ELSKET JOBBEN: Kamran Manafly var lærer for ungdomsskoleelever i Moskva. Han sier han var stolt av elevene sine, og deres evne til å tenke selv.

Dette nektet Kamran (28) å vise – måtte rømme landet

Da Kamran Manafly (28) nektet å vise elevene sine russiske myndigheters Power Point om krigen i Ukraina, ble det bråk.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Kort tid etter at Russland invaderte nabolandet Ukraina, begynte spørsmålene å melde seg i klasserommet til geografilæreren ved en ungdomsskole i Moskva.

– Elevene mine lurte på hva som egentlig foregikk. Jeg forsøkte å svare på en fredelig måte, forklarer Kamran Manafly (28) til VG.

Egentlig hadde han et «manus» å forholde seg til. I slutten av februar, bare et par dager etter krigen var et faktum, sendte den sentrale skoleadministrasjonen ut en Power Point-presentasjon til alle lærerne.

– De sa at vi måtte presentere myndighetenes synspunkt overfor elevene. Men jeg innså at jeg ikke kunne være en del av denne propagandaen, forteller Manafly.

Det skulle koste ham dyrt.

Slik fremstilles krigen

Presentasjonen Manafly og de andre lærerne fikk tilsendt, handlet om den såkalte «situasjonen i Ukraina». Gjennom 20 plansjer fortelles historien om krigen – sett fra Kreml.

Her er Power Point-presentasjonen Manafly ble bedt om å vise:

Dette er hva russiske elever skal bli lært, ifølge propagandaen:

Nasjonalister sto bak Maidan-protestene i 2013. Innbyggerne på Krim-halvøya ble så engstelige av protestene i Kyiv at de bestemte seg for å avholde en folkeavstemning for å bli en del av Russland året etter. Russland og Belarus forsøkte å finne fredelige løsninger på den eskalerende konflikten.

Men det ble umulig: En nasjonalistisk ideologi er de siste årene blitt fremmet i Ukraina, og fascisme og nazisme er blitt rettferdiggjort. Donbas-regionen var nær en «humanitær katastrofe», og russisk språk og identitet ble undertrykket. I tillegg ville Ukrainas president Zelenskyj skaffe seg atomvåpen.

Donbas måtte til slutt frigjøres, og folket der reddes. 24. februar ble derfor «den militære spesialoperasjonen» igangsatt, med mål om å «beskytte Donbas».

Men egentlig er «Ukraina-konflikten» en del av en større konflikt, nemlig at USA anser det moderne Russland som en trussel, og gjør alt for å forhindre russisk fremgang.

Les disse nyhetsartiklene for den faktiske versjonen:

På siste plansje i Power Point-presentasjonen, ved siden av en video av president Vladimir Putin, blir elevene bedt om å løse en oppgave:

«Se på videoen og diskuter: Hva er hensikten med den militære spesialoperasjonen, ifølge presidenten, og hvilke konstruktive funksjoner kan konflikten ha?»

Forsker: Ukraina fremstilles som aggressor

Fagfeltet til forsker og statsviter Jørn Holm-Hansen ved OsloMet er politikk og forvaltning i øst- og sentraleuropeiske land, særlig Russland, Ukraina og Polen.

VG har vist hand den originale russiske Power Point-presentasjonen, for å vurdere innholdet.

– Sånn som det offisielle Russland er nå om dagen, kunne man nesten ha ventet at et undervisningsopplegg om invasjonen i Ukraina hadde vært enda mer plumpt og sjåvinistisk enn dette her, sier han.

– En del av det er faktisk ganske ryddig, men nesten umerkelig så vris det hele i retning av at det er Ukraina som er den aggressive parten. At det faktisk er Putin-Russland som har invadert et naboland, kommer ikke fram.

Han peker videre på at det ifølge undervisningsopplegget bare er Ukraina som har skutt mot de russisk-støttede separatistene i Donbass siden 2014. Det er feil. Det er også skutt den andre veien.

– Her er det mye å ta tak i for en oppvakt og kranglevoren elev med tilgang på annen informasjon enn den som kommer fra Kreml. Og diskusjonene kunne nok blitt gode. Men jeg tviler sterkt på om særlig mange lærere i dagens Russland tør å slippe sånne diskusjoner løs, sier han.

«Jeg har min egen mening!»

Kamran Manafly ble opprørt da han leste myndighetenes versjon av Ukrainas historie og krigen, og tok et valg der og da:

– Jeg nektet å undervise dette. Alt var bare presidentens meninger, fremstilt i en Power Point for tenåringer.

Problemene startet for den russiske læreren.

På sin private Instagram-konto delte han et bilde fra en antikrigsdemonstrasjon i St. Petersburg, der han skrev:

«Jeg har min egen mening! Mange lærere har det. Og vet du hva? Den stemmer tydeligvis ikke overens med statens. Jeg vil ikke være et speil for regjeringens propaganda».

Manafly ble raskt fjernet fra gaten av opprørspolitiet i St. Petersburg.

PROTEST: «Jeg vil leve i fred», står det på plakaten til Manafly. FJERNET: Politiet i St. Petersburg fjernet ham raskt fra gatene, og tok ham med til politistasjonen.

Det regimekritiske innlegget hans på Instagram ble derimot stående. Det spredte seg raskt i sosiale medier.

Manafly sier skolen der han jobbet, beordret ham til å slette innlegget.

Men han nektet, slik han hadde nektet å undervise Power Point-presentasjonen.

Dagen etter fikk han et brev hvor det står at han tas ut av stillingen inntil situasjonen er avklart.

BREVET:VG har sladdet skolen og rektors navn. I brevet, undertegnet av rektor ved skolen, beordres det at Manafly blir fjernet fra stillingen sin og at han ikke skal ha lønn. Det vises ikke til noen spesifikk grunn, men med grunnlag i undervisningsloven og arbeidsreglement.

– Det var vemmelig, for hva slags umoralsk ting var det jeg hadde gjort? Jeg hadde publisert en privat mening på Instagram, det handlet ikke engang om jobben min, sier Manafly til VG.

28-åringen rømte landet. Nå befinner han seg hos noen slektninger i USA.

– Det er ganske tøft å miste alt på én dag. Men her kan jeg leve livet mitt, her føler jeg meg fri.

YTRET SEG: Kamran Manafly tok et oppgjør med den russiske propagandaen.

Manafly er på langt nær den eneste russiske læreren som er i hardt vær.

Over hele Russland er lærere og universitetslektorer som har vært kritiske til krigen blitt oppsagt, fått bøter og til og med anmeldt til politiet, skriver den uavhengige nettsiden OVD-info.

Info Russiske lærere som trues til taushet En forsker ved universitetet i Volgograd fikk sparken etter å ha postet en rekke antikrigsmeldinger på det russiske sosiale mediet Kontakte. Da han nektet å fjerne meldingene, ble han pågrepet av politiet og fikk sparken fra jobben.

To ansatte ved en handelshøyskole i Moskva ble tvunget til å signere sine egne oppsigelser som følge av deres utsagn om «spesialoperasjonen» i Ukraina.

En engelsklær i Sakhalin-regionen, helt ut mot Stillehavet, fikk sparken fra skolen fordi hun uttalte seg til elevene om Ukraina-krigen. Elevene tok opp samtalen og klaget til foreldrene, og en av mødrene anga henne til politiet.

En annen engelsklærer er siktet for å ha snakket usant om de russiske væpnede styrker, og ifølge hennes advokat risikerer hun opptil ti års fengsel. Hun uttrykte i samtale med barna sin motstand mot krigen. En del av samtalen ble publisert på Telegram. I opptaket snakker hun om «det totalitære regimet, som anser enhver dissens som en tankeforbrytelse». Under press fra FSB erkjente læreren straffskyld. Hun ble lovet minimumsstraff dersom hun gikk med på å samarbeide. Saken har foreløpig ikke vært i retten. Vis mer

Blir overvåket av de foresatte

En som fortsatt befinner seg i Russland, er en 29 år gammel historielærerer som VG har hatt kontakt med.

Han har åtte års erfaring som lærer, de siste fem av dem i Moskva. Før det var han lærer i «provinsen», altså utenfor de største byene.

29-åringen befinner seg i en vanskelig situasjon.

Han støtter ikke krigen i Ukraina. Nå trues han med sparken på skolen der han jobber, forteller han til VG.

– Hva er begrunnelsen?

– Rektor gir meg ingen begrunnelse. Han er bare «skuffet» over meg.

Mannen forteller at han ikke driver noen form for propaganda for sitt syn i undervisningen. Derimot har han profilert seg som krigsmotstander i sosiale medier.

29-åringen ønsker ikke å bli identifisert, fordi det kan skape mer trøbbel med myndighetene.

– Noen foreldre følger nøye med på hva jeg uttrykker på sosiale medier.

– Jeg snakker som historiker

– Jeg har aldri sagt klart at jeg støtter opposisjonen, men jeg skjønner at det kan tolkes slik, sier mannen.

– Så du driver ikke agitasjon?

– Nei, jeg setter bare ting i historisk sammenheng med for eksempel Tsjetsjenia-krigene og Afghanistan. Og problemet er at ikke foreldrene liker det. Rektor innkalte meg til samtale. Jeg regner med at det skyldtes henvendelse fra foreldre. Jeg sa til rektor at jeg ikke følte meg som «skyldig». Jeg snakker som historiker i timene.

– Er de andre lærerne «patriotiske» og støtter krigen?

– Når jeg snakker med dem, så er de ikke det. Og selv om skolene har fått beskjed om å drive en «patriotisk» undervisning, så jeg har inntrykk av at det i stor grad er opp til skoleledelsen, svarer han.

29-åringen forteller at skolene får tilbud om propagandatimer online med profiler som UDs pressetalskvinne Maria Zakharova og Margarita Simonjan, den viktigste mediesjefen i Russland. Her får elevene muligheten til å spørre dem direkte.

Vil tilbake til Sovjet-skolesystem

I Russland pågår det nå en debatt om landet skal endre hele utdanningssystemet sitt – vekk fra Bologna-systemet, som resten av Europa bruker, tilbake til en innenlandsk utdanningsmodell.

– Jeg tror det er riktig å gå tilbake til den beste innenlandske utdanningsmodellen i verden. Det må skapes mer litteratur, film og TV-programmer med historisk innhold. Dette vil bidra til å motvirke vestlige forsøk på å påvirke opinionen i Russland, har Nikolaj Patrusjev, den mektige sekretæren i Russlands sikkerhetsråd, uttalt til den russiske avisen Argumenti i fakti.

Han får støtte av første nestleder i utdanningskomiteen i Dumaen, Oleg Smolin, som mener det europeiske systemet har gjort kvaliteten i utdanningen dårligere, skriver Gazeta.ru.

RUSSLANDS FREMTID: Russiske barn deltok på en innsettelsesseremoni i den såkalte Pionerorganisasjonen, organisert av det russiske kommunistpartiet, i Moskva i mai. Pionerorganisasjonen er en etterlevning etter sovjettiden, og et element i den kommunistiske utdanningen.

Dette får læreren Kamran Manafly til å rase.

– Hele meningen med utdanning er å øke studentenes evne til kritisk tanke, men sånn det er nå skjer det motsatte. Skolesystemet i Russland er i en stor krise. Skal det bli bedre, må vi få ny regjering og nye rektorer som ikke er en del av dette systemet, sier han.

LÆRER: Kamran Manafly underviste inntil nylig ved en ungdomsskole i Moskva. Han har reist mye rundt for å lære om demokrati. Her under et besøk i Oslo i 2018.

Påvirkes av andre enn skolen

Men samtidig som om utdanningen blir stadig mer politisk, finnes det andre kanaler til informasjon som gir håp for Russlands unge.

– Det er ikke fra lærerne elevene får størst påvirkning. Det er fra mediene, bloggere og andre. De har nok større påvirkning enn oss lærere, mener den 29 år gamle læreren VG har snakket med.

Manafly er enig i dette.

– Dagens ungdommer i Russland har en sterkt utviklet evne til kritisk tanke. De latterliggjør propagandaen, for de har tilgang til uavhengig informasjon, via Telegram-kanaler. De vet hva som foregår i Ukraina, og de er sjokkerte.

– Kan den oppvoksende generasjonen bryte med regimet?

– De er det eneste håpet vi har. Men mange av dem vil dessverre bli en del av systemet i fremtiden, når de skal søke jobber i 20-årene, svarer Manafly.

PS! Styret i den internasjonale lærerorganisasjonen Education International, der norske Haldis Holst er visegeneral, vurderer å kaste ut den russiske lærerorganisasjonen ESEUR. Bakgrunnen er den sterke støtten til krigen i Ukraina som ESEUR har publisert på sine nettsider. Det melder Utdanningsnytt.