DRAPSTILTALT PÅ RØMMEN: Kinesiske Ou Jinzhong er etterlyst av politiet i Fujian sørøst i Kina.

Drapstiltalt fikk sympati i sosiale medier - nå er han død

Ou Jinzhong (55) var tiltalt for å drept to personer med kniv i Kina, og risikerte dødsstraff. På sosiale medier erklærte mange at de håper han aldri blir funnet av politiet. Nå er mannen død.

Den kinesiske 55-åringen har vært på rømmen siden søndag 10. oktober. Kinesisk politi har gått ut med finnerlønn til de som kan tipse til at han blir tatt eller bevise hans død.

Nå er mannen død, skriver CNN, og nyheten har ført til sorg og sinne på sosiale medier. Han tok sitt liv mens han motsatte seg arrest, ifølge politiet i byen Putian. Ou ble fraktet til sykehus, men livet stod ikke til å redde.

Ou var etterlyst, mistenkt for å ha drept to av sine naboer og skadet tre andre – deriblant et barn på ti år. Angrepet rammet fire generasjoner av samme familie. En mann på 70 og hans svigerdatter døde av skadene.

Siden engasjerte millioner av kinesere seg, ikke fordi de vil at han skal bli arrestert, skriver CNN. I dødsstrafflandet Kina er det ifølge nyhetskanalen svært sjeldent at en påstått drapsmann får så stor sympati.

Dobbeltdrapet skjedde utenfor Pinghai i Fujian-provinsen, på Kinas sørøstkyst mot Taiwan. Det er her Ou skal ha rømt fra.

I kinesiske sosiale medier vekket saken enormt engasjement. Ous støttespillere mener han ble presset til bristepunktet av en årelang huskonflikt med naboene han angivelig skal ha drept og skadet. Før dette påstås det at han skal ha vært en vanlig mann, skriver CNN.

– Løp, onkel. Enda litt lengre. Jeg håper du kan få et lykkelig liv, heter det i den mest likte kommentaren under Bejings nyhetsmelding om etterlysningen på den kinesiske mikrobloggtjenesten Sina Weibo.

Ordet «onkel» (大叔 dà shū) brukes gjerne for å omtale en mann på samme alder som sin egen far. Kommentaren har mandag samlet hele 38.000 liker-klikk.

Lover større dusør for død mann

Ifølge avisen South China Morning Post (SCMP), anklages kinesiske myndigheter for å oppvigle til drap på mannen, ved å love en større dusør dersom man finner ham død enn for opplysninger som hjelper politiet å finne ham.

Opplysninger om hvor han befinner seg er verdt 20.000 kinesiske yuan, mens de som finner ham død blir lovet 50.000 yuan (henholdsvis 26.000 og 65.000 i norske kroner).

Lokale myndigheter avviser anklagene om at de forsøker å oppfordre til drap på den drapstiltalte.

–Vi ønsker ikke at folk gjør fæle ting, sier en talsperson på vegne av myndighetene, melder Chutian Metropolis News ifølge SCMP. De sier de skal gjøre en ny vurdering av dusørene, og se på om de bør justere dusørene.

Nabokrangel skal ha endt i døden

For fem år siden manglet Ou, hans 86 år gamle mor og resten av familien på fem et sted å bo. Siden den gang har familien bodd i lite tinnskur, og flere ganger søkt om å få bygge et større hus.

Ifølge Ou skal naboene ha stoppet byggeprosessen gang på gang, til tross for at han fikk søknaden innvilget, melder SCMP. Blant annet skal naboene ha nektet ham å bruke en vei ved deres hus til å frakte materialer til sitt eget byggeprosjekt.

Politiet skal ifølge SCMP ha snakket med øyenvitner som hevder drapet skjedde etter nok en krangel mellom Ou og nabofamilien. Da hadde sterk vind tatt med seg taket fra Ou-familiens skur, og blåst bort til naboens grønnsaksåker.

Kinesiske myndigheter sier de etterforsker motivet bak drapet, og bakteppet av nabokrangler. Partiavisen China Youth Daily poengterer samtidig at det «ikke er motstridende å utforske grunnen til at en mistenkt har gjort et lovbrudd, og å straffe ham for lovbruddet».

– Å forstå historien bak og motivasjonen for denne hendelsen, vil ikke påvirke rettens evne til å komme med en dom, heter det.