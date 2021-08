BEKYMRET: Jaden Jones (10) følte seg syk før første skoledag. Da tok mor Maureen (43) han med til testing med en gang.

USA kan gå tom for intensivsenger: − Skremmende

AUSTIN (VG) Viruset herjer med de mindre vaksinerte sørstatene i USA. Samme dag som skolestart i Texas, er det igjen køer ved teststasjonene.

Publisert: Nå nettopp

Før sommeren så teststasjonene i Texas-byen Austin ut som tomme, stengte parkeringsplasser.

Nå er køene tilbake.

Mamma Maureen Jones (43) haster mot testteltet sammen med sønnen Jaden (10).

– Sønnen min føler seg syk og varm. Han føler ting han ikke har følt før, har feber og hoster, sier moren.

Egentlig skulle Jaden ha vært på første skoledag. Nå er han istedet her for å bli testet.

Delta-varianten har siden i sommer feid over USA. Antallet barn innlagt på sykehus nådde en ny topp i helgen med over 1900, skriver Reuters. Barn utgjør omtrent 2,4 prosent av landets tilfeller av coronapasienter innlagt på sykehus.

Samtidig er èn av fem intensivavdelinger nå 95 prosent fulle, ifølge The New York Times.

– Det er skremmende, sier Maureen Jones om sykehusene som er i ferd med å knele for USAs fjerde smittebølge.

TESTSTASJON: En teststasjon i Austin hvor man kan komme uten å ha avtale. Der var det tirsdag kø.

Bestiller liktrailere

Det er spesielt i de sørlige delstatene som Texas, Florida og Louisiana, med lavere vaksineringsgrad og dyp politisk splittelse rundt smitteverntiltak at viruset sprer seg mest.

Den siste tiden har det kommet flere urovekkende nyheter i Texas, ifølge the Texas Tribune:

Flere sykehus enn noensinne i løpet av pandemien melder om mangel på intensivsenger, hvor Dallas på mandag kunne hadde 16 plasser igjen til å betjene en befolkning på 2,6 millioner innbyggere.

Delstaten har bedt føderale myndigheter om fem trailere til å frakte døde i forventning om en økning av antall døde.

I Austin er ambulansene så lavt bemannet og overarbeidet at enkelte ambulanser ikke har personale.

Tallet for nylig innlagte coronapasienter i aldersgruppene 18–29, 30–39 og 40–49 nådde også nye topper denne uken, ifølge det amerikanske folkehelseinstituttet CDC.

HOLDER IGJEN: Florida-guvernør Ron DeSantis truer med å stoppe finansieringen av skoledistriktene som innfører påbud

Strid om munnbind

Den nye smittetoppen blant barn har satt fyr på debatten mellom konservative delstatspolitikere og lokale distrikter om hvorvidt det skal være påbudt for barn å bruke munnbind på skolen når de skal tilbake til klasserommene denne måneden.

Skoledistrikter i Florida, Texas og Arizona har vedtatt et påbud om munnbind i skolene og dermed trosset ordre fra deres republikanske delstatsguvernører som forbyr distriktene å innføre disse reglene.

Administrasjonen til Florida–guvernør Ron DeSantis har truet med å holde tilbake finansiering av distrikter som innfører påbud om munnbind.

TESTING: Mamma Alex Gerrero tok med seg datteren Sophia (5) og sønnen Andre (3) for å bli testet på tirsdag i Austin.

Munnbind-krig

I Texas er det full rettslig krig mellom byer med demokratisk overvekt og den republikanske guvernøren Greg Abbott om munnbindpåbud i skolene – eller ikke.

Tirsdag kom nyheten om at vaksinerte Abbott selv nå har blitt smittet, etter å ha dagen i forveien deltatt i et folksomt innendørs arrangement med frivillig munnbindbruk.

Etter flere tilbakeslag i lokale domstoler, fikk Abbott heller foreløpig ikke medhold i en avgjørelse fra delstatens høyesterett.

Mange skoledistrikter har uavhengig av avgjørelsen fra høyesterett krevd munnbind ved å bruke smutthull som å vise til at de følger lokale påbud eller at guvernøren ikke kan blande seg inn i deres regler for «klesdrakt».

– Jeg for munnbindpåbud og kanskje også en nedstengning av skolene fordi barn ikke kan få vaksinen, sier mor Maureen Jones ved teststasjonen i Austin.

INNLAGT: Barn under 12 er ikke kvalifisert til å få vaksine i USA. Nå tangerer sykehusinnleggelser blant barn rekordhøye verdier i landet.

Akselererer

Kun litt over 50 prosent av den amerikanske befolkningen er fullvaksinert, ifølge CDC.

Syvdagersgjennomsnittet i USA er nå på rundt 140.000 nye smittetilfeller hver dag. Antallet innlagte på sykehus er over 83.000, 60 prosent flere enn for to uker siden.

Gjennomsnittlig dør det nå nærmere 700 mennesker av corona i USA hver dag.