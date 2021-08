VARSLER OPPGJØR: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen stiller spørsmål ved om situasjonsforståelsen var god nok da lederskapet i Afghanistan kollapset i løpet av timer. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Evakueringen fortsetter i Kabul: Forsvaret sender Hercules-fly

Forsvaret sender nå et av sine Hercules transportfly i retning Afghanistan for å hjelpe til med evakueringen av den siste gruppen ambassadeansatte fra Kabul.

Av Alf Bjarne Johnsen og Gabriel Aas Skålevik (foto)

Publisert: Nå nettopp

Ifølge forsvarssjefen, general Eirik Kristoffersen, er alle norske på ambassaden allerede evakuert. Nå gjenstår evakuering av lokalt ansatte.

Overfor VG varsler Kristoffersen også at det må komme en grundig vurdering av Talibans raske overtagelse av makten i Afghanistan gjennom helgen:

– Det blir et spørsmål i ettertid om situasjonsforståelsen var god nok, hvor sterkt Taliban sto og hvor lite vilje og dårlig lederskap på høyt nivå det var hvis de afghanske sikkerhetsstyrkene. Når viljen ikke var til stede og lederskapet ble borte, kollapset dette raskt, sier forsvarssjefen.

Søndag valgte Forsvaret å redusere antallet norske som driver feltsykehuset på den militære delen av flyplassen i Kabul:

– I forbindelse med evakuering av ansatte i Utenriksdepartementet, valgte vi å trekke ut ni av de 36 norske som har hatt ansvaret for driften av feltsykehuset. Nå er det 27 nordmenn igjen, som sammen med amerikanerne driver sykehuset, sier Eirik Kristoffersen til VG.

les også Fortsetter evakueringen fra Norges Kabul-ambassade

Sender transportfly

På spørsmål om hvordan Forsvaret organiserer evakuering av lokalt ansatte på Kabul-ambassaden, sier forsvarssjefen at de har flere opsjoner og alternativer, men at situasjonen på flyplassen er uoversiktlig. Mandag er det bare militære fly som får lande og ta av fra hovedstaden.

Utenriksdepartementet har gitt oppdraget med å evakuere alle fra Kabul-ambassaden, til Forsvaret.

– Vi flytter nå et av Forsvarets Hercules transportfly fram, som skal stå klart til å fly inn til Kabul hvis det skulle være behov for det. En annen opsjon er C-17 transportfly som Norge eier sammen med andre NATO-land, sier Kristoffersen.

Han ønsker ikke å opplyse hvor mange som gjenstår når også lokalansatte fra den norske ambassaden, og deres nærmeste familie, skal fraktes ut av landet. Han bekrefter imidlertid at alle vil kunne få plass i et Hercules-fly, som har 98 seter.

HERCULES: Forsvaret har sendt et slikt transportfly mot Afghanistan, som skal stå klart til å evakuere lokalansatte fra Norges Kabul-ambassade og deres familier. Foto: Mattis Sandblad

Amerikansk kommando

– Vil det nye Taliban-regimet akseptere at det står et norsk militært feltsykehus på flyplassen i Kabul?

– Det norske sykehuset er nå under amerikansk kommando. Det er amerikanerne som garanterer for deres sikkerhet. Vi hadde en avtale med den afghanske regjeringen om at sykehuset skulle stå der inntil videre. Om avtalen er gyldig fortsatt, nå med Taliban, er vanskelig å vite. Målet på sikt var jo at driften av sykehuset skulle overtas av en sivil kontraktør og at vi skulle ta ut vårt personell.

– Hva skjer om det ikke er mulig å drive videre?

– Hvis det blir aktuelt å ta ut sykehuset, så inngår det i amerikanernes evakueringsplaner, svarer forsvarssjefen.

Spesialpolitiet dimittert

En av de styrkene som kollapset i helgen, da Taliban inntok Kabul og overtok styringen av Afghanistan, var det afghanske spesialpolitiet CRU 222 i hovedstaden. I en årrekke har Norge støttet denne styrken økonomisk.

Norske spesialsoldater har trent sammen med dem, og de har skulder ved skulder nedkjempet et stort antall terrorangrep.

– Vi har forsøkt å finne ut hva som har skjedd med dem, svarer Kristoffersen, som selv har bakgrunn som spesialsoldat.

– Ubekreftede meldinger som vi har fått, tyder på at det samme skjedde med CRU-en som med øvrige sikkerhetsstyrker i Kabul i helgen: Da Taliban kom inn, overtok de den overordnede ledelsen for spesialpolitiet. Da la de ned våpnene sine. Taliban overtok utstyret mens soldatene ble dimittert, sier han.

SAMARBEIDS-STYRKE I OPPLØSNING: Den norske samarbeids-styrken CRU 222 ga seg uten kamp, overleverte utstyret til Taliban, og ble dimittert, sier Eirik Kristoffersen, som har selv bakgrunn som spesialsoldat. Foto: GABRIEL AAS SKÅLEVIK

Kollaps

– Hva er grunnen til at de ikke var i stand til å forsvare hovedstaden? Var de for dårlig trent?

– Så lenge vi var med og mentorerte styrken, så vant de slagene og leverte godt på taktisk nivå. Så kan man diskutere om det var nok til å vinne krigen.

– Men de var ikke sterke nok til å holde hovedstaden mot Taliban?

– Deres oppgave var å stoppe terrorangrep mot Kabul. Det vi oppfatter nå er at Talibans plan var å omringe Kabul, og så unngå kamp i byen ved å forhandle. Så ble nok også Taliban overrasket over hvor raskt ledelsen i landet kollapset, og da benyttet de anledningen til å overta kontrollen over Kabul.

– Hva tenker du om at de overga seg uten kamp?

– Da presidenten dro, er det et spørsmål om hva som var igjen for de afghanske styrkene å slåss for, da lederskapet sviktet og Taliban sto så sterkt som det viste seg at de gjorde. Det var overraskende for oss, men sikkert også for afghanerne og deres tidligere ledere.

Det store spørsmålet nå er ifølge Kristoffersen om Taliban vil levere på gamle løfter:

– De har sagt at de ville gi amnesti til de som overgir seg. Myndighetspersoner skal fortsette å levere tjenester til befolkningen, og de skal hindre plyndring og kriminalitet. Overordnet har Taliban vært opptatt av en ordnet avvikling. Men fra rapporter vet vi at de enkelte steder har begått brudd på menneskerettigheter og krigens folkerett, sier Kristoffersen.