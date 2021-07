Den profilerte nederlandske journalisten Peter R. de Vries. Foto: BAS CZERWINSKI / ANP

Medier: Journalisten de Vries, som ble skutt, er død

Den kjente krimjournalisten Peter R. de Vries (64) som ble skutt på gaten i Amsterdam, er død.

Det melder den nederlandske avisen De Telegraaf.

De Vries ble alvorlig skadet etter å ha blitt skutt og truffet i hodet på kloss hold på åpen gate i den nederlandske hovedstaden tirsdag kveld ved 19.30-tiden forrige uke.

Hendelsen skjedde rundt 100 meter fra studioet til den nederlandske TV-kanalen RTL, som de Vries hadde besøkt tidligere på kvelden.

De Vries, som var en av de mest kjente krimjournalistene i Nederland, har siden da kjempet for livet på sykehus. Men torsdag kom dødsbudskapet.

Foreløpig er to menn pågrepet for ugjerningen. En 21 år gammel mann er siktet for å ha skutt journalisten, mens en annen er siktet for å ha hjulpet til med flukten. Ifølge familien til 21-åringen ble han lovet over 1,5 millioner kroner av en kriminell bande for å drepe de Vries.

Algemeen Dagblad har tidligere meldt at de to pågrepne er en 35 år gammel mann fra Polen og en 21 år gammel mann fra Rotterdam.

Motivet for attentatet på de Vries er ikke kjent, men han har den siste tiden vært rådgiver for aktoratets stjernevitne i saken mot den antatte narkotoppen Ridouan Taghi.

Marokkanskfødte Taghi, som lenge var Nederlands mest ettersøkte mann, ble pågrepet i Dubai i desember 2019 og utlevert til Nederland få dager senere.

Nederlands statsminister Mark Rutte omtalte forrige uke angrepet som sjokkerende.

– Angrepet på Peter de Vries er sjokkerende og vanskelig å få forstå. Det er et angrep på den frie journalistikken som er viktig for vårt demokrati og rettsstat. Vi håper han overlever angrepet, det er det viktigste nå.

Men torsdag kom altså dødsbudskapet.

– Det er et angrep på pressefriheten. Pressefriheten er vesentlig for vårt demokrati, vår rettsstat og samliv, sa Rutte den 7. juli.

Saken oppdateres.