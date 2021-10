OMKOM: Kunstneren Lars Vilks døde i en trafikkulykke søndag.

Døde i trafikkulykke: − Så ufattelig trist

Han overlevde drapsforsøk, var tvunget til å bo på hemmelig adresse og har blitt hyllet verden over for sin kamp for ytringsfriheter. Søndag mistet den omdiskuterte kunstneren Lars Vilks livet i en trafikkulykke i Sverige.

Av Camilla Svennæs Bergland

– Det er lenge siden jeg levde et normalt liv. Det er ikke hyggelig, men jeg har blitt herdet. Truslene har blitt en vane, sa Lars Vilks i et intervju på Svenska Dagbladets for en drøy uke siden.

Søndag mistet han livet i en ulykke på svenske veier.

Den sivile politibilen som Vilks satt i skal angivelig ha kommet over i motsatt kjørebane og krasjet med en lastebil, skriver den svenske avisen Aftonbladet.

– Med den informasjonen jeg har nå tyder det på at det dreier seg om en ulykke. Men vi er i en veldig tidlig fase, sa Anders Jakobsson i den svenske påtalemyndigheten, til Expressen.

To politimenn døde også i ulykken, og lastebilsjåføren skal være kjørt til sykehus.

«Ekstremt tragisk»

– Så ufattelig trist at det skulle ende slik, skriver den svenske kulturministeren Amanda Lind på Twitter- som også legger til at ulykken er ekstremt tragisk.

Også partileder for Sverigedemokraterna Jimmi Åkesson uttrykker sin kondolanse på sin facebookside.

– Det er med stor forferdelse at jeg denne kvelden har mottatt informasjon at kunstneren og ytringsfrihetsforkjemperen, Lars Vilks, samt to polititjenestemenn har omkommet i en tragisk bilulykke. Mina tanker går til de pårørende til de omkomne.

Lars Vilks * Vilks var fra 1997 til 2003 professor i kunstteori ved Kunsthøgskolen i Bergen. * Vilks er også kjent for sin skulptur av drivved, Nimis, som står i naturreservatet Kullaberg i det nordvestre Skåne. Kunstverket ble påbegynt i 1980 og ble omstridt da kunstneren satte det opp uten byggetillatelse. Vis mer

Drapsforsøk

Vilks er mest kjent å ha tegnet to bilder av den Islamske profeten Muhammad i 2007. Tegningene skapte stor kontrovers, og førte blant annet til at Vilks ved to anledninger ble utsatt for drapsforsøk.

Tegningene møtte kraftige reaksjoner, og på et tidspunkt lovet terrororganisasjonen al-Qaida 100.000 dollar i dusør til den som drepte ham.

Vilks har levd med politibeskyttelse i flere år, og i 2010 ble syv personer pågrepet i Irland, mistenkt for å ha planlagt å drepe kunstneren.

I 2015 ble Vilks utsatt for et drapsforsøk da han deltok i en debatt om ytringsfrihet i København. Kunstneren kom uskadet fra angrepet i kultursenteret Krudttønden, men den danske dokumentarfilmskaperen Finn Nørgaard ble skutt og drept, og tre politifolk skadd.