefonen hans har aldri blitt funnet. Det har derfor ikke vært mulig å rettsmedisinsk analyse av om den var infiltrert.

NSO har ifølge The Guardian svart at selv om Pinedas telefon var på listen, betyr ikke det at data fra telefonen hans bidro til hans død. De understreket også at regjeringer kunne ha oppdaget posisjonen hans på andre måter.

The Guardians analyser antyder at NSO-klientlandet med flest numre i sin oversikt, mer enn 15.000, var Mexico. Der er det ifølge avisen flere forskjellige offentlige etater som har kjøpt Pegasus-tjenester.

Både Marokko og De forente arabiske emirater har valgt seg ut mer enn 10.000 numre, ifølge avisen.

45 land på fire kontinenter rammet

Telefonnumrene som ble valgt av NSO-klienter, strakte seg ifølge The Guardian over mer enn 45 land på fire kontinenter.

Også Washington Post har omtalt lekkasjen. Rwanda, Marokko, India og Ungarn skal ha nektet for å ha brukt Pegasus til å hacke telefonene til personene som er nevnt i listen. Regjeringene i Aserbajdsjan, Bahrain, Kasakhstan, Saudi-Arabia, Mexico, De forente arabiske emirater og Dubai svarte ikke på invitasjoner til kommentarer.

Claudio Guarnieri i Amnesty International, sa til The Guardian at når en telefon var smittet med Pegasus, kunne en NSO-klient i realiteten hente ut en persons meldinger, samtaler, bilder og e-postmeldinger, i hemmelighet aktivere kameraer eller mikrofoner og lese innholdet i krypterte meldingsapper som WhatsApp og Signal.

– Det israelske overvåkningsselskapet NSO Group har en historie med å selge overvåkningsteknologi til autoritære regimer. De er helt sentrale i Israel, og selger nå også stordata-analyser som kartlegger folks bevegelser, har generalsekretær i Amnesty International, John Peder Egenæs tidligere skrevet i en kronikk i VG.

Ungarns statsminister beskyldes for overvåking

Ungarns regjering og statsminister Viktor Orbán er blant dem som er mistenkt for å ha hacket telefoner til gravejournalister og andre målrettede personer, skriver The Guardian.

Ifølge avisen er det mye som tyder på at et bredt spekter av mennesker i Ungarn ble valgt ut som potensielle mål før et mulig hackingsforsøk med Pegasus-spionprogrammet. I en rekke tilfeller hadde rettsmedisinske analyser bekreftet at enheter hadde blitt infisert med Pegasus.

NSO har ifølge The Guardian nektet å gi spesifikke detaljer om kundene og menneskene de målretter mot. De har også sagt til avisen at de vil fortsette å undersøke alle påstander om misbruk og iverksette passende tiltak. Her er NSOs fulle tilsvar.