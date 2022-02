GODT UTVALG: Daglig leder Monageng Legae viser frem ulike varianter av kister.

Begravelsesbyrå i Sør-Afrika: − Ser nesten ikke dødsfall

SOWETO (VG) Med nytt kjøleskap og ekstra smittevernutstyr sto ansatte klare for enda en dødsbølge. Med omikron kom den aldri.

Rett før skiltet som viser at du har kommet til Soweto, byområdet sørvest for Johannesburg som ble laget for å huse svarte under apartheidstyret, er det store skilt med reklame for to ting:

Hiv-medisiner og begravelsesbyråer.

Avstanden mellom Johannesburg og Soweto – 45 minutter på motorveien – var kalkulert slik at de under apartheid effektivt kunne frakte svarte arbeidere samtidig som det var langt nok for at de hvite og svarte ikke møtte på hverandre ellers.

HARDE KÅR: I en shanty-town i Soweto har folk flyttet inn i små tinnbokser mens de venter på at myndighetene skal gi dem et sted å bo. Mange bor her i flere år.

Her bor mange i fattigdom i såkalte «shanty towns», eller midlertidige bosetninger, i blikkbokser uten vann og strøm. Uutholdelig kaldt om vinteren og tilsvarende varmt om sommeren.

Coronaviruset har truffet denne delen av Sør-Afrika hardt. Med omikron endret alt seg.

Omikron er så mildt at Sør-Afrika valgte ikke å stenge ned når smitten gikk i taket. Nå vurderer Norge det samme, og det er ifølge VGs opplysninger varslet en pressekonferanse om gjenåpningen i slutten av denne uken.

UBRUKELIG: Dette kjøleskapet, innkjøpt for å oppbevare likene, har ikke blitt brukt under omikronbølgen.

– Covid er over, så hvor skal jeg gjøre av kjøleskapet her? sier Monageng Legae og peker på en kjøleskapscontainer som var ment for å oppbevare alle likene som kom inn.

Han er daglig leder i begravelsesbyrået Sopema, ett av 200 i Soweto. Det er mye for en by med 1,7 millioner innbyggere.

Men selv uten coronapandemi har begravelsesbyråene nok å gjøre. Landet har i flere tiår hatt hiv-epidemi. Fortsatt regner de med at rundt 20 prosent av befolkningen har hiv. Tuberkulose er også utbredt og en fremtredende dødsårsak. Den gjennomsnittlige levealderen i Sør-Afrika er på 67 år for kvinner og 61 for menn.

LITEN: En barnekiste står klar for å brukes.

Kjøleskap, ekstra smittevernutstyr og alle ansatte sto klare for å hente det de trodde ville bli enda en dødsbølge. Med omikron kom den aldri.

Før pandemien utførte begravelsesbyrået 100 begravelser per måned. Han forteller at de helt i starten var redde.

Under smittebølgene med beta- og delta-varianten, økte det til 100 i uken. Spesielt delta-varianten traff Sør-Afrika hardt.

Dødsfallene i Sør-Afrika er en brøkdel av hva det var før, og overdødeligheten er langt mindre, har landets coronasjef Nicholas Crisp tidligere sagt til VG.

Det er fordi omikron i seg selv er mildere enn de andre variantene, og fordi mange i Sør-Afrika har blitt smittet fra før, eller blitt vaksinert.

Det mest ubehagelige, forteller han, var perioden helt i starten. Deres jobb var å håndtere alle som døde av et nytt og fremmed virus, uten å vite måtene det smittet på.

– Overdødeligheten i de første bølgene, det var sjokkerende for oss. Nå ser vi nesten ikke dødsfall. Omikron var ikke nedslående.

Det viser også tallene.

Legae viser frem rommet der de plasserer de døde før de vaskes, stelles og begraves. Han teller 15 dødsfall hittil denne uken. Ett av dem var covid-relatert.

Foto: Harald Henden / VG

Fra å holde åpent omtrent døgnet rundt for å få unna alle dødsfallene, går dagene nå med på forefallende arbeid for Legae og de ansatte i begravelsesbyrået. Ved siden av kjøleskapet, vaskes hvite, skinnende Mercedes-bilene.

Begravelser er big business i Sør-Afrika.

SOWETO: Det er ikke lange køer på vaksinsenteret ved landets største sykehus. Landet sliter med lav vaksinedekning tross nok vaksiner. Refilio Moremi (gul) og Punza Nsukwini benytter tiden i obeservasjonsområdet godt.

Landets smitteverninstitutt, NICD, tror det også er færre dødsfall nå fordi mange sårbare allerede døde i tidligere bølger. Epidemiolog Shabir Madhi er ikke helt enig og har tidligere sagt til VG at man fortsatt har mange sårbare i landet med kreft, hiv og overvekt som er i risikosonen for alvorlig covid-sykdom.

Hiv er fremdeles fremtredende i slumområder som denne i Soweto. Landet har dermed lykkes godt med å distribuere medisin som gjør at du ikke utvikler AIDS. Sør-afrikanske forskere har vært nervøse for at hiv-pasienter kan være grobunn for nye mutasjoner, fordi immunforsvaret deres er så svakt at det ikke klarer å kvitte seg effektivt med viruset.

HARDE KÅR: I en shanty-town i Soweto har folk flyttet inn i små tinnbokser mens de venter på at myndighetene skal gi dem et sted å bo. Mange bor her i flere år.

Tidligere i pandemien var det i Sør-Afrika flere av dødsfallene som ikke ble registrert som covid-dødsfall fordi mange ikke ble testet. Men på begravelsesbyrået får du fasiten, mener Legae:

– Vi ville sett det her. Her har vi beviset på om noe er galt.

I vinduet til byrået, står det kister i alle fasonger og mønstre. En av dem er en liten barnekiste med Pocahontas-mønster på.

Legae forteller at det var flest eldre som døde under de første to bølgene, mens de under delta var mange middelaldrende.

– Viruset har fjernet mange breadwinners i husholdninger her i Soweto. Nå må familiene bygges opp på nytt med den førstefødte sønnen.

Når Leage og hans ansatte får inn en avdød, står det enten covid eller ikke. Men han sier det ikke er vanskelig å se hvem som har underliggende sykdommer som diabetes og fedme.

– Vi trenger ikke mikroskop for å se at du var i risikosonen for å få alvorlig covid.

En skulle tro at pandemi var gode tider for begravelsesbyråene. Men i Sør-Afrika har de fleste som har noen penger å avse, en begravelses-forsikring. Det betyr at de betaler inn en viss sum i måneden. Når noen dør, utløses forsikringen som da betaler for alt fra kiste til begravelseshefte.

– De tror vi tjener penger på at folk dør, men vi vil at folk skal leve, det er modellen her i Sør-Afrika.

Hvis noen dør «før tiden», kan altså ikke Sodemo begravelsesbyrå hente ut like mye forsikringspenger. Da har man mistet en klient som kunne vært med deg i fem år til.

Og de som ikke har råd til å avse penger for forsikring, tar ofte ut kredittlån for å sikre seg en overdådig begravelse til familiemedlemmet.

Begravelser er viktig i det kristne landet. Men begravelsesbyråene gjør også sitt. Legae er en forretningsmann som vet hvilke knapper som skal trykkes på. Han lener seg frem og ser VG-journalisten rett i øynene:

– Jeg kan ikke si hvor mye du skal bruke på å begrave moren din. Men din kjærlighet til henne kommer til uttrykk på den dagen.

Og fortsetter:

– Man kan aldri sette en prislapp på den du er glad i. Som på bryllupet, vil man huske alle detaljer, kjolen, lyssettingen og stoler. Det er det samme som begravelse: Da har du sjansen til å si farvel til de du er glad i.

– Men du tjener vel penger på at folk velger det dyreste?

– Vi kan ikke si at noen ikke bør følge ønsket sitt. Men dette er «business», også vi må møte månedlige mål. Vi må alltid være bedre enn konkurrentene.