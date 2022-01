FORFATTER: Lawrence Wright, bosatt i over 40 år i Austin i Texas, har skrevet en rekke saksprosasuksesser, om al-Qaida, scientologikirken, pandemien – og Texas.

En samtale om Texas: − USAs fremtid

AUSTIN (VG) I over 40 år har journalistlegenden Lawrence Wright forsøkt å forstå verden sett fra Texas. Nå vil han hjelpe verden å forstå den kontroversielle hjemstaten sin.

Vi er ikke mange minuttene inn i intervjuet før forfatter og The New Yorker-journalist Lawrence Wright (74) vil sable ned en av mange myter om fordums Texas.

– I gamle dager, når du red inn i byen så måtte du levere inn våpnene dine! Du var ikke tillatt å gå inn i en saloon med et håndvåpen, sier han, sittende i sin cockpitaktige skrivekrok på biblioteket hjemme i et stort mursteinshus i Austins fornemme Tarrytown-nabolag.

Han har gjort mange journalistiske og litterære dykk, hvorav flere har endt opp på de store strømmetjenestene.

Ett av disse, den personlige boken «God Save Texas: A Journey into the Soul of the Lone Star State», blir nå dokumentar over tre episoder på HBO.

Her utforsker den mektige delstatens styrker, sorger, paradokser, opphav og kultur.

BIBLIOTEKET: I andre etasje i sitt Austin-hjem har Wright et bibliotek med en romslig skrivekrok. Da VG besøkte han jobbet han med en større artikkel for The New Yorker.

Et heftig år

Texas – med sine oppunder 30 millioner innbyggere og ville vekst i tilflytting og økonomi – har hatt et 2021 i verdens søkelys.

Det aller meste skyldes delstatens politikere.

Det startet med en «vinterstorm» i februar i fjor, hvor den forsømte el-infrastrukturen i verdens energisentrum knakk sammen.

Da sommeren kom flyktet over 50 demokrater fra delstatskongressen i Austin og ut av Texas for å unngå at en ny lov om stemmerettigheter ble vedtatt av det republikanske flertallet. De ga opp og kom tilbake.

Hele veien har pandemien rast fra seg i bølger, og guvernør Greg Abbott ble blant de første som erklærte Texas for en 100 prosent åpen stat i mars i fjor.

I fjor høst vedtok den samme republikanske majoriteten en svært kontroversiell abortlov, som forbyr abort fra rundt uke seks.

Glem heller ikke den over 3000 kilometer lange grensen, en konstant hodepine for presidenter fra begge partier, hver gang migrantstrømmene tar seg opp.

RODEO: Hvem kan sitte lengst på oksen? Den erkeamerikanske arenasporten rodeo lever i beste velgående i Texas. Her fra El Paso County Colosseum i 2019.

Ny våpenlov

I skyggen av denne ble samtidig en lov som tillater bæring av våpen uten lisens vedtatt.

Men det er her Wright vil mytene til livs og mener Texas får noe urettferdig behandling basert på en feilaktig idé om statens gamle dager.

– Folk ser ofte på Texas som noe unikt. Våpenlover er et godt eksempel. Vi har nå grunnlovsfestet rett til å bære våpen, men det er sant om 18 stater! sier han og viser til Vermont, en av USAs mest liberale stater i nordøst.

– Men det er Texas som får oppmerksomheten for det, sier han.

– California krymper

«Texas er Amerikas fremtid», mener Wright. Derfor også «unionens viktigste stat».

– Texas vokser rasker enn noen annen stat. 95 prosent av veksten de siste ti årene har vært ikke-hvit. Texas er derfor nå en «majoritet-minoritet-stat», noe som også er hvordan USA vil se ut i fremtiden. Men her er vi allerede der. Den kampen som nå pågår, stammekrigen i politikken, reflekterer denne demografien, sier han, og fortsetter:

– California krymper og Texas vokser. Før 2050 er Texas forventet å ha fordoblet seg i størrelse. Vi kommer til å bli like store som California og New Jersey kombinert.

METODEN: Lawrence Wright er kjent for sin nitidige metode med å skrive «lesekort», hvor han under research skriver ned fakta og funn på kort, som han deretter sorterer i et arkiv han senere kan benytte seg av under skrivingen. «The Looming Tower», den banebrytende boken om Al-Qaidas tilblivelse, skrev han ved hjelp av denne metoden.

Skrev pandemiroman – rett før pandemien

Wright er trolig mest kjent for den Pulitzer-vinnende sakprosaboken «The Looming Tower» (2006), om al-Qaidas opprinnelse og veien frem til 11. september 2001, som også ble til en tv-serie på Amazon Prime.

I april 2020 ga han ut en roman, «The End of October». Ved et merkelig fremsyn hadde Wright brukt året før pandemien brøt ut til å bygge en fiktiv historie om et dødelig influensavirus som sprer seg over hele verden.

Og i 2020 kom dokumentarboken «The Plague Year», en innsideberetning fra USAs første år under covid-19.

– Vår guvernør har vært med å skape et paradigme om at det å ikke være vaksinert eller bruke munnbind demonstrerer frihet. Da inviterer du folk til å skade sine naboer og familie, sier Wright.

– Vi har hatt så mye død i Texas, fortsetter han.

Over 75.000 har dødd av covid-19 i delstaten, og nå raser omikron-varianten gjennom Texas.

– Da Abbott gikk ut mot påbud om vaksiner eller munnbind sørget han for at antall døde i Texas ble langt høyere enn nødvendig, mener Wright.

POLARISERT: Texas blir, som resten av USA, stadig mer polarisert over politiske spørsmål. Her fra en abortdemonstrasjon, der motstandere av abortrettigheter holder opp skilt med sine budskap.

Den selvhatende texaner

I «God Save Texas» forteller Wright om sin flukt fra hjemstaten etter videregående skole.

Han ville «rense seg selv fra» Texas, kvittet seg med aksenten og ville heller leve et sted som var «åpent, tolerant, kosmopolitisk og vakkert».

Da han 1980 likevel flyttet til Austin hadde han blitt det han kaller «denne sørgelige figuren, en selvhatende texaner».

– Det er en som identifiserer seg med staten, men hater hvordan staten har blitt og føler seg ute av stand til å gjøre noe med det, forklarer han.

Han føler det ikke sånn nå lenger.

– Texas er i praksis en ny stat, det er en ung kultur her og en av tingene jeg liker med å bo i Austin er at du fortsatt kan forandre denne byen. Det kan man ikke si om New York. Texas er fortsatt i ferd med å finne seg selv, det er mulig å påvirke fremtiden, sier Wright.

GUVERNØR: Ann Richards, Texas sin siste demokratiske guvernør, på 1990-tallet, var kjent for sterke farger, frekke taler og et feministisk engasjement.

Texas var «blå»

Første halvdel av forrige århundre var Texas like politisk blå «som en skyfri himmel», skriver Wright – altså, styrt av Demokratene.

I etterkrigstiden kom det bølger av innflyttere fra andre stater. Koreakrig-veteraner og Eisenhower-republikanere, som Wrights egen far. I 1960 fikk Texas inn den første republikanske kongressmannen på lang tid.

– Dallas ble den første byen som snudde til rød, forteller Wright.

Texas produserte en demokratisk president som Lyndon B. Johnson, et liberalt ikon som fikk gjennom både sosiale reformer og borgerrettigheter for svarte. California, derimot, dagens liberale fyrtårn i USA, kom opp med det konservative ikonet Ronald Reagan.

Så sent som på 1990-tallet ble den munnrappe, feministiske demokraten Ann Richards valgt som guvernør. Hun var likt av de fleste, men fikk bare en periode. Og det var først i 2003 at republikanerne for første gang på 130 år fikk kontroll i Texas State Capitol i Austin, delstatskongressen.

HOVEDSTADEN: Texas sin delstatskongress, Texas State Capitol, ligger i Austin.

To Texas’er

– Nå er alle byene blå. Den veksten skjer i byene, den er ikke-hvit og det er det republikanerne kjemper mot, sier Wright.

Samtidig er velgerne utenfor storbyene Dallas, Houston og Austin tungt republikanske. De sørger for republikanske valgseire til guvernørposten og flertall i den lokale, lovgivende forsamlingen.

Wright har døpt dette for FM-Texas og AM-Texas.

– Ideen er at det er to Texas’er i den samme fysiske enheten. Her vil du finne de rødeste av de røde, og folk som er så liberale som de blir i Cape Cod. Kjører du gjennom Texas og har på en AM-stasjon vil du høre provoserende, konservative radioverter og evangelikale. Skifter du bånd til FM og NPR (National Public Radio) kunne du like gjerne vært i en velstående del av California, sier han.

– En demografisk bølge

Ved flere valg de siste årene har Demokratene trodd at de demografiske endringene vil tippe Texas over til dem. Men skuffelsene har vært flere.

95 prosent av innflytterne de fire millioner innflytterne de siste ti årene har vært ikke-hvite, og halvparten latinamerikanere.

For å demme opp tegner den republikanske majoriteten opp nye valgdistrikter, senest nå i fjor høst. Likevel ble antallet valgdistrikter hvor latinamerikanere har majoritet redusert i det nye valgkartet, skriver The Texas Tribune.

Nå har til og med Bidens justisdepartement saksøkt Texas på grunn av det nye kartet over valgdistrikter.

Wright tror likevel et demokratisk flertall vil komme.

– Dette er en demografisk bølge som kommer til å vinne til syvende og sist, tror Wright.

MYTEKNUSER: I sin bok «God Save Texas» går Lawrence Wright til verks og bryter ned mange myter om Texas.

Beyoncé

Den nye abortloven fra Texas har foreløpig slått beina under landemerkeavgjørelsen Roe vs. Wade fra 1973, som sikret føderal rett til abort frem til fosterets levedyktighet.

– Den henter ut en av de verste kvalitetene av Texas-politikken, og jeg hater å tenke at den er en del av Texas sin natur: en mangel på medfølelse og et forsøk på å sette folk opp mot hverandre. Den viktigste egenskapen til denne loven er hvor splittende den er.

På vei ut døren har vi et siste spørsmål.

– Hva er Texas-myten du misliker mest?

– Texas fremstilles veldig mannsdominert, men vi har mange sterke kvinner. Ann Richards. Beyoncé. Dette er en kultur som skaper sterke kvinner også, svarer Wright.