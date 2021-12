LØFTES UT: Arbeidere har jobbet til sent med å demontere og fjerne monumentet fra campus.

Fjernet minnesmerke i Hongkong: − Bidrar til å fjerne ytringsfriheten

I mer enn to tiår sto skulpturen i Hongkong reist for å minne byens innbyggere om massakren på Den himmelske freds plass. Onsdag morgen ble den tildekket, og nå demonteres minnesmerket.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

«Skammens støtte», en kjent statue ved Universitetet i Hongkong, er fjernet av myndighetene i byen.

Monumentet har i 24 år ruvet til minne om ofrene for Tiananmen-massakren på Den himmelske freds plass i Beijing i 1989.

Skulpturen er laget av den danske kunstneren Jens Galschiøt, og forestiller flere titalls forvrengte kropper og smertefulle ansikter.

forrige

fullskjerm neste MINNESMERKE: Her sto «Skammens støtte», midt på campus ved Universitetet i Hongkong. Nå har skolen selv bekreftet at de har demontert og fjernet verket. 1 av 2 Foto: PETER PARKS / AFP

– Skulpturen handler om de døde, og skal minnes de døde i Beijing i 1989. Så når du ødelegger den på denne måten, er det som å dra til en gravplass og ødelegge alle gravstøttene, sier kunstneren til BBC Newshour.

Universitetet sier i en uttalelse natt til torsdag norsk tid at ingen noensinne har fått tillatelse til å installere kunstverket på campus.

– Veldig sjokkert

Jessica Chiu, leder i Hongkong-komiteen i Norge, er selv utdannet ved Universitetet i Hongkong. Hun reagerer sterkt på at statuen er fjernet.

– Jeg er veldig sjokkert av å se at universitetet mitt nå bidrar til å fjerne ytringsfriheten i Hongkong. Den som vi en gang hadde, og som nå nesten ikke finnes igjen, sier hun til VG.

SJOKKERT: Leder for Hongkong-komiteen i Norge, Jessica Chiu. Fotografert under en demonstrasjon utenfor Kinas ambassade i Oslo i 2020.

– Myndighetene vil fjerne historien sammen med dette monumentet. Men historien om Tiananmen i 1989 kommer både jeg og andre hongkongere aldri til å glemme, sier Chiu.

I en uttalelse fordømmer Hongkong-komiteen demonteringen, og beskriver det som et forsøk på å «skrive om og forfalske historien» og «å viske ut minnene i Hongkong om massakren». De mener også at metodene minner om Maos kulturrevolusjon.

– Denne handlingen vil da vise hvordan Hongkongs tidligere friheter nå er i fritt fall, skriver de.

Gule hjelmer

Den danske kunstneren Galschiøt har tidligere sagt at han selv kan få den flyttet ut av landet, mot at han får immunitet for den nye sikkerhetsloven. Han vurderer ifølge BBC nå å saksøke myndighetene Hongkong, og be om erstatning.

KUNSTNER: Jens Galschiøt fotografert foran et annet verk, «Kugalskap», i Victoria-parken i Hongkong i 2005.

Det var i oktober universitetet først bestemte seg for at statuen måtte vekk, på et «sikkerhetsmessig grunnlag». Sent onsdag kveld viser bilder fra stedet at skulpturen er sperret av, og flere arbeidsfolk med gule hjelmer har inntatt området.

Ifølge Reuters kan man også høre lyder fra byggearbeid, og en kran har ankommet stedet.

Stadig strengere

Siden en ny nasjonal sikkerhetslov ble innført i Hongkong i fjor sommer, har kinesiske myndigheter slått hardere ned på all opposisjon i Hongkong.

Avisfolk er blitt pågrepet, og minnemarkeringer for massakren ved Den himmelske freds plass er blitt forbudt – noe mange har risikert fengselsstraff ved å trosse.

STORSTILT AKSJON: Rundt 500 politibetjenter deltok i et oppdrag mot den prodemokratiske avisen Apple Daily i Hongkong i høst.

I slutten av november ble det oppdaget at en 16 år gammel episode av den amerikanske animasjonsserien «The Simpsons» var fjernet fra strømmetjenesten Disney+ i Hongkong. Episoden inneholder referanser og stikk til massakren og til formann Mao.

I Kina er massakren fremdeles et forbudt tema i offentligheten.

Blant annet er det ikoniske bildet av «tank-mannen» forsøkt visket ut av folkets minne, ved å sensurere bildene fra dramaet på Changan-avenyen og straffeforfølge dem som prøver å holde minnet levende.

IKONISK: En mann med handleposer stilte seg den 5. juni 1989 opp foran det kinesiske militærets tanks. Hvem han var og hans skjebne siden er det ingen som kjenner.

4. juni 1989 rykket folkets frigjøringshær inn i det sentrale Beijing, for å rydde plassen foran Folkets store hall. Der hadde titusener av studenter demonstrert fredelig i flere uker, mot undertrykkelse og ufrihet.

Soldater skjøt med skarpt og opprørspolitiet klubbet ned sivilistene. Regimet oppga 241 dødsofre, demonstranter mener at 3000–5000 mennesker mistet livet.

Strømmetjenesten Disney Plus, som først ble lansert i Norge i fjor høst, ble rullet ut i Hongkong den 16. november i år. Ifølge Variety, ble tjenesten lansert med 1200 filmer og 16.000 episoder i territoriet.