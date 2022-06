ALVORLIG SKADET: Archie Battersbee (12) i sykesengen.

Domstolen mener at Archie (12) er død: − Jeg vil ikke gi opp kampen for sønnen min

For to måneder siden ble Archie Battersbee alvorlig skadet. Nå slår en rettsinstans fast at han bør kobles av livsforlengende behandling, men moren synes ikke han har fått nok tid.

– Hjertet hans banker fortsatt. Frem til Gud avgjør det, kommer jeg ikke til å akseptere at han skal forlate oss, sier moren til tolv år gamle Archie, Hollie Dance.

Torsdag 7. april fant Dance sønnen bevisstløs i hjemmet deres i Essex i England, med en ligatur over hodet. Moren tror at han har deltatt i en nettutfordring. Ved medisinsk prosedyre består en ligatur av en tråd som kan være bundet rundt for eksempel en blodåre, for å stenge den av.

Gutten har ikke vært ved bevissthet siden, og er nå hjerneskadet.

Domstolen mener at livsforlengende behandling bør avsluttes og at han bør kobles fra respirator. De mener at han er «hjernestammedød». Hjernestammen inneholder mange kjerner som styrer livsviktige funksjoner, slik som hjerteaktivitet.

– Jeg er ødelagt

Foreldrene mener at behandlingen må fortsette, og har hensikt å anke rettens avgjørelse.

– Jeg er ødelagt og ekstremt skuffet, sa Dance til pressen om dommerens kjennelse.

Hun sa at dommeren mislyktes og at sønnen hennes ikke har fått nok tid.

– Dette er bare starten. Jeg vil ikke gi opp kampen for sønnen min. Etter uker med å kjempe en juridisk kamp, da jeg ønsket å være ved sengen til min lille gutt, er ikke det godt nok å basere dommen på en MR-test, og at han sannsynligvis er død, sa moren.

SKUFFET: Hollie Dance, Archies mor, utenfor lagmannsretten High court i London.

MR-undersøkelse er en avansert radiologisk bildefremstilling av kroppens indre organer og strukturer. Leger som behandler gutten ved Royal London Hospital i Whitechapel, øst i London, mener at livreddende behandling bør avsluttes og at Archie bør kobles fra respirator.

I beslutningen skriver dommeren at:

– Archie døde 31. mai, kort tid etter en MR-undersøkelse, som ble tatt samme dag. Jeg gir tillatelse til medisinsk personell ved Royal London Hospital til å stanse respiratorbehandling for Archie Battersbee.

ØDELAGT: Hollie Dance, Archies mor, etter å ha uttalt seg om lagmannsrettens kjennelse.

I forrige uke fortalte en medisinsk ekspert til High court, som tilsvarer norsk lagmannsrett, at tester gjort på Archie ikke viser «merkbar» hjerneaktivitet.

– Vi tror det er svært sannsynlig at han er hjernestammedød, sa eksperten.

En annen ekspert har sagt at tolvåringens prognose var «veldig alvorlig» og at sjansene hans for å bli frisk var «veldig lave».

VG skrev i en tidligere versjon at det var «Høyesterett» som ville koble Archie Battersbee fra livsforlengende behandling. Dette er feil, og er nå rettet til rettsinstansen «High court», som tilsvarer norsk lagmannsrett. Feilen ble rettet 15. juni kl 12:05.