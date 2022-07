ENDELIG: Jane Wilson fra Southend on Sea har tilbrakt torsdagen foran parlamentet med flagg og «Boris out» skrevet på ryggen.

Opprørt brite om Boris: − Håper han forlater landet

LONDON/OSLO (VG) Briter VG snakker med utenfor parlamentet torsdag, mener Boris Johnson skader landet og må overlate ledelsen til noen andre så raskt som mulig.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Torsdag meldte Storbritannias statsminister Boris Johnson sin avgang, etter at over 50 av hans nærmeste medarbeidere har trukket seg og samtidig bedt statsministeren om å gå av.

Flere av Johnsons konservative kolleger hadde bedd Johnson trekke seg umiddelbart før han klokken 13.30 norsk tid torsdag selv annonserte nyheten.

I London snakker VG med flere briter som lenge har ventet på dagen i dag.

Foran parlamentet står Jane Wilson fra Southend on Sea ikledd flagg med en påklistret «Boris Out» («Boris ut») plakat. Her har kvinnen tilbrakt formiddagen for å markere hva hun mener.

– Jeg er flau og jeg skammer meg på landets vegne. Det er fryktelig!, sier Wilson til VG.

Johnsons opptreden har opprørt Wilson lenge.

– Det er skamfullt, flaut og jeg håper han forlater landet og aldri kommer tilbake. Det er virkelig på tide at han går. Jeg er bekymret for hvem som kommer til å ta hans plass, men jeg er glad han går av.

TRAKK SEG: Torsdag ettermiddag ga Johson beskjeden mange hadde ventet på.

Uvisst når Boris går

Fortsatt er det knyttet spenning til hvor lenge Johnson vil fungere som statsminister.

Da han klokken 13.30 norsk tid torsdag møtte pressen, sa han at han «vil tjene til en ny leder er valgt».

Det er uvisst om Johnson vil sitte helt til oktober, da en ny Tory-leder skal være valgt.

Jane Wilson vet hva hun gjør dersom Johnson holder på stillingen helt til oktober.

– Da kommer jeg til å være her og rope med dette, sier hun, og vifter med flagget.

– Men han må gå. Det trengs at han går. Han må respektere ministerne sine, han må respektere folket og han må gå av i dag, mener briten.

Hun ser ikke særlig optimistisk på mulige alternativer for en fungerende statsminister, heller.

– Det er et fryktelig spørsmål. De er alle udugelige. En koalisjonsregjering hadde vært fantastisk, men jeg ser ikke for meg at det skjer.

«HYKLERI» David Wakefield fra Guildford i Surrey mener Boris Johnson burde gått for lenge siden.

«Total skandale»

En annen brite VG treffer foran parlamentet i London, er David Wakefield fra Guildford i Surrey. Han er ikke nådig i sin beskrivelse av den politiske situasjonen i hjemlandet.

– Det er total skandale og hykleri. Jeg mener Boris Johnson burde gått for seks måneder siden, sier mannen.

Wakefield beskriver det som en lettelse at Johnson trakk seg.

– I går kveld trodde jeg virkelig ikke han kom til å gjøre det. Han har tydeligvis trukket de konservative med seg i fallet, eller det er det han prøver på. Og nå har han endelig forlatt skuta.

– Hva synes du om jobben han har gjort som statsminister?

– Forferdelig. Han har gjort landets tilstand verre og det er bevist at han lyver, trist nok før han fikk jobben. Han gjorde ingen god jobb som ordfører i London, eller som utenriksminister. Jeg mener han har gjort en veldig dårlig jobb.

RETT: Maria Coppola mener det er rett at Johnson går, men synes han tidvis har gjort en god jobb.

Skandalen hefter

Også skotske Maria Coppola mener det er rett at Johnson trekker seg.

– Jeg synes det. Han er en karakter, og jeg tror han har mye å tilby, men nå skader han landet.

Det til tross – det er ikke alt ved Johnson som er kritikkverdig, mener skotten.

– Det er visse aspekter ved det han har gjort som har vært fantastiske. Jeg mener han har taklet covid-krisen bra, og han har vært veldig støttende mot Ukraina. Men hans vurderinger og håndtering av denne ferske skandalen har vært dårlig. Jeg synes ikke han har vært spesielt god til å ta imot råd.

– Hvem synes du bør ta over?

– Det er 64.000 dollar-spørsmålet! Jeg vet virkelig ikke. Vi får se, sier Coppola til VG.