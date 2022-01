FANGER: Dette bildet ble tatt for 20 år siden på Guantanamo-basen på Cuba.

Guantanamo-bildene som fikk verden til å reagere

Tirsdag var det 20 år siden de første fangene kom til den amerikanske Guantanamo-basen. Like lenge har kritikken fra omverden haglet mot terrorfengselet.

Av Jostein Matre

Publisert: Oppdatert nå nettopp

20 oransjekledde menn sittende på kne med føttene i kryss under rumpa. Armene i fanget, hendene bundet. Votter utenpå. Alle med tykke, mørkleggende briller, hørselsvern og munnbind på. Vendt fra hverandre, bak høye piggtrådgjerder.

En soldat i kamuflasjeuniform gående midt i mellom dem. Flere soldater rundt.

For nøyaktig 20 år siden tirsdag tok en amerikansk militærfotograf bilder av de 20 første fangene som akkurat hadde ankommet med et militært transportfly fra Afghanistan til fengselet på den amerikanske militærbasen ved Guantanamo Bay på Cuba.

Rundt en uke senere ble bildene offentliggjort av amerikanske forsvarsmyndigheter. Målet var å stilne ropene fra medier som krevde åpenhet om fangene de hadde sett bli eskortert med sekker over hodet da de forlot Afghanistan.

Det slo fryktelig feil.

GUANTANAMO: Fangene fotografert 11. januar 2002, like etter ankomst. Mørkleggende briller og hørselsvern ble brukt for at fangene ikke skulle kommunisere med hverandre. Munnbind for å hindre spredning av sykdom på reisen fra Afghanistan til Cuba.

– Bensin på bålet

– Gjett om jeg mistolket hva som lå i de bildene. I stedet for å vise hvor hensynsfullt vi behandlet fangene fungerte bildene som bensin på bålet til våre kritikere, skrev daværende talskvinne for forsvarsminister Donald Rumsfeld, Victoria Clarke, i en bok i fire år senere.

Det var hun som hadde fikset tillatelsen til å offentliggjøre bildene.

Noen så naturlig nok bildene som at «de gode» har fanget «de onde». De som var terrorister knyttet til al-Qaida. De som kunne ha noe med angrepet på USA 11. september 2001 å gjøre. Andre så bilder av hvordan verdens trolig mektigste nasjon gjorde akkurat som de ville. Hvordan de ble fratatt alle rettigheter de fleste av oss tar for gitt at vi har i en rettsstat.

11. SEPTEMBER 2001: Tvillingtårnene, World Trade Center, i New York i røyk og flammer etter at to fly krasjet inn i dem i en terroraksjon.

Fotografen som tok dem, Shane T. McCoy, mener bildene bare viser en liten del av virkeligheten på Guantanamo, og har blitt brukt uten sin fulle kontekst.

– Uten en skikkelig forklaring ser man bare det bildet som har sjokkert folk, sier han til New York Times.

Utallige ganger

Han sier han i løpet av sin tid aldri så noen bli mishandlet på Guantanamo, men er likevel glad dersom bildene kan ha ført til positive endringer.

Donald Rumsfeld forsøkte å rydde opp i situasjonen med å forklare at bildene var tatt når fangene ble forflyttet.

– Jeg tror mange så dem og tenkte «herregud, de blir tvunget til å knele», men det er ikke sant, sa forsvarsministeren.

Men til liten nytte.

FENGSEL: En fange blir tatt med til innhengingen for 20 år siden.

I 20 år har bildene blitt brukt et utall ganger av magasiner og aviser verden over. De ble symbolet på alt som var galt med terrorfengselet.

Og ifølge menneskerettighetsorganisasjoner med rette.

Tortur

– USA har praktisert tjue år med vilkårlig internering av mennesker uten rettslig behandling. Det har foregått utstrakt bruk av tortur eller mishandling. Det er rett og slett uakseptabelt for enhver regjering – og spesielt en regjering som har erklært at den skal beskytte menneskerettighetene, heter det i en fersk uttalelse fra et titalls FN-tilknyttede eksperter på menneskerettigheter.

De kaller fengselet en stor skam for rettsstaten USA, og sier de innsatte der har blitt fratatt sine mest grunnleggende rettigheter. Flere av dem ble de første årene utsatt for tortur fra CIA.

DEMONSTRASJON: En rekke ganger de siste 20 årene har menneskerettighetsaktivister markert sin avsky mot Guantanamo ved å blant annet kle seg opp i oransje kjeledresser lignende fangedraktene på de berømte bildene. Her fra Paris i 2005.

Gruppen med menneskerettseksperter mener ifølge NTB at de som hadde myndighet og deltok i torturen på Guantánamo, må stilles for retten.

– Hvis en rettsstat ikke klarer å stille til ansvar de personene som har godtatt og praktisert tortur og andre former for grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling, sender det et svært uheldig signal til resten av verden, heter det i uttalelsen.

Det totale bildet av hva som har skjedd bak murene på Guantanamo er uvisst. Selv om noen ting har kommet ut er svært mye klassifisert som hemmelig.

– Etter 20 år handler det ikke lenger om å beskytte hemmeligheter, men om å dekke over en skammelig periode i amerikansk historie, sier journalist og forfatter Raymond Bonner, som blant annet jobbet med den nylig utgitte HBO-dokumentarfilmen «The Forever Prisoner», om en av Guantanamo-fangene, til The Nation.

FIKK NYHETEN: Her får daværende president George. W. Bush beskjed om at et fly har krasjet inn i World Trade Center i New York. Datoen er 11. september 2001.

Uten tiltaler

Det var daværende president George W. Bush som opprettet fengselet i sin «krig mot terror». Guantanamo var ment for oppbevaring av islamistiske terrorister som ikke var stilt for retten, etter terrorangrepene 11. september 2001.

Av de 20 første fangene sitter bare to der fremdeles. Åtte ble løslatt allerede i løpet av Bush’ presidentperiode. Ingen av dem ble noensinne tiltalt for 11. september-angrepene.

Etter hvert plasserte USA mistenkte terrorister pågrepet i ulike operasjoner rundt om i verden i fengselet. Totalt 780 fanger vært plassert bak piggtrådgjerder og murer i disse 20 årene. Brorparten, om ikke alle, muslimske menn.

Nå er det bare 39 igjen. Kun 12 av dem er tiltalt for krigsforbrytelser, ifølge The Nation. Det inkluderer fem som skal ha vært involvert i angrepet på USA tilbake i 2001, men så langt er det ikke ført rettssak mot de fem.

Sett denne fra 2019? Dette er de siste fangene på Guantanamo

FERSK PRESIDENT: Nyinnsatt president Barack Obama signerte 22. januar 2009 dokumentet som skulle sørge for at Guantanamo stengte. Joe Biden til venstre for ham.

Hele 27 av 39 sitter der altså uten å være tiltalt for noe.

Obama holdt ikke valgløftet

At Guantanamo-fengslet nå «feirer» 20 år var likevel ikke gitt at skulle bli tilfelle.

Barack Obama hadde ikke vært president i mer enn to dager da han 22. januar 2009 signerte en presidentordre som skulle oppfylle valgløftetet hans om å stenge det beryktede fengselet.

Men det nyttet ikke. Han klarte ikke holde det han lovet. Motstanden i Kongressen var for stor, og Guantanamo forble åpent til sterk kritikk fra blant annet Amnesty.

Et problem Obamas daværende visepresident Joe Biden ser ut til å selv kunne støte på når han nå er president. Også han ønsker å stenge ned, men også han vil kunne slite med å finne nødvendig støtte i Kongressen.

– Administrasjonen er stadig innstilt på å stenge interneringsanlegget ved Guantánamo Bay. Vi er i gang med en prosess som ser på veien videre, sa Pentagon-talsmann John Kirby denne uken.