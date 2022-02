CORONASMITTE: Påviste coronatilfeller i Libanon er nå skyhøye. Her er Røde Kors på vei ut fra et bygg hvor en coronapasient bor.

Corona i Beirut: − Mange har ikke råd til å dra til sykehuset

BEIRUT (VG) Coronatilfellene har aldri vært så høye i Libanon. Men hjelpen når ikke ut til alle.

Av Kyrre Lien

Alarmen går.

22 år gamle Diala Nasser Eldien drar frem en hvit vernedrakt, plasthansker og vernebriller.

Så løper hun og kollegaene ned til ambulansen. Sirenen skrus på og de setter kursen mot en eldre pasient som har fått påvist corona.

Vedkommende er blitt så dårlig at han vil fraktes til sykehus, får de beskjed om.

– Det er mange smittetilfeller, men de er ikke så alvorlig som før. Pasientene vi hadde i fjor, var mye verre, sier hun.

De siste ukene har Libanon satt nye smitterekorder hver dag.

I likhet med Norge er omikron blitt den dominerende coronavarianten også her.

Landet med seks millioner innbyggere har de siste dagene hatt omkring 7000 smittetilfeller daglig, men flere tror mørketallene er store.

Smittebølgen som nå sprer seg gjennom Libanon, kommer på toppen av de andre problemene middelhavslandet står overfor.

BEIRUT: Libanon har slitt med en brutal økonomisk kollaps. Her fra en storm i fjor høst.

Kollapsen

I 2019 kollapset økonomien på spektakulært vis. Valutaen har mistet 90 prosent av verdien og store deler av befolkningen er drevet ut i akutt fattigdom.

Verdensbanken har kalt det en av verdens verste økonomiske kriser siden 1850-tallet.

Situasjonen har også gått hardt ut over landets helsevesen.

Tusenvis av kvalifiserte leger og sykepleiere har forlatt Libanon, og det er dårlig tilgang på medisiner og elektrisitet.

De som er igjen, forsøker nå å håndtere pandemien.

SMITTEVERN: De frivillige hos ambulansetjenesten til Røde Kors er blitt vant til ansiktsmasker og visir.

Ambulansen snirkler seg gjennom Beiruts gater og kommer frem til et fattig nabolag i utkanten av sentrum.

Diala er kledd i en hvit smitteverndrakt. Bare øynene hennes er synlige bak masken.

Hun går ut av førersetet og inn i boligen.

Pasienten er 85 år gammel og har fått påvist coronasmitte.

Men det er nå det blir komplisert for familien. En lov i Libanon sier at pasienten har krav på å bli fraktet til nærmeste sykehus og at forsikringen skal dekke det.

Men etter den økonomiske kollapsen har private sykehus sluttet å ta imot pasienter som ikke kan betale i forkant av behandlingen, forteller ambulansearbeiderne. 4000 dollar er summen mange krever – en helt utenkelig sum for de fleste libanesere.

BISTAND: Pengene som samles inn gjennom Røde Kors i Norge, brukes blant annet til å drifte ambulansetjenesten i Libanon.

Familien til den syke 85-åringen ringer et av de offentlige sykehusene, men får beskjed om at de ikke har plass.

Dermed har heller ikke Røde Kors lov til å frakte pasienten dit, forteller de. Det offentlige sykehuset vil nemlig nekte dem å ta imot en pasient fra Røde Kors. Men dukker de opp i privat transport, og pasienten er alvorlig syk, kan det hende de får plass.

Familien får beskjed om at de kan prøve å komme seg dit på egen hånd, eller ringe igjen hvis situasjonen forverrer seg.

Så kjører ambulansen igjen.

FRIVILLIG: Diala Nasser Eldien (22) har jobbet frivillig for ambulansetjenesten siden 2019, rett før økonomien i landet kollapset.

PAUSE: Diala tar en pust i bakken. I bakgrunnen er 25 år gamle Serge Achy.

Vaksineskepsis

Tall fra helsemyndighetene viser at 72 prosent av intensivplassene på sykehuset er okkupert. Av de innlagte er 79 prosent uvaksinert.

Det skjer i et land med høy vaksineskepsis, og hvor kun 42 prosent av befolkningen har latt seg fullvaksinere.

– Personlig tror jeg det er fordi mange har lav tillit til staten. Det er også noen som ikke tror på corona, de tror det bare er en influensa. Men det stemmer ikke. Jeg har sett mennesker dø, de har så lave oksygennivåer som jeg aldri har sett før, sier Diala.

Tidligere på dagen måtte de rykke ut til en pasient i 60-årene. Vedkommende hadde kun tatt første dose.

– Han fortalte at han angret på at han ikke lot seg fullvaksinere. Han hadde ingen underliggende sykdommer, forteller hun.

OKSYGEN: Serge Achy bærer oksygen ut til ambulansen. Det bruker de til å behandle coronapasienter.

Inne på ambulansesentralen setter de på en kanne med te.

Røde Kors i Libanon er en av de største mottagerne av norsk bistand i landet, og mottok i 2020 61 millioner norske bistandskroner.

Plutselig går alarmen igjen. Teen må vente.

Denne gangen er det ikke et coronatilfelle, men en pasient med magesmerter.

– Vi antar nå at alle vi møter, kan ha corona, så da bruker vi verneutstyr, forteller Diala.

De løper til bilen og rykker ut.

RYKKER UT: Ambulansen gjøres klar for å rykke ut.

SJÅFØR: Serge Achy jobber som ambulansesjåfør og mekaniker hos Røde Kors.

Får ikke hjulpet

Med blålys og sirener kjører de gjennom mørklagte bakgater i Beirut.

Så får de øye på kvinnen som bæres ut av sine venninner.

Hun tar seg til magen, skriker, og har tydelig smerter.

Det bøtter ned i bakgaten, og regnet dekker til visiret til Diala.

De løfter kvinnen opp på båren og får henne inn i ambulansen.

BEIRUT: I øsende regnvær navigeres ambulansen og båren inn en bakgate i hovedstaden.

FØRSTEHJELP: Kvinnen har store smerter og legges på en båre.

Så skjer det samme igjen.

Kvinnen med de voldsomme smertene er migrantarbeider og har få rettigheter i møte med det libanesiske helsesystemet.

Etter en halvtimes telefonrunde til sykehusene får de det samme svaret fra samtlige: De har ikke plass til henne.

Det er lite Diala og kollegaene får gjort.

Kvinnen hjelpes tilbake til leiligheten. Tar hun taxi dit, er sykehuset forpliktet til å ta henne imot, så det blir løsningen.

– Det er trist at vi ikke får hjulpet henne når hun har så mye smerter. Det kan være veldig farlig.

HJELP: Diala navigerer båren med den skadde kvinnen.

Håper smittetoppen er nådd

Tilbake på basen får Diala endelig tid til koppen med te.

Der er også stasjonssjef Salim Aoun (32).

– Vi ser at mange ikke har råd til å dra til sykehuset. Det er frustrerende og trist at situasjonen er slik.

Hvorfor det er slik, ønsker han ikke å si noe om, for å bevare sin uavhengighet.

Men det er et faktum at Libanon er blitt beskyldt for utstrakt korrupsjon, og at landets elite og myndigheter har kjørt landet i grøften uten en vilje til å redde det.

Tilbake står befolkningen som lider.

Men stasjonssjefen håper i det minste at pandemien nærmer seg slutten, og at smittetoppen er nådd. Slik norske myndigheter også tror.

– Jeg håper omikron vil gå over til å bare bli en vanlig sykdom. Jeg kan bare håpe, sier han.

