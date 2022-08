TAIWAN: President Tsai Ing-wen. Her under en pressekonferanse den 4. august, i forbindelse med Kinas militærøvelse.

Taiwan sender ut fly og skip: − Japan prøver å komme på banen

Taiwan forbereder seg og er «klare til å respondere». Samtidig er spenningen økende mellom Kina og Japan.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Taiwan sender ut fly og skip, som svar på Kinas militære tilstedeværelse rundt landet, skriver The Guardian.

Fredag morgen krysset flere kinesiske krigsskip og krigsfly midtlinjen i Taiwanstredet, sier Taiwans utenriksminister. Dette melder nyhetsbyrået Reuters.

Midtlinjen i Taiwanstredet ble tidligere ansett som en uoffisiell grense mellom Kina og Taiwan. I 2020 erklære Kina grensen som ikke-eksisterende, og den har siden den gang oftere blitt krysset av kinesiske fartøy.

Klokken 07:00 kom Taiwans president med en uttalelse på sin Twitter-konto:

– Regjeringen og militæret overvåker Kinas militærøvelser og informasjonskrig nøye, og er klare til å respondere om nødvendig. Jeg ber det internasjonale samfunnet om å støtte demokratiske Taiwan og stoppe enhver eskalering av regionens sikkerhetssituasjon.

ØVELSE: Kina sendte flere missiler i sjøen rundt Taiwan torsdag.

Skal ha skutt missiler over Taiwan

Torsdag skøyt Kina flere missiler i sjøen rundt Taiwan, i Taiwanstredet. Dette i forbindelse med den store, pågående kinesiske militærøvelsen.

Japans utenriksdepartement hevder fredag at fire missiler har flydd over Taiwans hovedstad, Taipei. Dette skriver nyhetsbyrået Reuters.

Paul Midford er professor i statsvitenskap ved universitetet Meiji Gakuin i Yokohama. Tidligere har han jobbet ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Midford mener missilene over Taiwan må være en symbolsk handling på at Kina ikke anerkjenner Taiwan som et eget land, derav at luftrommet tilhører Kina.

– Dette eskalerer konflikten, men jeg tror ikke på dette tidspunktet at det vil oppstå en væpnet konflikt, sier Midford til VG.

SYMBOLSK HANDLING: Paul Midford mener at missilene skutt over hovedstaden Taipei er et tegn på at Kina mener Taiwans luftrom tilhører dem.

Kina-ekspert og professor ved Institutt for forsvarsstudier, Øystein Tunsjø, sier at det er ingen overraskelse at Kina skyter over Taiwan.

– Dette er den største kinesiske militærøvelsen noensinne, og en alvorlig situasjon, men man skal ikke blåse den opp, sier Tunsjø til VG.

UTNYTTER SITUASJONEN: Øystein Tunsjø sier at det interessante er at Kina bruker situasjonen til å teste ut sitt militære.

Tunsjø forteller at man de siste årene i økende grad har sett kinesiske bombe- og jagerfly komme inn i soner (ADIZ) utenfor Japans og Taiwans luftrom.

– Når man kommer inn i disse områdene skal man melde fra, men det gjør ikke Kina. Da må Japan og Taiwan opp på vingene – det er ikke uvanlig, men omfanget her er stort. Norge gjør det samme opp mot Russland, men ikke ofte, sier eksperten.

– Dersom Kina kommer inn i Taiwans luftrom eller havområde vil konflikten eskalere ytterligere, utdyper han.

Les også Slik er styrkeforholdet: – Taiwan er sjanseløs Kinesiske missiler er avfyrt. Taiwanske soldater står klatre til å forsvare seg. Kina er overlegne, men kan øystaten likevel stå imot?

Taiwans utenriksminister sier at missilene over Taipei var såpass høyt i luften at de ikke utgjorde noen trussel.

BBC skriver at også at et kinesisk, statelig media har rapportert at missiler har flydd over Taiwan. Dette skal være den første gangen at missiler går over landet.

Høy spenning mellom Japan og Kina

Den taiwanske avisen Taiwan News skriver at missilene som fløy over Taipei var på vei mot Japans eksklusive økonomiske sone.

Det japanske utenriksdepartementet har meldt at fem missiler har landet innenfor deres egen eksklusive økonomiske sone, hvilket har skapt spenninger mellom Japan og Kina.

Torsdag meldte Kinas utenriksminister at et møte mellom Kina og Japans to utenriksministere er avlyst. Natt til fredag meldte AFP at Japans statsminister fordømmer Kinas avfyring av missiler rundt Taiwan.

Tunsjø sier at spenningen mellom Japan og Kina har vært stor lenge.

– Det interessante er at Japan lenge har følt på Kinas oppbygning av marinen. Japan prøver å komme på banen, og undergrave deres og regionens sikkerhet, forteller eksperten.

MILITÆRE: Et kinesisk militærhelikopter flyr ved øyen Pingtan, et av Kinas fastlands nærmeste punkter til Taiwan.

Professor Midford, som befinner seg i Japan når VG prater med han fredag, forteller at befolkningen i stor grad følger spent med på nyhetene, men for de fleste fortsetter livet som normalt.

– Yonaguni, som ligger 108 kilometer fra Taiwan, har fått forstyrret sine fiskeområdet. Dette er et problem lokalt, og sikkert noe Japan vil rette fokus mot, sier Midford.

– Japan kritiserer Kinas missilbruk. Japan og Kina ser på de eksklusive økonomiske sonene som deres egne territorier, noe vesten og USA ikke gjør – man tenker det er greit å avfyre missiler i disse områdene. At Kina ser sonene som landenes egne territorier er litt ironisk.

PÅ BESØK: Den amerikanske topp-politikeren Nancy Pelosi ankom Taiwan tirsdag kveld, og forlot landet onsdag.

Provosert av besøk

Kinas militærøvelse fremstilles som en «straff» for at Taiwain tok imot den amerikanske kongresslederen Nancy Pelosi tidligere denne uken. Både Taiwans utenriksminister og G7 (The group of seven nations) har sagt at Kina ikke burde bruke Pelosis besøk som en unnskyldning for provoserende oppførsel.

G7 er en gruppe samarbeidende demokratiske land, bestående av Japan, USA, Italia, Canada, Frankrike, Italia og Storbritannia.

I forkant advarte Kina Pelosi mot å besøke Taiwan. Fredag sier Kinas utenriksdepartement at de vil sanksjonere politikeren.

Også USA har vært på banen, og landets utenriksminister understreker landets støtte til sine allierte i regionen.

Dette er konflikten om Taiwan:

Konflikten går tilbake til borgerkrigen i Kina. Da kommunistene seiret i 1949, tok nasjonalistene base på Taiwan.

Kina ser fortsatt på Taiwan som en opprørsprovins, og fordømmer alle skritt mot selvstendighet.

Taiwan er et selvstyrt demokrati med 24 millioner innbyggere. Regjeringen der ønsker skritt mot mer offisiell selvstendighet.

I 2016 nektet Taiwan å akseptere Kinas doktrine om at Taiwan er en del av «ett Kina», og Beijing brøt all formell kontakt.

Kina boikotter alle land som anerkjenner Taiwan som selvstendig stat. Norge anerkjenner ikke Taiwan.

Heller ikke USA anerkjenner Taiwan som selvstendig, men har en rolle som beskyttelsesmakt.

Kilde: Store Norske Leksikon/NTB/Wikipedia