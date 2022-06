ENGLEVAKT: 49 år gamle Sergiy Tarasyuk sitter på sengekanten på soverommet sitt – det som er igjen av det – i byen Slovjansk i Donbas-regionen 1. juni. Han overlevde et granatangrep fordi han tilfeldigvis sovnet på stuen kvelden før.

100 dager siden krigsutbruddet: Dette er situasjonen nå

Brutale krigsforbrytelser, byer i ruiner og snart syv millioner mennesker på flukt. Flere internasjonale ledere ser mørkt på fortsettelsen av krigen i Ukraina.

Etter 100 dager med krig, er nå 19 prosent av Ukraina under russisk kontroll. Russland har intensivert luftangrepene i Donbas for å legge til rette for det britisk etterretning omtaler som en «snikende fremrykking» på bakken i den utbryterkontrollerte regionen øst i landet.

Kombinasjonen av massive luftangrep og beskytning med artilleriild har gitt russerne fremgang den siste tiden, ifølge det britiske forsvarsdepartementets rapport som ble publisert lørdag.

Og nå har Russland økt bruken av våpen uten styringsmekanismer, som fører til enda større ødeleggelser og fare for sivile tap.

Kamper i Sievjerodonetsk

Til tross for den forsiktige russiske fremgangen, er frontlinjene stabile. I skyttergravene holder titusener av soldater stand på hver side.

Slaget står for øyeblikket om den beleirede byen Sievjerodonetsk i Luhansk fylke, som er en del av Donbas. Hit skal Russland ha sendt nye reservestyrker i et forsøk på å sikre seg byen, ifølge det ukrainske militæret.

Foreløpig har Russland kontroll over 72 prosent av Donbas-regionen:

Lite håp

Både Ukraina og Russland mener at de skal kunne vinne krigen.

Men stadig flere internasjonale ledere peker på disse første 100 dagene vil bli avløst av 100 hundre, og 100 nye deretter – med all den tragedie som følger.

– Denne krigen kommer ikke til å ha en vinner. I stedet har vi sett i 100 dager hva som går tapt: Liv, hjem, jobber og fremtidshåp, sa FNs visegeneralsekretær Amin Awad fredag.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har bedt Vesten stålsette seg for en «langvarig utmattelseskrig».

– Ukrainerne betaler en høy pris for å forsvare landet sitt på slagmarken. Men vi ser også at Russland har store tap, sa han torsdag, etter et møte med president Joe Biden i Washington D.C.

Tankevekkende kart

Den uavhengige russiske nettavisen Meduza har publisert flere kart som viser området Russland har okkupert i Ukraina – bare overført til et annet geografisk område i Europa.

Kartene ble først delt på Facebook av en mann som ville overbevise sine europeiske venner om hvor omfattende okkupasjonen faktisk er. Innlegget har hittil fått 3000 likes og blitt delt 12.000 ganger.

Kartene har siden gått viralt i sosiale medier:

1 / 4 UKRAINA: Området som er okkupert av Russland i Ukraina. ITALIA: Samme geografiske størrelse overført til Italia. STORTBRITANNIA: Og samme område overført til Storbritannia. SLOVAKIA OG TSJEKKIA: Området Russland har okkupert vist på kartet der Slovakia og Tsjekkia er plassert.

PS! Utregningene på kartene i galleriet over er ikke utført av VG, og kan dermed avvike noe fra situasjonen på bakken.