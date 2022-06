ER DET NOEN DER UTE? Kinas Five-hundred meter Aperture Spherical Telescope (FAST) søker etter intelligent liv i verdensrommet.

Kina la ut rapport om mulige signaler fra romvesener

Men kort tid etter at rapporten var publisert, ble den tilsynelatende slettet.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det skriver Bloomberg. Time har også publisert saken.

Ifølge nyhetsnettstedet sa Kina i rapporten at deres enorme radioteleskop Five hundred meter Aperture Spherical Telescope (FAST), også kjent som Kinas «himmeløye», kanskje har fanget opp signaler som stammer fra utenomjordiske sivilisasjoner.

Rapporten ble publisert i den statlige departementsavisen Science Technology Daily, som tilsynelatende har slettet rapporten og artikkelen om den mulige oppdagelsen.

De elektromagnetiske smalbåndssignalene som ble fanget opp av FAST, skal ifølge rapporten ha skilt seg ut fra signaler tidligere fanget opp, og de kinesiske forskerne vil fortsette å undersøke de nye signalene.

Rapporten siterer sjefforsker Zhang Tonjie som leder en gruppe forskere som søker etter utenomjordisk liv. Gruppen ble opprettet som et samarbeid mellom Beijing Normal-universitetet, Det nasjonale astronomiske observatoriet til Det kinesiske vitenskapsakademiet og Universitet i California, Berkeley.

FAST er, med en diameter på 500 meter, verdens største radioteleskop og kostet rundt 1,6 milliarder norske kroner å bygge.

Under konstruksjonen av teleskopet, som ble bygget for å lete etter intelligent liv utenfor for vår galakse, tvangsflyttet Kina over 9000 innbyggere i Pingtang og Luodian i Guizhou-provinsen sørvest i landet.

Det er uklart hvorfor rapporten tilsynelatende er fjernet fra nettavisen, som er den offisielle avisen til Kinas vitenskaps- og teknologidepartement.

Nyheten ble fanget opp av flere medier før den forsvant fra nettavisen, inkludert statlige kinesiske mediehus.

«HIMMELØYET» i Kina søker etter utenomjordisk liv.

Det var i 2020 at radioteleskopet offisielt ble lansert for å søke etter utenomjordisk liv.

Ifølge rapporten oppdaget forskergruppen samme år to sett med mistenkelige signaler da de behandlet data som ble samlet i 2019. Og i 2022 fant de enda et mistenkelig signal fra observasjonsdata fanget opp fra mål på eksoplaneter, skal sjefforsker Zhang ha sagt i rapporten.

En eksoplanet er en planet som går i bane rundt en annen stjerne enn Solen.

Zhan skal også ha uttalt at FAST er ekstremt sensitivt i det lavfrekvente radiobåndet og at teleskopet spiller en kritisk rolle i søket etter fremmede sivilisasjoner.

Han skal imidlertid ha lagt til at de mistenkelige radiosignalene også kan være en form for radioforstyrrelse og at dette behøver ytterligere undersøkelse.

Bloombergs forsøk på å få tak i Science and Technology Daily har ikke blitt besvart.