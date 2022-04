ETT AV FLERE ANGREP: Israelsk politi på et av stedene hvor skytingen fant sted, tirsdag 7. april. Skytingen skjer etter flere angrep i Israel de siste ukene.

To drept etter skyting i Tel Aviv - antatt gjerningsperson drept

Den antatte gjerningspersonen bak et skyteangrep i Tel Aviv torsdag kveld er skutt og drept av israelske styrker.

To personer ble drept, og minst åtte skadet etter en skyteepisode i Dizengoff gate i Tel Aviv torsdag kveld. Det opplyser et israelsk sykehus, ifølge flere israelske medier. Ifølge den israelske avisen Haaretz, skal de to drepte være menn i 30-årene.

Tilstanden for fire av de åtte sårede betegnes ifølge den israelske avisen som kritisk.

Ifølge avisen, skal det ha vært skyting flere steder i Dizengoff gate. Politiet har bedt folk holde seg unna området.

- En terrorist åpnet ild på kort avstand, før han flyktet til fots. Flere personer er skadd, sier politiets talsperson Eli Levy på Channel 13 ifølge Reuters.

Flere medier meldte først om at det var snakk om flere gjerningsmenn, og at en av dem var skutt. Haaretz skriver nå at politiet mistenker at angrepet ble utført av en enkelt gjerningsperson.

Fredag morgen bekreftet israelske myndigheter at den antatte gjerningsmannen ble skutt og drept i skuddveksling med sikkerhetsstyrker i en moské i Jaffa.

– Etter en vanskelig natt, og etter lange timer med politiaktivitet, hæren og Shin Bet, klarte vi i dag morges, ved hjelp av etterretning og operasjonelt samarbeid, å sirkle inn og drepe terroristen i en skuddveksling, sier politisjef Kobi Shabtai.

Ifølge The Jerusalem Post, deltok tusen politibetjenter og flere soldater i søket.

– Dypt bekymret

Dizengoff gate omtales som en av Israels travleste gater, med sine mange barer og restauranter.

Statsminister Naftali Bennett fulgte situasjonen fra hovedkvarteret til det israelske militæret, som også ligger i sentrum av Tel Aviv, opplyser kontoret hans.

Like etter klokken 23 torsdag kveld, skrev han på Twitter at de vil fortsette å forsterke og sende storkalede styrker til Tel Aviv.

Israels EU-ambassadør Dimiter Tzantchev, skriver på Twitter at han er dypt bekymret over meldingene:

Flere angrep

De siste ukene har det vært flere dødelige angrep i israelske byer, som flere har omtalt som terrorangrep. Før torsdagens hendelse, har totalt elleve mennesker blitt drept i ulike angrep i Israel de siste tre ukene. 29. mars ble fem personer skutt og drept da en gjerningsmann åpnet ild i Bnei Brak utenfor Tel Aviv.

Motivet for skytingen torsdag kveld er foreløpig ikke kjent.

Israel hadde som følge av de tidligere episodene, satt sine sikkerhetsstyrker i høy beredskap ved å blant annet sette inn soldater for å bistå politiet.

Det forrige skyteangrepet i Dizengoff gate var i 2016, da to personer ble drept og flere andre ble såret i en bar i området.