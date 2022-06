UT MOT ZELENSKYJ: USAs president Joe Biden sier de advarte mot krigen, men at Zelenskyj ikke ville lytte.

Biden kritiserte Zelenskyj – nå svarer Ukraina

En ordkrig har brutt ut mellom Ukraina og USA etter at Joe Biden kritiserte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj for ikke å lytte til deres advarsler.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Under et veldedighetsarrangement i det demokratiske partiet fredag sa den amerikanske presidenten at mange trodde USA overdrev da de advarte om en russisk invasjon i dagene og ukene før 24. februar.

– Det var ingen tvil, og Zelenskyj ville ikke høre det. Det var det mange andre som heller ikke ville, sa Biden ifølge The New York Times.

Den populære ukrainske presidenten har blitt hyllet for sine lederegenskaper og måten han har styrt landet på siden den russiske invasjonen. Samtidig har misnøyen vokst og mange mener landet var dårlig forberedt på krig, skriver den amerikanske avisen.

Anklaget for å være naiv

Noen uker før invasjonen gikk Zelenskyj ut og forsøkte å tone ned USAs advarsler om at invasjonen var nært forestående.

Da sa han at USAs advarsler var til lite hjelp og kun skapte panikk.

FÅR KRITIKK: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj blir kritisert for ikke å ha tatt trusselen fra Russland på alvor.

Noen ukrainere har også kritisert presidenten for å legge seg på en for diplomatisk linje ovenfor Russland – og anklaget ham for å være naiv.

Da han vant valget i 2019 var en mykere linje i møte med Russland en del av hans politiske plattform. Han forsøkte også å trekke tilbake styrker i de russiskkontrollerte områdene i Øst-Ukraina for å bedre forholdet til Russland.

Svarer Biden

Ledelsen i Ukraina skjønte at Russland ville angripe militært, spørsmålet var bare hvor stort omfanget ville være, svarte en av Zelenskyjs nærmeste rådgivere, Mykhailo Podoljak, i et intervju med det ukrainske nyhetsbyrået Interfax lørdag.

– Volodymyr Zelenskyj hadde kontinuerlig analyser basert på kvalitetsetterretning på skrivebordet sitt, hevdet Podoljak.

– Prosenten var også oppmerksom på alle beskjeder og advarsler fra våre partnere, understreket han.

Zelenskyjs talsperson, Serhiy Nikiforov, ber Joe Biden spesifisere hva det er han egentlig mener, og påpeker at de to presidentene hadde flere telefonsamtaler før krigen brøt ut.