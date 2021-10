OPPLEVDE SKJEVET: Rune Aasen og kjæresten merket jordskjelvet, som gikk på østsiden av øya, 10 kilometer unna landsbyen Palekastro.

Kraftig jordskjelv på Kreta: − Bygget begynte å svaie ganske heftig

Rune Aasen og reisefølget satt på hotellbalkongen da jordskjelvet med styrke på 6,3 gikk på andre siden av øya.

Publisert: Nå nettopp

For andre gang på én måned ble den populære ferieøya Kreta i Hellas tirsdag rammet av et kraftig jordskjelv.

Denne gangen ble skjelvet, som ble registrert rundt 12.30 lokal tid, målt til 6,3.

Rune Aasen er på langtidsferie på øya med kjæresten og deres to barn. Han forteller at de satt på balkongen til hotellrommet i byen Rethymnon da skjelvet inntraff utenfor østsiden av øya.

– Vi kjente at bygget begynte å svaie ganske heftig, og det ristet godt i glassene på bordet foran oss. Vi så også at vannscooter-tilbyderne begynte å dra alle scooterne opp på land. Da forsto vi at det var et jordskjelv, forteller han.

Ifølge det europeiske seismologisenteret var skjelvet to kilometer dypt, og gikk rundt 14 mil øst for Rethymnon, der Aasen bor.

– Ekkelt

Tidlig tirsdag ettermiddag er det foreløpig ikke meldt om personskader, men bilder publisert på Twitter viser blant annet en sammenrast kirke.

Aasen sier at de er bevisste på at jordskjelv kan forårsake tsunamier, og at de derfor speidet utover havet.

– Vi var spente på om det ville komme en bølge.

– Hotellet ble ikke evakuert. Det var ikke veldig mye dramatikk, men ekkelt tatt i betraktning av hva som kunne ha skjedd, sier han.

Aasen forteller at han også var på Kreta 27. september, da én person døde etter at en bygning kollapset som følge av et jordskjelv med styrke 5.8.

Ifølge Sky News jobber lokalt politi og brannvesen tirsdag ettermiddag med å sjekke ut bygninger på østkysten av øya.

Mediehuset skriver videre at skjelvet kunne merkes på flere greske øyer, deriblant Kárpathos, Kasos og Rhodos.