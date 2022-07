1 / 5 EKSTREMVÆR: En familie går gjennom en oversvømt vei i Karachi tidligere i juli. Årets monsunsesong har rammet Pakistan hardt. EKSTREMVÆR: Barn leker i regnvann etter kraftig monsunnedbør i Lahore tidligere i juli. EKSTREMVÆR: To mennesker og et esel forsøker å frakte svære sekker med løk gjennom flommen i Lahore tidligere i juli. EKSTREMVÆR: En busstasjon har blitt oversvømt i Lahore. Dette bildet er tatt 14. juli. EKSTREMVÆR: En gutt bærer et barn gjennom en oversvømt gate i Karachi 11. juli. forrige neste fullskjerm EKSTREMVÆR: En familie går gjennom en oversvømt vei i Karachi tidligere i juli. Årets monsunsesong har rammet Pakistan hardt.

282 har mistet livet etter ekstremvær i Pakistan

Dødstallene stiger etter fem uker med unormalt kraftig regn og flom i Pakistan. Forskere mener klimaendringer har skylden.

Publisert: Nå nettopp

Ifølge nyhetsbyrået AP skal 282 personer ha mistet livet i Pakistan etter fem uker med unormalt kraftig monsunregn og flom.

Mange av de døde skal være barn og kvinner.

Flere hundre personer har måtte forlate hjemmene sine rundt om i landet som følge av været.

Monsunsesongen varer fra juli til september hvert år. Nå skal regnet derimot være dobbelt så kraftig som vanlig på denne tiden av året.

Ifølge forskere er det klimaendringene som har skylden for den kraftige økningen i nedbør, skriver Al Jazeera.

EKSTREMVÆR: Folk prøver å ta seg gjennom flommen etter kraftig monsunregn i Karachi tidligere denne måneden. EKSTREMVÆR: En mann prøver å få med seg motorsykkelen sin gjennom en oversvømt gate i Rawalpindi 13. juli. EKSTREMVÆR: Folk prøver å ta seg frem i sentrum av Karachi tidligere i juli. EKSTREMVÆR: Pendlere forsøker å ta seg frem etter et kraftig regnskyll i Lahore tidligere i juli. EKSTREMVÆR: En mann dytter motorsykkelen sin gjennom flommen i Lahore 14. juli.

Ekstremværet har gått hardest utover den sørvestlige Baluchistan-provinsen, men har også rammet provinser i øst og nord. Hovedstaden Islamabad er også rammet.

Aller verst har det nok likevel vært for byen Karachi. Her har hele nabolag blitt værende under vann, og flere innbyggere har begynt å bruke båt i gatene.

Motorveier, broer og rundt 5600 hus har blitt skadet som følge av flom. Generelt har regnet ført til oversvømmelser og trafikale problemer over hele landet.

Monsunregnet skaper store problemer for Pakistan hvert år. Samtidig får regjeringen kritikk for dårlig planlegging.