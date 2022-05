HOLDER TALE I DAG: Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace, her på en flybase i Romania i april.

Vil stille russiske militærledere for krigsrett

Den britiske forsvarsministeren går kraftig ut mot president Putin og hans militære ledere. Samme dag som Russland forbereder seg på storstilt fremvisning av militære muskler på «Seiersdagen»

Forsvarsminister Ben Wallace skal mandag holde tale på Forsvarsmuseet i London i dag. Deler av innholdet i talen er allerede publisert av The Times og Daily Telegraph, og sendt ut på forsvarsdepartementets presseavdelings Twitter-konto. Den britiske ministeren bruker kraftig skyts mot Putin og hans militære ledere.

– Putin, hans indre sirkel og generaler gjenspeiler nå fascismen og tyranniet fra 70 år siden, de gjentar feilene til det forrige århundres tyrannier, heter det i talen.

Han sier de russiske generalene er fullstendig medskyldige i Putins kapring av deres egne forfedres historie. Han beskylder russiske militærledere for inkompetanse, og mener de må stilles for krigsrett.

– Alle profesjonelle soldater bør forferdes over oppførselen den russiske hæren. Ikke bare deltar de i en illegal invasjon med krigsforbrytelser, men topplederne har sviktet sine underordnede på en slik måte at de bør stilles for krigsrett.

Seiersdagen

Det er et årlig innslag på nyhetene. Russlands president skuer utover den kolossale militærparaden på Den røde plass i Moskva.

Endeløse rekker av militære kjøretøyer og våpen paraderes foran Putin og hans nærmeste Kreml-topper som står i giv akt for å markere seieren over Nazi-Tyskland i 1945.

VARMER OPP: Russiske soldater gjennomfører en generalprøve før den store feiringen på Den røde plass lørdag 7. mai, to dager før det virkelig gjelder. I år markerer Russland at det er 77 år siden Den røde hær beseiret Nazi-Tyskland.

Mandag skal 11.000 soldater, 77 fly og helikoptre og 131 andre militære kjøretøyer delta i paraden, melder RIA.

Det er også klart at den øverstkommanderende for styrkene, Vladimir Putin, skal tale til russerne, ifølge nyhetsbyrået.

Årets feiring blir ekstra viktig.

Spiller Putin kortene sine riktig, kan han kanskje samle den russiske befolkningen bak sitt verdensbilde: At Russland igjen er i ferd med å nedkjempe nazismen i Europa, denne gangen i Ukraina.

«PROPAGANDA»: Seiersdagsmarkeringen er brikke i Putins krigspropaganda, ifølge forskerne VG har snakket med. Her klargjøres feiringen 7. mai 2022, to dager før markeringen. «FEDRELANDSKRIGEN»: Krigen mot Nazi-Tyskland har en sentral plass i det russiske kollektive krigsminnet. Markeringene 9. mai har som mål å minne russere om at landet er en militær stormakt. FOR FEDRELANDET: Russiske soldater marsjerer under oppvarmingen til feiringen 9. mai.

– Det Russland planlegger i år er et ledd i å legitimere en forferdelig brutal angrepskrig i Ukraina, sier Kari Aga Myklebost, professor i historie ved Universitetet i Tromsø (UiT), til VG.

SER DE LANGE LINJENE: Kari Aga Myklebost forsker på blant annet moderne russisk historie, minnepolitikk og historiebruk. Hun forteller at etter Sovjetunionens fall har Russland monopolisert minnet om sovjetarmeens innsats. Andre nasjonaliteter som deltok i Den røde armé – deriblant ukrainere – er blitt utelatt fra Kremls fortelling om seieren.

Hvorfor er 9. mai så viktig?

9. mai har vært en viktig dag i det russiske krigsminnet i mange år og har lenge hatt et tungt militaristisk preg, forteller Myklebost.

– Budskapet har vært at vi må huske Sovjetunionens rolle i å redde Europa fra nazismen, sier hun.

Sovjetunionen spilte en viktig rolle i bekjempelsen av Nazi-Tyskland. Men under Putin har «Seiersdagen» blitt mer og mer preget av propaganda, ifølge historikeren.

Den anti-vestlige retorikken har blitt mer markant. Dagen brukes i økende grad til å bygge opp under Kremls stormaktsambisjoner og ytterliggående russisk nasjonalisme, forklarer hun.

– I år topper det seg.

Den historiske minnemarkeringen vil brukes til å bygge opp om at Russland nedkjemper et naziregime i Ukraina, ifølge Myklebost. Og beskjeden Kreml forsøker å innprente i den russiske befolkningen, er at Russland – nok en gang – redder Europa fra seg selv.

FJORÅRETS MARKERING: Hvert år holder Putin tale på Den røde plass. I år er det knyttet stor forventning til hva han vil si, fordi det vil gi en indikasjon på presidentens krigsplaner i Ukraina. Bildet er tatt under seiersdagsmarkeringen i 2021.

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj har bedt ukrainere om å holde seg innendørs under markeringen.

– Jeg ber alle våre innbyggere - spesielt i disse dager - om ikke å ignorere luftvernsirenene, sier han ifølge BBC.

– Vær så snill, dette er ditt liv, livet til dine barn, formante presidenten.

Hva vil Putin si?

– Det er umulig å vite, sier historiker Myklebost.

Hvis hun skal gjette, tror hun Putin vil bruke dagen til å trekke to historiske linjer:

Et historisk antall ofre. Sovjetunionen mistet mange soldater under andre verdenskrig, og Russland mister også mange soldater i Ukraina. At Russland igjen er omringet av fiender, og at de var det også under andre verdenskrig.

– Dette siste er selvsagt direkte feil, Sovjetunionen var alliert med vestmaktene under andre verdenskrig, sier Myklebost.

– Det er en anti-historisk og en veldig forvridd versjon av fortiden som Putin trenger for legitimere krigen på hjemmebane.

Det har også blitt spekulert i om Putin vil erklære krig mot Ukraina - noe som gjør at han kan mobilisere reservestyrken. Russland har mistet mange soldater i krigen og trenger å erstatte dem. Til nå har Putin kalt invasjonen for en «militær spesialoperasjon».

PÅ SIDELINJEN: En mann filmer militærøvelsen 7. mai i Moskva. Fordi Putin har tatt Russland i en så skarp autoritær retning, er det vanskelig å vite hva russere tenker om 9. mai-feiringen, sier historieprofessor Myklebost til VG.

Det første punktet er imidlertid sant.

– Det var landet som hadde de største tapene under andre verdenskrig, sier Tormod Heier, oberstløytnant og forskningsleder ved Stabsskolen, til VG.

Sovjetunionen mistet nærmere 27 millioner mennesker totalt i løpet av krigen. Disse enorme tapene vil Putin pakke inn i et historisk narrativ mandag, tror Heier. Slik kan den russiske presidenten trekke linjer fra andre verdenskrig til fortellingen om Ukraina-invasjonen.

«KANONFØDE»: Russland har lidd store tap i Ukraina. Uventet store, ifølge fagfolk, som gjentatte ganger har påpekt at Kreml undervurderte den ukrainske motstandsviljen og overvurderte den russiske slagkraften. Hvor mange unge soldater som er drept i kampene, er ukjent.

– Russland har nå store problemer i Ukraina, sier oberstløytnanten.

– Da er det ekstra viktig å forankre krigen i befolkningen. På den måten kan Putin-regimet stå tryggere når nå kostnadene av krigen blir mer kjent, og behovet for flere styrker til Ukraina må rettferdiggjøres.

Hvor mange russiske soldater som er drept i Ukraina, er umulig å verifisere fra uavhengig hold. Sist Russland offentliggjorde dødstall var i mars, da myndighetene hevdet at 1350 soldater hadde omkommet i nabolandet. Ukraina hevder på sin side at over 24.000 russiske soldater er drept.

Hva vil 9. mai bety for Ukraina-krigen?

Ifølge vestlig etterretning, kan Putin komme til å bruke 9. mai til å erklære krig mot Ukraina. Til nå bruker Russland begrepet «militær spesialoperasjon» om krigshandlingene i nabolandet.

Dersom Putin erklærer krig, vil det åpne for å mobilisere vernepliktige til Ukraina.

Oberstløytnant Heier sier alle spådommer om hva Putin vil gjøre 9. mai er «ren gjetning» fordi det russiske statsapparatet er svært lukket.

– Men det kan hende Putin vil bruke denne mytiske datoen til å få gehør, aksept og legitimitet for kanskje å gjennomføre en hel eller delvis mobilisering.

FØLGER MED FRONTLINJENE: Oberstløytnant Tormod Heier tviler på at en mobilisering av vernepliktige vil tilføre Russland vesentlig tyngde eller kraft i kampene i Ukraina.

På papiret kan Putin, ifølge åpne kilder, mobilisere inntil to millioner nye soldater, ifølge Heier. I realiteten tror oberstløytnanten det er snakk om en brøkdel av det tallet.

– De nye soldatene som eventuelt mobiliseres er hverken godt trent eller samkjørt med de andre russiske avdelingene i Ukraina, sier han.

Tidligere har han sagt til VG at disse soldatene fort kan bli kanonføde.

– En overføring av flere soldater føyer seg bare inn i et mønster der krigen i større og større grad blir det vi kaller en utmattelseskrig. Russland og Ukraina tvinger hverandre til å bruke opp kreftene. Så får tiden vise hvem som er villig til å ofre mest, og holde ut lengst.

De store russiske TV-stasjonene melder at seerne skal teppebombes med 9. mai-dekning mandag. Selve paraden skal vare i to og en halv time, og etterpå er det en festkonsert som også blir sendt på TV. Der deltar ingen av artistene som har vært kritiske til krigen.

En av programlederne er Dmitrij Guberniev, en av Russlands største TV-profiler - og som også er blitt kjent i Norge, fordi han kommenterer langrenn og skiskyting på russisk TV.