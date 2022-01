ROLIGE: Ekteparet Iveby bor tett på stranden hvor en eventuell invasjonsstyrke vil kunne ta seg på land.

Gotland: − Putin provoserer oss

GOTLAND (VG) Folk vil ha mer informasjon om situasjonen, men tror ikke at Russland gjør alvor av å invadere Sveriges største øy, strategisk plassert i Østersjøen.

– Det er et problem for oss at Forsvarsmakten ikke gir informasjon god nok om hva de holder på med, sier 74 år gamle Margareta Iveby. Hun og ektemannen Åke har hus 75 meter fra Tofta-stranden, hvor det er forventet at eventuelle russiske landingsfartøy vil manøvreres opp på land.

– Det er i hvert fall her den svenske marinen bedriver øvelser, kjører landingsfartøy opp på stranden og simulerer et angrep, sier Åke Iveby (74). Den pensjonerte politimannen sier de er rolige og tror mye skal til for at russiske styrker vil prøve å innta Gotland.

– Men verdenssituasjonen er jo en gang slik at man må ta alle forbehold. Derfor ønsker vi de svenske soldatene som nå er plassert her på Gotland, varmt velkommen. Den russiske presidenten Vladimir Putin provoserer oss når han sender landingsfartøy så nært Gotland i Østersjøen, sier Åke.

Om det ikke er en direkte frykt og redsel for et russisk angrep på Gotland som preger de vi snakker med, fornemmer vi likevel en slags usikkerhet. Mer hos vanlige beboere enn hos de lokale myndighetene.

Sover trygt om natten

BEREDSKAP: Anneli Bergholm Søder leder den lokale delen av Gotlands beredskap ved en eventuell invasjon fra en fremmed makt.

- Vi som styrer Gotland len samarbeider tett med Forsvarsmakten. Det pågår en stor møtevirkomhet mellom lokale og svenske myndigheter. Alle blir drillet i rutinene, og alle vet hva de skal gjøre under alle hendelser som måtte komme. Men jeg kan love både befolkningen på Gotland og dere i VG at her kan vi alle sove trygt om natten, sier stedfortredende lens-høvding på Gotland, Anneli Bergholm Søder, før hun haster avgårde for å nå flyet til et viktig møte i Stockholm.

Hun vil ikke si hva som skal tas opp på møtet, men det gir ikke rare oddsen om vi tipper at sikkerhetssituasjonen på Gotland og detaljer rundt den, vil være et hovedtema.

Har nok våpen

BEREDT: Også under 2. verdenskrig var beredskapen høy på Gotland.

Litt bortenfor huset til ekteparet Iveby ligger en bunker fra 2. verdenskrig, en påminnelse om at folk på Gotland alltid har vært forberedt på at uvedkommende kan komme til å ta seg inn på øya fra Østersjøen.

68-åringen Pelle Sæv går daglig en tur langs Tofta-stranden og han sier han er bedre forberedt enn de fleste om det skulle komme et militært angrep på Gotland østfra.

Han og en gjeng kompiser fra Heimevernet og jaktklubben støtter Forsvarsmaktens utplassering av flere soldater, men fryktet at deres motstand mot en stormakts militære overlegenhet ikke er nok.

– Våpen har vi nok av, og skulle russerne banke på døra, vet vi å kunne forsvare familien, naboer og folk vi er glade i. Jeg kan love dere at dette er alvor, vi vil ikke sitte stille å se på at noen tar fra oss Gotland. Det vil aldri skje, sier den røslige karen. Huset han ligger ikke langt unna kassernene hvor de svenske soldatene er innlosjert.

VÅPENLAGER: Pelle Sæv (68) sier at han er med i en vigilante gruppe som forbereder seg på kamp om det skulle komme til en russisk invasjon på Gotland.

Mye skjer samtidig

En offiser i det svenske forsvaret, som ikke ønsker å bli sitert med navn, forteller til VG at det som når skjer på Gotland selvsagt har å gjøre med det som skjer mellom Russland, Ukraina og NATO.

– Det spesielle med det som skjer nå, sammenliknet med tidligere trusler mot Gotland, er at det er så mye som skjer samtidig. De seks russiske landingsfortøyene som la seg til i farvannet rundt Gotland for en uke siden, har nå lagt seg lenger sør, utenfor norskekysten. Offiseren svarer ikke benektende på at det er en reell frykt hos den svenske forsvarsmakten at noe kan komme til å skje.

Fra annet hold får VG opplyst at det som kalles en øvelse er noe helt annet. «De øver ikke, de forbereder seg. I dette tilfellet er dette noen helt annet», sier kilden.

Forsker og krigshistoriker Oscar Jonsson sier til VG at han forstår at det kan være en slags uro hos befolkningen på Gotland.

– Men faktum er at det er uvanlig det som skjer, men ikke alvorlig. Det er riktig av den svenske forsvarsmakten å tilpasse seg situasjonen, og de håndterer den helt riktig. Den økte spenningen i Europa har ført til en uro i Østersjøen, sier Jonsson.

Gotland neste skritt

– Om man tenker seg at Russland ønsker å kontrollere Østersjøen i enda større grad enn de allerede gjør, så er Gotland det neste skritt i en offensiv. Med Gotland som en base ville Russland bli fullstendig dominerende, sier Jan Hallenberg, forsker ved Utrikespolitisk Institut i Stockholm til Dagens Nyheter.

Han legger vekt på at en russisk invasjon er svært lite trolig, men i en situasjon hvor president Putin anser det som utenrikspolitisk viktig, kan Russland komme til å okkupere øya og plassere ut luftvern, artilleri, soldater, fartøy og flyvåpen.

– Et Gotland under russisk okkupasjon ville alvorlig svekke NATOs forsøk på å stå opp imot Russland, mener Jan Hallenberg.

DRO HJEM: - Vi kom tilbake til Gotland for å bygge et liv for barna og oss selv. Stockholm er ikke stedet for barna, sier Emilie og Anton Lange.

I det moderne sentrum av den vakre middelalderbyen Visby, hovedstaden på Gotland, møter vi en ung familie som for kort tid siden flyttet hjem etter å ha bodd 12 år i Stockholm.

– En viss uro føler vi selvsagt, men vi er begge oppvokst her og med våre små barn kan vi likevel få et godt liv her. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er litt spesiell akkurat nå, vi vi er ikke redde, sier Anton Lange (33). Kona Emilie (33) nikker samtykkende.

– Men vi savner begge bedre informasjon fra forsvarsmakten om hva som egentlig foregår og hva forskjellen er fra tidligere spente situasjoner, sier Emilie Lange.

– Men skulle noe alvorlig hende på Gotland med sin strategiske beliggenhet, ville vil ligge dårlig an, men vi er temmelig sikre på at dette går over, sier Anton og løfter opp lille Olivia (5) før han triller videre på Love (2).