Minst 25 døde av flommen i Kina: − Svært alvorlig

Enorme oversvømmelser har rammet deler av det sentrale Kina. Minst 25 personer har mistet livet og 200.000 personer er evakuert.

Dødstallene fortsetter å stige som følge av oversvømmelsene i Kina.

Minst 25 er bekreftet døde og syv er meldt savnet i provinshovedstaden Zhengzhoui i Henan.

Det melder The Guardian onsdag ettermiddag.

Minst 12 av dem mistet livet i et undergrunnsanlegg etter at enorme mengder vann fosset inn i tog og tunneler.

Onsdag meldte også lokale myndigheter i byen at 200.000 personer er evakuert.

En bruker på mikroblogg-plattformen Weibo forteller at flere av innbyggerne sitter fast på hustakene sine.

– Vi vet ikke hvordan man svømmer... Hele byen er i ferd med å bli vasket bort, skriver personen, ifølge BBC.

VEIENE ER OVERSVØMT: Et dronebilde viser hvordan biler blir vasket vekk som følge enorme vannmengder i Zhengzhoui i Henan, Kina. Foto: CHINA DAILY

700 passasjerer innesperret på tog

Flomvann har oversvømt flere tog- og T-banetunneler i Zhengzhou. Statlige medier og øyenvitner i sosiale medier meldte tidlig onsdag morgen om at hundrevis av passasjerer satt innesperret på tog og i tunnelene. Videoopptak viser at vannet når opp til skuldrene deres.

– Vannet i vognen har nådd brystet mitt. Jeg kan ikke snakke nå, skrev en person med navnet Xiaopei i et innlegg på mikroblogg-plattformen Weibo.

Brannvesenet har senere bekreftet at personen ble reddet, ifølge BBC.

700 passasjerer i Zhengzhou skal ha sittet fanget i et tog i minst 40 timer, ifølge lokale medierapporter. De har angivelig blitt gitt mat de første timene, men dette sies nå å være lite tilgjengelig. Det melder BBC.

Rundt 600 alvorlig syke pasienter måtte også fraktes bort fra et sykehus i Zhenzhou da elektrisitetsforsyningen ble brutt.

Kaos av biler som har blitt tatt av flommen i kinesiske Zhengzhou onsdag. Foto: STR / AFP

Verste regnvær på tusen år

Regnværet skal være det verste på tusen år, ifølge lokale meteorologer.

– Noen demninger har gått over sine bredder og forårsaket alvorlige skader, tap av liv og ødeleggelser på eiendom. Flomsituasjonen er svært alvorlig, sa president Xi Jinping ifølge statlige medier onsdag.

En rekke kinesiske selskaper, banker og forsikringsselskaper har tilbudt å støtte lokale myndigheter i Henan-provinsen med pengedonasjoner og nødhjelp tilsvarende 2.7 milliarder norske kroner, melder Reuters.

– Denne type regnvær finner vanligvis sted én gang hvert 100. år. Situasjonen er dyster, heter det i en pressemelding fra flomkontrollberedskapsmyndigheten i Zhengzhou.

Byen har ni millioner innbyggere.

Han sa også at situasjonen i øyeblikket er på et kritisk punkt.

Tirsdag advarte hæren om at oversvømmelsen hadde forårsaket en brist på 20 meter i Yihetan-demningen i Luoyang - en by på omtrent syv millioner mennesker - med risiko for at den «kan kollapse når som helst».

Byen har sju millioner innbyggere og ligger lenger vest for Zhengzhou.

Gater og veier i Zhengzhou sto under vann tirsdag etter at det har falt uvanlig mye regn over den sentrale delen av Kina. Foto: Chinatopix via AP / NTB