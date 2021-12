HOMOKAMP: Canadas statsminister Justin Trudeau i en prideparade i Toronto i 2016.

Canada forbyr homoterapi

De folkevalgte i underhuset av Canadas forbundsparlament har stemt for å forby konverteringsterapi av homofile – såkalt «homoterapi».

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Praksisen har som mål å endre en persons legning fra for eksempel homofil, lesbisk eller bifil, til heterofil, og er svært omstridt.

Nå er «terapien» forbudt i en lov som ble enstemmig vedtatt i Canadas parlament.

Parlamentsmedlemmer fra både det regjerende liberale partiet og Canadas konservative parti gratulerte hverandre med håndtrykk og klemmer, melder kanadiske CBC News.

– Dette er er fantastisk dag. Dette er hva vi kan få til når Parlamentet samarbeider, sier justisminister David Lametti til den kanadiske kringkasteren.

Ifølge BBC løftet enkelte konservative parlamentsmedlemmer spørsmål om ordlyden i lovteksten, som de var bekymret for at kunne kriminalisere samtaler om seksualitet mellom ungdommer og foreldre eller lærere.

Justisminister Lametti avfeide spørsmålet som grunnløst, og ingen av de folkevalgte stemte imot den nye loven.

Seksualitet overskrider ofte fordommer – se BAdesken teste sin «gaydar» på VGTV:

Også i Norge har forbud mot konverteringsterapi blitt diskutert. I Hurdalsplattformen har Regjeringen gått inn for å forby praksisen.

Programleder og VGTV-profil Morten Hegseth er blant dem som lenge har snakket høyest om det han mener er et behov for et tydelig forbud mot konverteringsterapi.

– Det er absolutt en seier at det blir forbudt, men det er ikke veldig overraskende. Ap har vært blant dem som har jobbet hardest for et forbud, og når også Høyre, Venstre og KrF gikk inn for en sånn lov, skulle det bare mangle at en Ap-Sp-regjering gjør det samme, sa Hegseth i oktober.

PRIDE-FEIRING: Programleder Morten Hegseth har vært en tydelig stemme for et forbud mot homoterapi. Her fra Pride-paraden i 2019.

I 2019 laget Morten Hegseth dokumentarserien Homoterapi for VGTV. I serien møter han mennesker som på ulike måter har erfaring med konverteringsterapi.

Du kan se hele serien om homoterapi her.

Morten Hegseth er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.