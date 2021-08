HERAT HAR FALT: Medlemmer av en privat milits på patrulje i Herat fredag forrige uke. Torsdag tok Taliban kontrollen over byen. Foto: Hamed Sarfarazi / AP

Afghanistans to nest største byer har falt til Taliban

I løpet av torsdag har Taliban strammet grepet om flere store byer i Afghanistan. Nå sender USA 3.000 soldater for å blant annet evakuere ansatte fra ambassaden, ifølge AFP.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Talsmannen for sikkerhetsstyrkene sier at regjeringsstyrkene og provinsadministrasjonen har trukket seg ut av Herat, som er landets tredje største by.

– Vi måtte forlate byen for å unngå mer ødeleggelse, sier talsmannen, som også hevder at flere titall kjøretøy, våpen og ammunisjon nå er overtatt av Taliban.

En AFP-journalist i byen sa tidligere at Taliban ikke møtte noe motstand, mens en talsmann for opprørsgruppen skriver på Twitter at «fienden flyktet». Han filmet Talibans flagg over politihovedkvarteret.

Sent torsdag kveld opplyser Taliban at de har inntatt Kandahar – Afghanistans nest største by – torsdag. Det skal lokale kilder ha uttalt til nyhetsbyrået AP.

– Fullstendig erobret

Kildene, som vil være anonyme fordi byens fall ennå ikke er erkjent av regjeringen, sier til nyhetsbyrået at Kandahar falt torsdag kveld, og at de lokale styresmaktene greide å rømme byen med sitt følge og unnslippe med fly fra flyplassen.

– Kandahar er fullstendig erobret, tvitrer en Taliban-talsmann torsdag kveld.

Kandahar, som er hovedstad i provinsen med samme navn, var tidligere Taliban-bevegelsens hovedsete. Taliban hevder at de har tatt over byen, og en innbygger i byen forteller til AFP at regjeringsstyrkene ser ut til å ha trukket seg tilbake til et militæranlegg utenfor byen.

Taliban har erobret store områder siden USA og Nato begynte tilbaketrekningen i mai og kontrollerer nå hovedstedene i 12 av landets 34 provinser.

Flere andre provinshovedsteder er beleiret og under angrep, blant dem Mazar-e-Sharif nord i landet.

TALIBANKONTROLL: Afghanske sikkerhetsstyrker fotografert søndag etter at de hadde tatt tilbake kontrollen over deler av Herat. Torsdag tok Taliban kontroll over hele byen. Foto: Hamed Sarfarazi / AP

En person med bånd til den lokale krigsherren Ismail Khan sa tidligere torsdag at hans styrker fortsatt holdt guvernørens palass og bygget til etterretningstjenesten, som var under beleiring.

Khan har i ukevis mobilisert sine styrker for å stå imot Taliban ved Herat, som har vært under Taliban-beleiring i flere dager, og Taliban brøt gjennom byens forsvarslinjer torsdag.

Sent torsdag kveld melder nyhetsbyrået AP at Taliban også har inntatt Afghanistans nest største by, Kandahar.

Kontroll over Vest-Afghanistan

Med erobringen av Herat har Taliban fått kontroll over nesten hele Vest-Afghanistan, dagen etter at de gjorde ferdig erobringen av den nordøstlige delen av landet. Elleve hovedsteder er falt på bare en uke.

Tidligere torsdag bekreftet innenriksdepartementet at Ghazni, som ligger strategisk til ved hovedveien mellom Kabul og Kandahar, 15 mil sør for Kabul, var falt.

FLYKTER: En afghansk familie på flukt fra Herat, som ligger 64 mil vest for Kabul. Bildet ble tatt søndag. Foto: Hamed Sarfarazi / AP

Erobringen av Ghazni regnes som en av de viktigste i offensiven til Taliban, som startet da USA og Nato innledet tilbaketrekningen i mai.

Den siste vurderingen fra amerikansk etterretning er at Kabul kan havne under press fra opprørerne innen 30 dager.

Dersom dagens utvikling fortsetter, kan Taliban ha full kontroll over Afghanistan innen få måneder, mener amerikanerne.

Hentes hjem fra ambassaden

Nyhetsbyrået Reuters melder at USA planlegger å sende tropper for å hente hjem en betydelig andel av de ansatte på ambassaden i Kabul, og siterer tre anonyme ansatte i det amerikanske utenriksdepartementet.

Det samme meldes av nyhetsbyrået AFP på Twitter, som også legger til at USA planlegger å sende daglige fly for å hente hjem allierte i Afghanistan.

Dette bekreftes senere av det amerikanske forsvarsdepartementet torsdag, som opplyser at de sender 3.000 soldater for å bistå med evakueringen, ifølge AFP.

Avgjørelsen begrunnes med at sikkerhetssituasjonen i landet har forverret seg de siste dagene, ifølge Reuters.

Ambassaden kommer angiveligvis fremdeles til å være i drift, dog i en litt mer begrenset kapasitet.

Taliban-flagg vaier i Ghazni

Taliban har publisert videoer og bilder på nett fra Ghazni. Flere afghanske tjenestemenn bekreftet torsdag at Taliban har heist sitt flagg i byen, der roen delvis har senket seg etter timevis med harde kamper.

– Fienden tok kontroll, sier innenriksdepartementets talsperson Mirwais Stanikzai og tilføyer at motstandskampen fortsetter.

– Taliban tok kontroll over kjerneområdene i byen: Guvernørens kontor, politihovedkvarteret og fengselet, fortalte leder i provinsrådet i Ghazni Nasir Ahmad Faqiri til nyhetsbyrået AFP torsdag morgen.

Talibans fremrykking USA og Nato begynte sin tilbaketrekking fra Afghanistan i mai.

Taliban innledet samtidig en stor offensiv og hevdet i juli å ha kontroll over 85 prosent av landet. Opplysninger om hvor mange distrikter de kontrollerer, spriker.

I juli tok opprørerne kontroll over strategisk viktige grenseoverganger til nabolandene Tadsjikistan, Usbekistan, Turkmenistan, Iran og Pakistan.

Deretter sto administrasjonssentre i landets 34 provinser for tur.

Taliban har i august tatt kontroll over elleve provinshovedsteder: Zaranj i Nimroz, Sheberghan i Jowzjan, Sar-e-Pol i Sar-e-Pol, Taloqan i Takhar, Kunduz i Kunduz, Aybak i Samangan, Farah i Farah, Pul-e-Khumri i Baghlan, Faizabad i Badakshan, Ghazni i Ghazni og Herat i Herat, som er landets tredje største by

Opprørerne har også beleiret og angriper nå flere andre provinshovedsteder, blant dem Kandahar i Kandahar, Lashkar Gah i Helmand og Mazar-e-Sharif i Balkh.

I flere av disse byene er Taliban-krigere alt tungt til stede og kontrollerer en rekke distrikter. Vis mer

Sentralregjeringen i Kabul har nå i praksis mistet kontrollen over mesteparten av det nordlige og vestlige Afghanistan. Flere andre provinshovedsteder er truet av Taliban, som har beleiret blant annet Kandahar, Lashkar Gah og Mazar-e-Sharif.

Ifølge en afghansk regjeringskilde har president Ashraf Ghani nå invitert Taliban til å bli med en samlingsregjering, melder flere medier.

Det er uklart hva som er nytt i tilbudet, da maktdeling i bytte mot våpenhvile har vært tema for fredssamtalene i Doha siden september i fjor.

Rykker fram

Krigen i Afghanistan er kraftig trappet opp siden mai, da USA og Nato begynte å trekke sine siste styrker ut etter 20 år med okkupasjon. Titusenvis er drevet på flukt, og kampene krever stadig flere sivile liv.

Torsdag ble det også klart at opprørerne har erobret politihovedkvarteret i provinshovedstaden Lashkar Gah i Helmand sør i landet.

Regjeringsstyrkene er omringet, men håper fortsatt å beholde kontrollen over Lashkar Gah.

Samtidig meldes det om nye flyangrep en rekke steder gjennom natten. Afghanistans flyvåpen har begrenset kapasitet, så USA antas å ha utført flere runder med angrep til støtte for regjeringsstyrkene.