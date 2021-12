Den filippinske journalisten Maria Ressa får reise til Oslo, har en ankedomstol avgjort.

Domstol: Maria Ressa får reise til Oslo

En ankedomstol på Filippinene åpner for at journalisten Maria Ressa kan reise til Oslo for å delta i seremonien der hun får Nobels fredspris.

Av NTB-Are Føli og Kenneth Kandolf Haug

Publisert: Nå nettopp

Det skriver nyhetssiden Rappler, som Maria Ressa selv er med på å drive. Også flere andre filippinske medier omtaler kjennelsen.

Domstolen åpner for at journalisten kan være i Oslo mellom 8. og 13. desember for å motta fredsprisen hun deler med den russiske redaktøren Dmitrij Muratov. Ressa måtte få tillatelse fra retten fordi hun er straffedømt for injurier og har flere andre saker mot seg i rettsvesenet.

Nobelkomiteens sekretær Olav Njølstad er glad for at ankedomstolen åpner for Ressas tilstedeværelse i Oslo.

– Jeg har snakket med Ressas britiske advokat, og hun følte seg ganske trygg på at man får en positiv kjennelse også i den siste av tre domstoler, sier han til NTB.

– Så det meste ligger til rette for at hun kan komme til Norge?

-Ja, hvis ikke det skjer noe uforutsett, ligger det meste til rette for det, sier han, og understreker at dersom reiserestriksjonene endrer seg, kan det bli en utfordring.

Motstand fra regjeringen

Den filippinske regjeringen har forsøkt å hindre Ressa i å reise og argumentert for at hun kan forsøke å flykte for å unndra seg straff.

«Hennes stadig tilbakevendende kritikk av de juridiske prosessene på Filippinene avslører en mangel på respekt for systemet», hevdet regjeringsadvokat Jose Calida i begynnelsen av november.

Ressa har vært en skarp kritiker av Filippinenes president Rodrigo Duterte og hans omstridte kamp mot narkotika. Flere tusen mennesker er blitt drept i regjeringens forsøk på å stanse handel med ulovlige rusmidler.

I rettsvesenet pågår det til sammen syv saker knyttet til Ressa, ifølge nyhetsbyrået AFP. Hun risikerer opptil seks års fengsel i en ankesak der hun er tiltalt for injurier.

Falske nyheter

Nobelkomiteen skrev i sin begrunnelse at Ressa og nettstedet Rappler ikke bare har satt et kritisk søkelys på Duteres blodige kamp mot narkotika. Det har også «dokumentert hvordan sosiale medier blir brukt til å spre falske nyheter, trakassere motstandere og manipulere den offentlige debatten».

Statsminister Jonas Gahr Støre, som nominerte Ressa, sa han ble rørt da fredspristildelingen til de to journalistene ble kunngjort.

– Muratov og Ressa er to individer med ekstremt mot, som med fare for eget liv gjør sitt arbeid i journalistikkens tjeneste. De fortjener den anerkjennelsen denne prisen gir, og betydningen for dem er stor, sa han.

Lunken reaksjon

Noen dager etter kunngjøringen kom det til slutt en noe lunken gratulasjon fra Filippinenes regjering.

– Vi gratulerer Maria Ressa med å være den første filippineren som vinner fredsprisen, sa en talsmann for Duterte.

Han la imidlertid til at Ressa er dømt for injurier og må bevise sin uskyld i domstolene.

Tross filippinske myndigheters utreiseskepsis har Ressa fått lov til å reise til USA, der hun har forelest ved prestisjeuniversitetet Harvard. I et intervju i forbindelse med et arrangement ved universitetet i midten av november sa hun at mye i livet var uavklart.

– Jeg vet at jeg ikke har gjort noe galt bortsett fra å være journalist, og det er prisen vi må betale. Jeg skulle ønsket det ikke var meg, men det er det, sa hun.