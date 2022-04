Israelsk politi på et av stedene hvor skytingen fant sted, tirsdag 7. april. Ariel Schalit / AP

Israelsk sykehus: To drept i skyting i Tel Aviv

Ifølge et israelsk sykehus, skal to være drept og åtte skadet i skyting i Tel Aviv i Israel. Det melder NTB.

Av Silje Lien Sveen

Tilstanden for fire av de åtte sårede betegnes ifølge Haaretz som kritisk.

Den israelske avisen skriver at skyteepisoden fant sted i Dizengoff gate i Tel Aviv, torsdag kveld. Ambulansepersonell på stedet skal ha observert flere skytescener i gaten. Politiet har bedt folk holde seg unna området.

Flere medier meldte først om at det var snakk om flere gjerningsmenn. Haaretz skriver nå at politiet mistenker at angrepet ble utført av en enkelt gjerningsperson, som fortsatt skal være på frifot.

Dizengoff gate omtales som en av Israels travleste gater, med sine mange barer og restauranter.

Statsminister Naftali Bennett fulgte situasjonen fra hovedkvarteret til det israelske militæret, som også ligger i sentrum av Tel Aviv, opplyser kontoret hans.

Israels EU-ambassadør Dimiter Tzantchev, skriver på Twitter at han er dypt bekymret over meldingene:

De siste ukene har det vært flere dødelige angrep i israelske byer, som flere har omtalt som terrorangrep. Før torsdagens hendelse, har totalt elleve israelske blitt drept i ulike angrep i Israel de siste tre ukene. 29. mars ble fem personer skutt og drept da en gjerningsmann åpnet ild i Bnei Brak utenfor Tel Aviv.

Motivet for skytingen torsdag kveld er foreløpig ikke kjent.

Israel har som følge av de tidligere episodene, satt sine sikkerhetsstyrker i høy beredskap ved å blant annet sette inn soldater for å bistå politiet.

Det forrige skyteangrepet i Dizengoff gate var i 2016, da to personer ble drept og flere andre ble såret i en bar i området.