Stoltenberg beroliger svenskene: Tyrkia vil ikke blokkere Nato-medlemskap

BERLIN (VG) Jens Stoltenberg jobber nå hardt for å berolige Sverige og Finland om at Tyrkia ikke vil hindre deres medlemskap. Men søndag ettermiddag kan han ikke utelukke at Ankara kan forsinke søkeprosessen.

– Tyrkia er en viktig alliert. De har framført noen bekymringer som vi må jobbe oss igjennom. Men de har også gjort det klart at de ikke har til hensikt å blokkere et svensk medlemskap, sa Stoltenberg i et møte med nordisk presse søndag i Berlin.

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu var konkret i kravene til Sverige før han forlot Berlin søndag, i et møte med tyrkiske journalister:

Sverige må fjerne sitt eget forbud mot våpeneksport til Tyrkia, gi sikkerhetsgarantier, og stoppe å støtte terrorister i landet.

Men det er mange flere land i Nato – også Norge – som nekter å eksportere våpen til Tyrkia og andre land som deltar i militære konflikter.

Det svenske regjeringspartiet Socialdemokraterna sier søndag at de har bestemt seg for å si ja til å søke om medlemskap i Nato. Det melder Aftonbladet.

Den formelle avgjørelsen ventes å bli tatt mandag i et ekstraordinært møte i den svenske regjeringen.

Finland besluttet tidligere søndag at de vil søke medlemskap i Nato.

Finland besluttet tidligere søndag at de vil søke medlemskap i Nato.

Våpeneksportforbud

På VGs spørsmål bekreftet Stoltenberg at Tyrkia har tatt opp dette tidligere internt i Nato, også adressert mot andre land enn Sverige:

– Ja, det har vært diskutert, Tyrkia har tatt dette opp tidligere, så det er en kjent problemstilling i Nato. Vi har funnet veier å løse dette før. Og jeg er trygg på at vi vil løse dette denne gang også, sa han.

At søkeprosessen skal dra ut i tid, er en stor bekymring internt i Nato, og enda større i søkerlandene Finland og Sverige.

Stoltenberg vil forsøke å kjøre på i den første prosessen, hvor det skal forhandles en protokoll som skal forelegges regjeringene i Nato-landene. Når den er på plass, vil Sverige og Finland bli invitert til alle møter.

– Mitt mål er at bekymringene ikke skal forsinke disse prosessene, sa han.

Medlemskapet kommer når alle landenes parlamenter har godkjent denne protokollen.

Covid-karantene

Men disse løsningene hadde ikke Stoltenberg på plass etter utenriksministermøtet søndag.

Han er i covid-karantene hjemme i Brussel men fulgte utenriksministermøtet i Berlin via videolink.

– Jeg vil være varsom med å peke på hvor en slik løsning kan finnes. Da kan det bli vanskeligere å finne en løsning. Men dette er kjente problemstillinger som har vært diskutert i Nato før, sa han.

Forsikre søkerlandene

I perioden mellom levert søknad og Nato-medlemskap har flere land gjort sikkerhetsavtaler med Sverige og Finland.

Statsminister Jonas Gahr Støre har varslet i VG at det vil komme forpliktende politiske erklæringer fra Nato-landene Norge, Danmark og Island så snart søknadene er klare.

Overfor VG bekreftet Stoltenberg at også Nato vil stille opp med forsikringer for de to søkerlandene

– Det er mulig å tenke seg en kombinasjon mellom Nato-tiltak, og forsikringer fra det enkelt-medlemsland, sa han.

Det kan være militærøvelser eller forsterket militært nærvær fra Nato-land i Sverige og Finland og i deres nærområder. Stoltenberg nevnte både nærsoldater, luftstyrker og maritime styrker.

– Det vil sende et klart signal til Russland, men også til Sverige og Finland om at Nato bryr seg om Sveriges og Finlands sikkerhet i en overgangsperiode, sa han.