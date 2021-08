PROTESTER: Afghanere i Kabul feirer den 102 frigjøringsdagen torsdag 19. august. Taliban skal ha skutt og drept flere demonstranter både i hovedstaden og andre byer.

Taliban strammer grepet på frigjøringsdagen

Flere mennesker skal ha blitt skutt og drept under protester på Afghanistans frigjøringsdag torsdag. Samtidig kommer meldinger om at Taliban har intensivert jakten på folk de tror har jobbet for USA og Nato-styrkene.

Av Silje Kathrine Sviggum og NTB

Demonstranter med det afghanske flagger preget flere byer torsdag 19. august – Afghanistans frigjøringsdag. Landet var under britisk kontroll frem til 1919.

Flere mennesker skal være drept etter at Taliban åpnet ild mot demonstrantene i byene Asadabad og Khost. Det hevder øyenvitner Reuters har snakket med.

– Flagget er identiteten vår, skal en gruppe menn og noen kvinner som viftet med svarte, røde og grønne nasjonalflagg ha sagt til Reuters.

Visepresident Amrullah Saleh hyllet flaggprotestantene på Twitter. Saleh sa tirsdag at han er Afghanistans «legitime styrende president» etter at president Ashraf Ghani flyktet landet da Taliban tok kontroll over Kabul søndag 15. august.

Skal lete etter «fiender»

Ifølge storavisen The New York Times skal Taliban ha lett etter afghanere som har jobbet for USA og NATO også blant de desperate menneskemengdene ved flyplassen i Kabul, og truet med å drepe og arrestere familiemedlemmer dersom Taliban ikke fant dem de lette etter.

Opplysningene skal komme fra et konfidensielt FN-dokument datert 18. august som Norwegian Center for Global Analysis har gitt avisen har fått tilgang til.

Informasjonen bryter med den militante gruppens offentlige forsikringer om at Taliban ikke søker hevn over medlemmer og dem som støtter den veltede regjeringen.

Tvert imot skal det fremgå av det interne FN-notatet at Taliban har lister over personer de ønsker å avhøre og straffe, og opplysninger om hvor disse befinner seg.

Dokumentet skal også bekrefte at Taliban har gått fra dør til dør og arrestert eller truet med å drepe og arrestere familiemedlemmer av personer Taliban søker hvis ikke de etterlyste selv melder seg.

PATRULJERTE: Taliban flagget med sitt eget flagg da de patruljerte Kabuls gater under den årlige feiringen av Afghanistans frigjøringsdag 19. august.

Demonstrerte med flagget

Militær- og politiansatte i Afghanistan skal være særlig utsatte for risiko.

FN-dokumentet skal ha inkludert et brev til en person som ble advart om at hvis han ikke fulgte ordre ville familien hans bli behandlet etter sharialovgivning.

Taliban har gjentatte ganger forsikret at de ikke vil bruke seieren til å søke hevn mot folk som har opponert mot dem. Rapporten sier noe ganske annet og påpeker Taliban kan komme til å drive represaliedrap slik gruppen gjorde da den overtok makten i Afghanistan for over 20 år siden.

MALER OVER SKILT: Burkakledde kvinner går forbi et reklameskilt på veggen til en skjønnhetssalong i Kabul 7. august. Skilt som dette blir nå fjernet og malt over.

Onsdag 18. august ble en offentlig protestaksjon i byen Jalalabad møtt med makt da Taliban-soldater skjøt inn i folkemengden og slo demonstranter og journalister.

Minst tre mennesker skal ha blitt skutt og drept.

Enkelte steder i byen skal demonstranter ha revet ned hvite Taliban-flagg.

FLAGGBÆRER: En mann holder det afghanske flagget under en demonstrasjon mot Taliban 18. august.

Fanget i ingenmannsland

På flyplassen i Kabul er også tusenvis av flyktende afghanere fanget i ingenmannsland mellom Talibans kontrollposter og amerikanske styrkers jernring rundt området.

De klamrer seg til håpet om at de skal slippes inn på flyplassen og ut av landet. Mange har visum til andre land og sier de er blitt lovet evakuering, men at de ikke slipper inn.

FLYKØ: En mann holder frem dokumentasjon som viser at han har arbeidet for amerikanerne. Sammen med hundrevis av andre håper han å komme seg ut av Afghanistan via flyplassen i Kabul. Bildet er tatt 17. august.

– Jeg snakket med en venn som er der med et brev fra spanske myndigheter om at han kan reise ut med spanske statsborgere, men da han prøvde å gå til flyet, truet de med å skyte ham. Spanjolene sier han er trygg dersom han kommer seg inn, men han slipper ikke inn, forteller en mann til nyhetsbyrået AFP.

Taliban har stilt opp med eskorte for noen ambassader, som henter ut både egen borgere og afghanere, og som slippes inn av amerikanerne.

– Det var folk som ble banket opp utenfor bussvinduene mens de prøvde å komme seg inn. Taliban-folkene som var med oss, skjøt i luften for å jage dem bort, forteller en kvinne som kom til flyplassen onsdag til AFP.

FØR KAOSET: Amerikanske soldater prøver å holde kontroll på flyplassen mandag 16. august. Siden da har flyktningpresset mot flyplassen økt.

Amerikanerne sier torsdag at Taliban har gått tilbake på løfter om å la afghanere som jobbet for USA, komme til flyplassen.

– Vi har fått meldinger om at Taliban holder igjen afghanere som ønsker å ta seg til flyplassen og forlate landet. Vi forventer at alle amerikanske borgere, tredjelands borgere og alle afghanere som ønsker å reise, får gjøre det i trygghet og uten å bli trakassert, sier USAs viseutenriksminister Wendy Sherman.