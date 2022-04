TRAFIKK: Det har vært mer trailertrafikk enn ellers over russergrensen ved Storskog.

Økt tungtransport fra Russland over Storskog

Sanksjoner har ført til flere trailere med varer fra Russland til Norge over Storskog.

EUs femte sanksjonspakke gjør at trailersjåfører fra Russland søker alternative ruter ut av landet.

Ved den norske grensestasjonen Storskog i Sør-Varanger har det i det siste kommet mer russisk tungtransport enn vanlig.

– Den siste uken har det vært unormalt mye godstrafikk over Storskog. Det har kommet opp til 23 grensekryssende veitransporter på en enkelt dag, heter det i et skriv fra Finansdepartementet og Utenriksdepartementet, til Sør-Varanger Avis.

Tolletaten bekrefter til VG tirsdag kveld en økning i godstrafikken over Storskog forrige uke.

– Normal godstrafikk over Storskog de siste to årene har vært rundt 10 lastebiler i uken. Mandag forrige uke var vi oppe i cirka 20 lastebiler, men dette har beveget seg mot normalen igjen over de siste dagene, skriver Tore Skår, pressevakt i Tolletaten, i en e-post til VG tirsdag kveld.

SCHENGENGRENSE: Storskog er Norges eneste grensepasseringssted med en stat utenfor Schengen-samarbeidet.

Ølflasker

Varene som fraktes inn over grensen er blant annet glassflasker for øl, russiskproduserte ferdighus, silisiumkarbid og kvartskonsentrat, ifølge Sør-Varanger avis.

Det fremstår som varene er beregnet på norske aktører, skriver Tolletaten i e-posten til VG.

ANDRE SIDEN: Mange handelsforbindelser frosset for russiske selskaper på grunn av Ukrainakrigen.

Årsaken til den økte trafikken over russergrensen i nordøst er trolig EUs femte sanksjonspakke som følge av Russlands invasjon av Ukraina, mener departementene. Denne runden med sanksjoner skal ramme russiske og hviterussiske transportselskaper.

Dronefoto fra grenseovergangen mellom Polen og Hviterussland viser kilometerlange køer for å forlate EU, melder CNN.

– Vi jobber nå så raskt som mulig med å vurdere hvordan vi kan innføre denne delen av EUs siste sanksjonspakke i norsk rett, skriver departementene, ifølge Sør- Varanger avis.

Per i dag er det ikke forbud mot russisk veitransport inn i Norge.

TIL EUROPA: Europavei 105 går helt fra Kirkenes til Jalta på Krimhalvøya.

Tar passeringer fra Ørje

Grensepasseringen ved Storskog i Finnmark er Norges eneste grensepasseringssted mot Russland.

Tolletatens mener en del av varene som fraktes over Storskog er varer som ellers ville passert over Ørje i Østfold.

– Tolletaten vurderer at enkelte av disse varetransportene normalt ville passert inn til Norge over andre grenseoverganger, så økningen på Storskog den siste uken innebærer således ikke en direkte økning i russisk transport til Norge samlet sett, skriver Tolletaten i e-posten til VG.