MDG-Lan til VG: Klimaavtalen stiller krav til Støre

MDG-TOPP: Lan Marie Berg mener klimaavtalen betyr at Norge må gjøre mer for å kutte egne utslipp.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er tross alt bra at man fikk en enighet i Glasgow, og denne avtalen er en klar marsjordre til hvert enkelt land om å få opp farten i klimapolitikken. Dette gjelder også Norge, skriver Berg til VG.

– Jeg forventer at Støre nå raskt kommer til Stortinget med forslag til skjerpede ambisjoner og nye tiltak i klimapolitikken. Ikke minst må vi i tråd med Glasgow-avtalen slutte å bruke milliarder av kroner på å bygge ut enda mer olje og gass, og heller satse på nye grønne jobber, fortsetter MDG-profilen.

– Foreløpig har regjeringen levert til stryk i klimapolitikken. Mens klimatoppmøtet pågikk la Støre frem et budsjett som kutter mindre utslipp neste år enn Solberg-regjeringen, hvor kollektivtilbudet for vanlige folk står i fare for å bli rasert, samtidig som milliarder satses på mer oljeleting. Skal denne avtalen ha noen verdi, må Stortinget legge om klimakursen allerede i høst nå i behandlingen av statsbudsjettet.

Berg skriver at det er bra at avtalen holder fast i 1,5-gradersmålet.

– Realiteten er at vi fortsatt er på vei mot katastrofale klimaendringer hvis ikke verdens land radikalt endrer kurs.

– Derfor er det positivt at fossil energi for første gang er omtalt i en klimaavtale, og dette vil opplagt bli skjerpet kraftig i årene fremover. I stedet for å bli stadig mer isolert internasjonalt i årene fremover, burde Norge allerede nå bli med Danmark, Grønland, New Zealand og de andre landene som nå sier at de vil starte på utfasingen av olje, kull og gass.

I GLASGOW: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Støres klima- og miljøminister Espen Barth Eide var svært fornøyd, selv om avtalen ble endret i siste liten etter press fra Kina og India.

– Går mot enighet nå, ordet «phase-out» er nå foreslått erstattet med «phase-down» av kull. For øvrig består språket på utfasing av fossile subsidier. Som EU og Sveits og diverse særlig rammede land, foretrakk vi den opprinnelige teksten, men vi mener at helheten er så god at vi stemmer for det som alt i alt er en veldig progressiv avtale, skriver Eide.

– Nå kan vi offisielt slå fast at vi har en avtale! En svært fornøyd norsk delegasjon hilser! skriver han litt senere.

Eide mener Klimamøtet i Glasgow er et stort steg i riktig retning.

– Verdens land er enige om at vi må forsterke innsatsen for å nå 1,5-gradersmålet. Vi trenger en enda raskere overgang til fornybar energi og teknologi for å bruke den på alle samfunnsområder, sier Eide i en uttalelse.

– På veien dit må verden fase ut kull og slutte med fossile subsidier. Det er et kollektivt ansvar for alle å bidra til å sikre et levedyktig klima i fremtiden. Samtidig skal vi støtte opp om de fattige landenes evne til å møte og bekjempe klimaendringene, sier han videre.

BALLONA: Frederic Hauge i Glasgow.

Bellona-leder Frederic Hauge sier til VG at det var nervepirrende å følge innspurten.

– Dette er historisk, og langt bedre enn fryktet. Jeg var en stund engstelig for at man ikke skulle bli enige, sier Hauge til VG.

Hauge mener forskjellen på «fase ned» og «fase ut» bruker av kull tross alt ikke er så stor.

– Det viktige er at dette er med, for tidligere har ikke dette blitt nevnt i det hele tatt.

– Hva mener du om at India, med støtte fra Kina, fikk inn endringer på tampen?

– Det var sjokkerende å se utpressingen fra India og Kina. Det synes jeg ikke noe om. Men sluttresultatet er det viktigste.

Verdens mest kjente klimaaktivist, svenske Greta Thunberg er ikke imponert:

– #COP26 er over. Her er et kort sammendrag: Blah. blah, blah. Men det ekte arbeidet fortsetter utenfor disse hallene. Og vi vil aldri gi opp, skriver Thunberg.

FAKTA OM KLIMATOPPMØTET * Klimaforhandlingsmøtet i Glasgow varte fra 31. oktober til 13. november. Storbritannia og Italia var vertskap. * Møtet skulle egentlig blitt holdt i fjor, men ble utsatt på grunn av pandemien. * Om lag 130 stats- og regjeringssjefer var til stede på toppmøtet 1. og 2. november. * Nesten alle verdens land deltok i forhandlingene. I tillegg var organisasjoner, pressefolk og representanter for næringsliv til stede. * Til sammen var nesten 40.000 mennesker registrert som deltagere. Antall deltagere kan dermed ha vært det høyeste noensinne på et klimamøte arrangert av FN. * Glasgow-møtet var formelt sett det 26. partsmøtet for landene som har undertegnet FNs klimakonvensjon. * Omtales som COP26. Forkortelsen står for Conference of the Parties. Tilsvarende møter er blitt holdt nesten hvert år siden 1995. * I den første fasen av møtet ble det lansert en rekke nye mål og ambisjoner om utslippskutt og andre typer klimatiltak. Parallelt med dette forhandlet landene om regler for gjennomføringen av Parisavtalen fra 2015. * Slutterklæringen på møtet ble vedtatt på kvelden lørdag 13. november, én dag etter at forhandlingene egentlig skulle vært avsluttet. (Kilder: COP26, AP, BBC, The Guardian, The Washington Post, NTB) Vis mer

