Emilie (22) i skogbrann-rammede Tyrkia: − Lukter bål i leiligheten

Den siste uken har det vært flere store skogbranner ulike steder i Tyrkia. For norske Emilie Mikkelsen Halvorsen har det vært ubehagelig.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi har heldigvis ikke blitt evakuert, men de har tatt strømmen, luften er dårlig og så merker vi det på lukten. Jeg har holdt vinduene lukket, men vi har en ventil på badet og der kjenner vi lukten av bål, sier Halvorsen.

Brannmannskapene i Tyrkia kjemper mot flere skogbranner i seks provinser. Brannen har drevet folk på flukt fra flere steder og krevd fire menneskeliv. 50 personer skal være fraktet til sykehus og 24 nabolag skal være evakuert, melder NTB.

– Alt var oransje

Halvorsen bor i feriebyen Side, som ligger kun en ti minutters kjøretur fra byen Manavgat. Der har flammene herjet siden onsdag. Det har den norske kvinnen tydelige merket.

– I går da jeg våknet så jeg bare oransje utenfor vinduene, hørte sirener og helikopter som hentet vann like ved. Da ble jeg redd, sier Halvorsen til VG fredag kveld.







SKUMMELT: Både Emilie Mikkelsen Halvorsen og hunden har syns brannen har vært ubehagelig. Foto: Privat

Over 60 branner skal ha oppstått i ulike deler av landet den siste uken, det melder Reuters. Brannmannskaper jobber nå på spreng for å få kontroll over brannene, men sterk vind og høye temperaturer i området gjør slukningsarbeidet vanskelig. Så langt er det meldt om fire døde og flere titalls skadede, skriver den tykiske avisen Hurriyet.

Flere av brannene skal være mistenkelige, og det er nå i gang satt etterforskning for å finne ut av opphavet.



Emilie har vært i Tyrkia siden april i år, da hun bor halve året i Norge og halve året i Tyrkia der forloveden bor. Fra leiligheten deres har hun filmet den oransje himmelen og asken på bakken.

– Det har vært ubehagelig og skummelt å se brannen og helikopter som henter vann for å slukke. Jeg var ute på butikken for å kjøpe vann og da fløy det aske rundt oss som også satte seg fast i pelsen til hunden min. Det er uvirkelig hvor stort det er og ikke noe fint syn.



Også inne i leiligheten har hun merket at det er annerledes, både på seg selv og hunden.

– Det er utrolig varmt inne uten aircondition, så med lukten av bål blir det veldig merkelig. Hunden min har hatt noen avkjølingsturer i kjøleskapet for han nekter å gå ut mer med all aske, røyk og den fæle lukten av bål.

Akkurat nå pågår det dødelige skogbranner i flere middelhavsland, som Tyrkia, Hellas og Libanon.

– Regner aske

Gerd-Ingunn Hjeltnes og familien er i den tyriske byen Tosmur. Det brenner både i Mahmutlar og Gasipaza like ved, så også de opplever askeregn, slik som Halvorsen.

– Det har regnet aske her i dag, og luktet kraftig røyk. Tunge røykskyer har dekket himmelen, forteller Hjeltnes til VG.

HOLDER SEG INNE: Gerd-Ingunn Hjeltnes kan gå ut, men holder seg mest mulig inne på grunn av askeregnet. Foto: Privat

Redselen for at brannen plutselig skal spre seg dit de er er stor.

– Vi kan gå ut, men har fått beskjed om at når røyken er på det kraftigste så må alle dører lukkes og vi må holde oss inne. Nødetatene roper ut i høytalere at vi må følge med, for det oppstår plutselig branner her og der, og det er vind som tar glør med seg.

– Føler meg trygg, men på samme måte utrygg, da vi ikke vet hvor neste brann kommer, sier Hjeltnes.

