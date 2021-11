DØMT: Jacob Chansley i bar overkropp, her under stormingen av den amerikanske kongressen 6. januar.

QAnon-sjamanen dømt til over tre år i fengsel for kongressangrepet

Jacob Chansley (34) – også kjent som QAnon-sjamanen – var blant opprørene som stormet den amerikanske kongressen 6. januar i år. Han har nå blitt dømt til tre år og fem måneders ubetinget fengsel for sin rolle under angrepet mot Kongressen.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Bilder av Chansley – i bar overkropp, med ansiktsmaling, et hodeplagg med horn og med et spyd i hånden med det amerikanske flagget festet til – gikk verden rundt under og etter stormingen.

Chansley har selv erklært seg skyldig i å ha forhindret en offentlig kongressprosess.

I dag sier han at han ikke lenger har troen på tidligere president Donald Trump, og han gir Trump skylden for sin egen oppførsel under stormingen. Han sier også at han ikke lenger støtter QAnon og nå bare vil være kjent som sjaman.

6. januar stormet flere tusen Trump-tilhengere den amerikanske kongressen mens kongresspolitikerne var i ferd med å godkjenne valgresultatet og dermed formelt godkjenne Joe Biden som vinner av presidentvalget 2020.

Chansley var en av de første opprørerne som tok seg inn i kongressbygningen.

Påtalemyndigheten ba om en dom på mellom 41 måneder og 51 måneder, altså opp mot over fire år, noe som frem til nå har vært det lengste de har bedt om for en av de skyldige i angrepet, ifølge CNN.

Påtalemyndigheten har også uttalt at de har ønsket å gjøre dommen til Chansley til et eksempel for å unngå nye angrep mot landets regjering.

PROTESTERTE: Jacob Chansley holder her en plakat som sier «Q sendte meg» mens han taler til Trump-tilhengere i Arizona i november. De var inspirert av den tidligere presidentens udokumenterte anklager om at valget var stjålet fra ham.

Under et politisk møte foran Det hvite hus tidligere på dagen 6. januar, oppfordret Trump tilhengerne sine til å marsjere mot Kongressen – noe de tok ham på ordet på.

Men som kjent, endte det ikke der, mobben av Trump-tilhengere brøt barrikadene, knuste vinduer og presset seg inn i kongressbygningen der livredde politikere gjemte seg i frykt av hva som ville skje om de ble funnet.

Fire personer ble drept under opptøyene, en politibetjent døde av skader dagen etter angrepet, og minst 140 politibetjenter ble skadet da de forsøkte å forhindre de illsinte Trump-tilhengerne.

Flere enn 650 personer er siktet etter stormingen av Kongressen.

Fem mennesker døde under opptøyene, og fire politifolk som var på jobb den dagen, har senere tatt sitt eget liv.

Chansley, som er fra Arizona, er en velkjent person i QAnon-bevegelsen. I november ble han avbildet da han holdt en appell foran flere Trump-tilhengere i Maricopa, som alle protesterte mot de første valgresultatene i presidentvalget. Også da var Chansley iført det såkalte QAnon-sjaman-kostymet.

Sammen med de første 30 opprørerne som tok seg inn i Kongressen, klarte Chansley å komme seg helt frem til gulvet i Senatet, som bare minutter tidligere hadde blitt hasteevakuert.